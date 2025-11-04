БиржаDEX+
RAGE COIN ағымдағы бағасы: 0.0000212 USD. Нақты уақыттағы RAGE-ден USD-ге дейінгі баға жаңартуларын, тірі графиктерді, нарықтық капиталды, 24 сағаттық көлемді және тағы басқаларын бақылаңыз. RAGE баға трендін MEXC-де оңай зерттеңіз!

RAGE туралы толығырақ

RAGE Баға туралы ақпарат

RAGE деген не

RAGE Ресми веб-сайт

RAGE Токеномикасы

RAGE Баға болжамы

Ақша табу

Эйрдроп+

Жаңалықтар

Блог

Үйрену

RAGE COIN Логотип

RAGE COIN Баға (RAGE)

Листингтен жойылды

1 RAGE-ден USD-ге нақты уақыттағы баға:

--
----
-17.70%1D
mexc
Бұл токен деректері үшінші тараптардан алынған. MEXC тек ақпарат агрегаторы ретінде қызмет етеді. MEXC Spot нарығындағы басқа тізімделген токендермен танысыңыз!
USD
RAGE COIN (RAGE) Нақты уақыттағы бағалар диаграммасы
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-04 04:54:30 (UTC+8)

RAGE COIN (RAGE) Баға ақпараты (USD)

24 сағаттық баға өзгерісі ауқымы:
$ 0.0000201
$ 0.0000201$ 0.0000201
24 сағаттық төмен
$ 0.00002646
$ 0.00002646$ 0.00002646
24 сағаттық жоғары

$ 0.0000201
$ 0.0000201$ 0.0000201

$ 0.00002646
$ 0.00002646$ 0.00002646

$ 0.00019966
$ 0.00019966$ 0.00019966

$ 0.00001587
$ 0.00001587$ 0.00001587

+1.67%

-17.74%

-7.15%

-7.15%

RAGE COIN (RAGE) нақты уақыттағы баға $0.0000212. Соңғы 24 сағат ішінде RAGE мен $ 0.0000201 аралығында сауда жасалып, ал $ 0.00002646 деңгейінде жоғары баға көрсетілді — бұл нарықтың құбылмалылығын көрсетеді. RAGE үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға — $ 0.00019966, ал ең төменгісі — $ 0.00001587.

Қысқа мерзімді өнімділік тұрғысынан алғанда, RAGE соңғы бір сағатта +1.67% өзгерді, 24 сағат ішінде -17.74%, ал соңғы 7 күнде -7.15% өзгеріс болды. Бұл сізге MEXC платформасындағы соңғы баға трендтері мен нарықтық динамикаға қысқаша шолу ұсынады.

RAGE COIN (RAGE) Нарықтық ақпарат

$ 20.04K
$ 20.04K$ 20.04K

--
----

$ 20.04K
$ 20.04K$ 20.04K

944.93M
944.93M 944.93M

944,932,523.220072
944,932,523.220072 944,932,523.220072

RAGE COIN нарықтық капитализациясы $ 20.04K, тәуліктік сауда көлемі --. RAGE айналымдағы мөлшері 944.93M, жалпы мөлшері 944932523.220072. Толығымен сұйылтылған құны (FDV): $ 20.04K.

RAGE COIN (RAGE) Баға тарихы USD

Бүгін, RAGE COIN - USD баға өзгерісі $ 0 болды.
Соңғы 30 күнде RAGE COIN - USD баға өзгерісі $ -0.0000090251 болды.
Соңғы 60 күнде RAGE COIN - USD баға өзгерісі $ 0 болды.
Соңғы 90 күнде RAGE COIN - USD баға өзгерісі $ 0 болды.

КезеңӨзгерту (USD)Өзгерту (%)
Бүгін$ 0-17.74%
30 күн$ -0.0000090251-42.57%
60 күн$ 0--
90 күн$ 0--

RAGE COIN (RAGE) деген не

RAGE COIN is a community-driven memecoin built on Solana, created to commemorate the classic Rage Guy meme that defined a generation of early internet humor. Known for its raw and expressive style, the Rage Guy meme became one of the most recognizable faces of online culture. RAGE COIN preserves that legacy in a blockchain format, highlighting the importance of memes as shared cultural artifacts while leveraging Solana’s fast transactions and low fees to make participation accessible to all.

MEXC — бүкіл әлемдегі 10 миллионнан астам пайдаланушы сенетін жетекші криптобиржа. Ол ең кең токендер таңдауы, ең жылдам токен листингтері және нарықтағы ең төмен сауда комиссиялары бар ретінде танымал. Нарықтағы ең жоғары деңгейдегі өтімділік пен ең бәсекеге қабілетті комиссияларды алу үшін MEXC биржасына қазір қосылыңыз!

RAGE COIN (RAGE) Ресурс

Ресми веб-сайт

RAGE COIN Баға болжамы (USD)

RAGE COIN (RAGE) ертең, келесі аптада немесе келесі айда қанша USD тұрады? 2025, 2026, 2027, 2028 немесе тіпті 10 не 20 жылдан кейін RAGE COIN (RAGE) активіңіз қанша тұруы мүмкін? Қысқа және ұзақ мерзімді болжамдар үшін баға болжау құралымызды қолданып көріңіз: RAGE COIN.

Қазір RAGE COIN баға болжамын тексеріңіз!

RAGE - жергілікті валюталарға

RAGE COIN (RAGE) токеномикасы

RAGE COIN (RAGE) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығы мен өсу әлеуетін тереңірек білуге мүмкіндік береді. Токендердің қалай таралуынан бастап, жеткізілімнің қалай басқарылатынына дейін, токеномика жоба экономикасының негізгі құрылымын ашады. RAGE токенінің кең ауқымды токеномикасы туралы қазір біліңіз!

Адамдар мыналарды да сұрайды: RAGE COIN (RAGE) туралы басқа сұрақтар

RAGE COIN (RAGE) бүгін қанша тұрады?
USD ішіндегі RAGE бағасы — 0.0000212 USD, нарық деректерімен нақты уақытта жаңартылып отырады.
RAGE-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға қандай?
RAGE-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға: $ 0.0000212. Дәл конвертация үшін MEXC конвертациясын тексеріңіз.
RAGE COIN үшін нарықтық капитализация қандай?
RAGE үшін нарықтық капитализация: $ 20.04K USD. Нарықтық капитализация = ағымдағы баға * айналымдағы ұсыныс. Бұл токеннің жалпы нарықтық құнын және рейтингін білдіреді.
RAGE үшін айналымдағы ұсыныс қандай?
RAGE айналымдағы ұсынысы: 944.93M USD.
RAGE үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға қандай болды?
RAGE барлық уақыттағы ең жоғары бағаға 0.00019966 USD жетті.
Барлық уақыттағы ең төмен (ATL) RAGE бағасы қандай болды?
RAGE 0.00001587 USD ATL бағасына жетті.
RAGE үшін сауда көлемі қандай?
RAGE үшін 24 сағаттық сауда көлемі: -- USD.
Биыл RAGE өседі ме?
RAGE биылғы жылы жобаның дамуымен және нарық жағдайларына байланысты өсуі мүмкін. Толығырақ талдау үшін RAGE баға болжамын қарап көріңіз.
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-04 04:54:30 (UTC+8)

Дисклеймер

Криптовалюта бағалары жоғары нарықтық тәуекелдерге және бағаның құбылмалылығына ұшырайды. Сіз өзіңізге таныс және тәуекелдерді түсінетін жобалар мен өнімдерге инвестициялауыңыз керек. Кез келген инвестицияны жасамас бұрын инвестициялық тәжірибеңізді, қаржылық жағдайыңызды, инвестициялық мақсаттарыңызды және тәуекелге төзімділікті мұқият қарастырып, тәуелсіз қаржылық кеңесшімен кеңесіңіз. Бұл материалды қаржылық кеңес ретінде түсіндіруге болмайды. Өткен өнімділік болашақ өнімділіктің сенімді көрсеткіші емес. Инвестицияларыңыздың құны көтерілуі де, төмендеуі де мүмкін және сіз инвестициялаған соманы қайтара алмауыңыз мүмкін. Инвестициялық шешімдеріңізге тек сіз жауаптысыз. MEXC сіз келтіруі мүмкін кез келген шығындар үшін жауапты емес. Қосымша ақпарат алу үшін пайдалану шарттары мен қауіп туралы ескертуді қараңыз. Мұнда ұсынылған жоғарыда аталған криптовалютаға қатысты деректер (оның ағымдағы тікелей бағасы сияқты) үшінші тарап көздеріне негізделгенін де ескеріңіз. Олар сізге «сол қалпында» негізінде және тек ақпараттық мақсаттар үшін, ешқандай өкілдіксіз немесе кепілдіксіз ұсынылады. Үшінші тарап сайттарына берілген сілтемелер де MEXC бақылауында емес. MEXC мұндай үшінші тарап сайттарының және олардың мазмұнының сенімділігі мен дәлдігі үшін жауап бермейді.

