Quiztok (QTCON) токеномикасы
Quiztok (QTCON) туралы ақпарат
Quiztok is a knowledge-sharing platform that filters, refine and compresses scattered knowledge and information through a content format called Quiz so that everyone can coexist. Quiztok is also a knowledge sharing platform where people learn what they want to know and want to know about each other through various forms of quizzes. Quiz is a compact, fun way to communicate knowledge to quiz creators, and quiz takers can share the quiz creator's refined knowledge as they solve it. The Quiztok platform rewards quiz creators, quiz pools, and quiz curators with Quiztok tokens (QTCON), providing real value for sharing knowledge.
Quiztok (QTCON) токеномикасы мен бағасын талдау
Quiztok (QTCON) үшін негізгі токеномика мен баға деректерін, соның ішінде нарық капиталын, қамту мәліметтерін, FDV және баға тарихын зерттеңіз. Токеннің қазіргі құнын және нарықтағы орнын бір қарағанда түсініңіз.
Quiztok (QTCON) токеномикасы: Түсіндірілген негізгі көрсеткіштер және оларды қолдану мысалдары
Quiztok (QTCON) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығын, тұрақтылығын және әлеуетін талдау үшін өте маңызды.
Негізгі көрсеткіштер және олар қалай есептеледі:
Жалпы қамтуы:
Жасалған немесе жасалатын QTCON токендерінің ең көп саны.
Айналымдағы қамту:
Қазіргі уақытта нарықта және көпшіліктің қолында бар токендер саны.
Максимал қамту:
Барлығы қанша QTCON токені болуы мүмкін деген қатаң шегі.
FDV (Fully Diluted Valuation/Толығымен сұйытылған бағалау):
Қазіргі баға × максимал қамту ретінде есептеледі, егер барлық токендер айналымда болса, жалпы нарық капиталының болжамын береді.
Инфляция деңгейі:
Тапшылық пен ұзақ мерзімді баға қозғалысына әсер ететін жаңа токендердің қаншалықты жылдам енгізілетінін көрсетеді.
Неліктен бұл көрсеткіштер трейдерлер үшін маңызды?
Жоғары айналымдағы қамту = үлкен өтімділік.
Шектеулі максимал қамту + төмен инфляция = бағаның ұзақ мерзімді өсуінің әлеуеті.
Токендердің ашық таралуы = жобаға жақсырақ сенім және орталықтандырылған бақылаудың төмен тәуекелі.
Қазіргі төмен нарық капитализациясы бар жоғары FDV = ықтимал артық бағалау сигналдары.
Енді сіз QTCON токеномикасын түсінген болсаңыз, QTCON токенінің нақты бағасымен танысып шығыңыз!
QTCON бағасының болжамы
QTCON қайда бет алып жатқанын білгіңіз келе ме? Біздің QTCON бағасын болжау бетіміз болашаққа көзқарасты қамтамасыз ету үшін нарықтағы жағдайды, тарихи үрдістерді және техникалық көрсеткіштерді біріктіреді.
Неліктен MEXC-ді таңдау керек?
MEXC - әлемдегі миллиондаған пайдаланушылар сенім артқан әлемдегі ең үздік криптовалюта биржаларының бірі. Сіз енді бастаған болсаңыз да, кәсіпқой болсаңыз да, MEXC - криптомен айналысудың ең оңай жолы.
Дисклеймер
Бұл беттегі “Токеномика” деректері үшінші тарап ақпарат көздерінен алынған. MEXC олардың дәлдігіне кепілдік бермейді. Инвестиция жасамас бұрын мұқият танысып шығыңыз.