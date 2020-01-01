Rain by Virtuals (RAIN) токеномикасы
Rain is a Ronin network community agent that is powered by META's Llama LLM using the Virtuals protocol platform. Rain exists as an AI agent that focuses on user onboarding for the Ronin Network. Using various training tools, Rain specializes in web3 gaming and is centered around delivering high quality metrics and statistics. In addition to providing real time data, Rain also exists as a streaming agent to deliver advanced levels of user immersion.
Rain by Virtuals (RAIN) токеномикасы мен бағасын талдау
Rain by Virtuals (RAIN) үшін негізгі токеномика мен баға деректерін, соның ішінде нарық капиталын, қамту мәліметтерін, FDV және баға тарихын зерттеңіз. Токеннің қазіргі құнын және нарықтағы орнын бір қарағанда түсініңіз.
Rain by Virtuals (RAIN) токеномикасы: Түсіндірілген негізгі көрсеткіштер және оларды қолдану мысалдары
Rain by Virtuals (RAIN) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығын, тұрақтылығын және әлеуетін талдау үшін өте маңызды.
Негізгі көрсеткіштер және олар қалай есептеледі:
Жалпы қамтуы:
Жасалған немесе жасалатын RAIN токендерінің ең көп саны.
Айналымдағы қамту:
Қазіргі уақытта нарықта және көпшіліктің қолында бар токендер саны.
Максимал қамту:
Барлығы қанша RAIN токені болуы мүмкін деген қатаң шегі.
FDV (Fully Diluted Valuation/Толығымен сұйытылған бағалау):
Қазіргі баға × максимал қамту ретінде есептеледі, егер барлық токендер айналымда болса, жалпы нарық капиталының болжамын береді.
Инфляция деңгейі:
Тапшылық пен ұзақ мерзімді баға қозғалысына әсер ететін жаңа токендердің қаншалықты жылдам енгізілетінін көрсетеді.
Неліктен бұл көрсеткіштер трейдерлер үшін маңызды?
Жоғары айналымдағы қамту = үлкен өтімділік.
Шектеулі максимал қамту + төмен инфляция = бағаның ұзақ мерзімді өсуінің әлеуеті.
Токендердің ашық таралуы = жобаға жақсырақ сенім және орталықтандырылған бақылаудың төмен тәуекелі.
Қазіргі төмен нарық капитализациясы бар жоғары FDV = ықтимал артық бағалау сигналдары.
Енді сіз RAIN токеномикасын түсінген болсаңыз, RAIN токенінің нақты бағасымен танысып шығыңыз!
RAIN бағасының болжамы
RAIN қайда бет алып жатқанын білгіңіз келе ме? Біздің RAIN бағасын болжау бетіміз болашаққа көзқарасты қамтамасыз ету үшін нарықтағы жағдайды, тарихи үрдістерді және техникалық көрсеткіштерді біріктіреді.
Дисклеймер
Бұл беттегі “Токеномика” деректері үшінші тарап ақпарат көздерінен алынған. MEXC олардың дәлдігіне кепілдік бермейді. Инвестиция жасамас бұрын мұқият танысып шығыңыз.