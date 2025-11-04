БиржаDEX+
RabbitX ағымдағы бағасы: 0 USD. Нақты уақыттағы RBX-ден USD-ге дейінгі баға жаңартуларын, тірі графиктерді, нарықтық капиталды, 24 сағаттық көлемді және тағы басқаларын бақылаңыз. RBX баға трендін MEXC-де оңай зерттеңіз!RabbitX ағымдағы бағасы: 0 USD. Нақты уақыттағы RBX-ден USD-ге дейінгі баға жаңартуларын, тірі графиктерді, нарықтық капиталды, 24 сағаттық көлемді және тағы басқаларын бақылаңыз. RBX баға трендін MEXC-де оңай зерттеңіз!

RBX туралы толығырақ

RBX Баға туралы ақпарат

RBX деген не

RBX Whitepaper

RBX Ресми веб-сайт

RBX Токеномикасы

RBX Баға болжамы

RabbitX Логотип

RabbitX Баға (RBX)

Листингтен жойылды

1 RBX-ден USD-ге нақты уақыттағы баға:

0.00%1D
mexc
Бұл токен деректері үшінші тараптардан алынған. MEXC тек ақпарат агрегаторы ретінде қызмет етеді. MEXC Spot нарығындағы басқа тізімделген токендермен танысыңыз!
USD
RabbitX (RBX) Нақты уақыттағы бағалар диаграммасы
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-04 04:54:11 (UTC+8)

RabbitX (RBX) Баға ақпараты (USD)

24 сағаттық баға өзгерісі ауқымы:
RabbitX (RBX) нақты уақыттағы баға --. Соңғы 24 сағат ішінде RBX мен $ 0 аралығында сауда жасалып, ал $ 0 деңгейінде жоғары баға көрсетілді — бұл нарықтың құбылмалылығын көрсетеді. RBX үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға — $ 0.300034, ал ең төменгісі — $ 0.

Қысқа мерзімді өнімділік тұрғысынан алғанда, RBX соңғы бір сағатта -- өзгерді, 24 сағат ішінде --, ал соңғы 7 күнде -1.92% өзгеріс болды. Бұл сізге MEXC платформасындағы соңғы баға трендтері мен нарықтық динамикаға қысқаша шолу ұсынады.

RabbitX (RBX) Нарықтық ақпарат

$ 464.34K
$ 464.34K$ 464.34K

--
----

$ 774.05K
$ 774.05K$ 774.05K

599.88M
599.88M 599.88M

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

RabbitX нарықтық капитализациясы $ 464.34K, тәуліктік сауда көлемі --. RBX айналымдағы мөлшері 599.88M, жалпы мөлшері 1000000000.0. Толығымен сұйылтылған құны (FDV): $ 774.05K.

RabbitX (RBX) Баға тарихы USD

Бүгін, RabbitX - USD баға өзгерісі $ 0 болды.
Соңғы 30 күнде RabbitX - USD баға өзгерісі $ 0 болды.
Соңғы 60 күнде RabbitX - USD баға өзгерісі $ 0 болды.
Соңғы 90 күнде RabbitX - USD баға өзгерісі $ 0 болды.

КезеңӨзгерту (USD)Өзгерту (%)
Бүгін$ 0--
30 күн$ 0+1.76%
60 күн$ 0+103.67%
90 күн$ 0--

RabbitX (RBX) деген не

What is the project about? RabbitX is a global permissionless perpetuals exchange powered by Starknet. RabbitX is building the most secure and liquid global derivatives network, giving you 24/7 access to global markets anywhere in the world.

What makes your project unique? The first decentralised perpetuals project to launch with Starknet. Our state-of-the-art platform built using a hybrid architecture, is optimized to deliver unparalleled speed and security for our traders. With deep orderbook liquidity, zero gas fees, and up to 50x leverage, RabbitX is the best derivatives DEX to trade on.

History of your project. Started initially as Strips finance in 2021, pivoted to RabbitX in May 2022. Launched testnet in Jan 2023, and launched mainnet in Feb 2023.

What’s next for your project? Our roadmap includes:

  • launching multiple asset classes perpetuals (FX, commodities, interest rates)
  • proof of real-time solvency
  • staking
  • trader rewards
  • options orderbook
  • multi-asset collateral
  • decentralised sequencer
  • layer 3 zk-rollup orderbook

link to our roadmap: https://landing.rabbitx.io/roadmap

What can your token be used for?

  • token will be used in the future for staking and rewards boost

MEXC — бүкіл әлемдегі 10 миллионнан астам пайдаланушы сенетін жетекші криптобиржа. Ол ең кең токендер таңдауы, ең жылдам токен листингтері және нарықтағы ең төмен сауда комиссиялары бар ретінде танымал. Нарықтағы ең жоғары деңгейдегі өтімділік пен ең бәсекеге қабілетті комиссияларды алу үшін MEXC биржасына қазір қосылыңыз!

RabbitX (RBX) Ресурс

Whitepaper
Ресми веб-сайт

RabbitX Баға болжамы (USD)

RabbitX (RBX) ертең, келесі аптада немесе келесі айда қанша USD тұрады? 2025, 2026, 2027, 2028 немесе тіпті 10 не 20 жылдан кейін RabbitX (RBX) активіңіз қанша тұруы мүмкін? Қысқа және ұзақ мерзімді болжамдар үшін баға болжау құралымызды қолданып көріңіз: RabbitX.

Қазір RabbitX баға болжамын тексеріңіз!

RBX - жергілікті валюталарға

RabbitX (RBX) токеномикасы

RabbitX (RBX) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығы мен өсу әлеуетін тереңірек білуге мүмкіндік береді. Токендердің қалай таралуынан бастап, жеткізілімнің қалай басқарылатынына дейін, токеномика жоба экономикасының негізгі құрылымын ашады. RBX токенінің кең ауқымды токеномикасы туралы қазір біліңіз!

Адамдар мыналарды да сұрайды: RabbitX (RBX) туралы басқа сұрақтар

RabbitX (RBX) бүгін қанша тұрады?
USD ішіндегі RBX бағасы — 0 USD, нарық деректерімен нақты уақытта жаңартылып отырады.
RBX-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға қандай?
RBX-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға: $ 0. Дәл конвертация үшін MEXC конвертациясын тексеріңіз.
RabbitX үшін нарықтық капитализация қандай?
RBX үшін нарықтық капитализация: $ 464.34K USD. Нарықтық капитализация = ағымдағы баға * айналымдағы ұсыныс. Бұл токеннің жалпы нарықтық құнын және рейтингін білдіреді.
RBX үшін айналымдағы ұсыныс қандай?
RBX айналымдағы ұсынысы: 599.88M USD.
RBX үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға қандай болды?
RBX барлық уақыттағы ең жоғары бағаға 0.300034 USD жетті.
Барлық уақыттағы ең төмен (ATL) RBX бағасы қандай болды?
RBX 0 USD ATL бағасына жетті.
RBX үшін сауда көлемі қандай?
RBX үшін 24 сағаттық сауда көлемі: -- USD.
Биыл RBX өседі ме?
RBX биылғы жылы жобаның дамуымен және нарық жағдайларына байланысты өсуі мүмкін. Толығырақ талдау үшін RBX баға болжамын қарап көріңіз.
RabbitX (RBX) Маңызды салалық жаңалықтар

Уақыт (UTC+8)ТүрАқпарат
11-03 17:18:56Сала жаңартулары
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year
11-02 15:42:00Сала жаңартулары
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Сала жаңартулары
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Сала жаңартулары
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Сала жаңартулары
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Сала жаңартулары
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level

Дисклеймер

Криптовалюта бағалары жоғары нарықтық тәуекелдерге және бағаның құбылмалылығына ұшырайды. Сіз өзіңізге таныс және тәуекелдерді түсінетін жобалар мен өнімдерге инвестициялауыңыз керек. Кез келген инвестицияны жасамас бұрын инвестициялық тәжірибеңізді, қаржылық жағдайыңызды, инвестициялық мақсаттарыңызды және тәуекелге төзімділікті мұқият қарастырып, тәуелсіз қаржылық кеңесшімен кеңесіңіз. Бұл материалды қаржылық кеңес ретінде түсіндіруге болмайды. Өткен өнімділік болашақ өнімділіктің сенімді көрсеткіші емес. Инвестицияларыңыздың құны көтерілуі де, төмендеуі де мүмкін және сіз инвестициялаған соманы қайтара алмауыңыз мүмкін. Инвестициялық шешімдеріңізге тек сіз жауаптысыз. MEXC сіз келтіруі мүмкін кез келген шығындар үшін жауапты емес. Қосымша ақпарат алу үшін пайдалану шарттары мен қауіп туралы ескертуді қараңыз. Мұнда ұсынылған жоғарыда аталған криптовалютаға қатысты деректер (оның ағымдағы тікелей бағасы сияқты) үшінші тарап көздеріне негізделгенін де ескеріңіз. Олар сізге «сол қалпында» негізінде және тек ақпараттық мақсаттар үшін, ешқандай өкілдіксіз немесе кепілдіксіз ұсынылады. Үшінші тарап сайттарына берілген сілтемелер де MEXC бақылауында емес. MEXC мұндай үшінші тарап сайттарының және олардың мазмұнының сенімділігі мен дәлдігі үшін жауап бермейді.

