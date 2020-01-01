Quint (QUINT) токеномикасы
Quint (QUINT) туралы ақпарат
QUINT has been commissioned by a team of investors who have strived to build a legacy ecosystem that reflects their accomplishments in life.
While catering to the needs of like-minded connoisseurs through bringing to them a Boutique NFT Marketplace, Team Quint also wanted to give a taste of luxury to QUINT’s worldwide token holders through its revolutionary super-staking platform.
At Quint, we like to do things differently! That's why apart from the regular staking options, we are bringing to you Super-staking Pools. These pools will yield real-world incentives such as complimentary stays in your dream destinations, supercar experiences, discounts on property purchases, hotel bookings, restaurants, spas and much more while also offering breathtaking prizes through our Luxury Raffle Pools.
QUINT's boutique NFT Marketplace will allow connoisseurs from across the globe to not just get their tailor-made NFTs designed by creative minds with an inherent eye for luxury but also get those freshly minted NFTs installed into Token Frames and delivered to their doorsteps. While building on the token's 'Super-staking Pools' concept, QUINT aims to add unique real-world collectibles to its treasury, the future upside of which will be distributed amongst the Super-staking Pool stakers. Another one of QUINT's key future goals is to develop luxury physical real estate and make the QUINT investors fractional owners in proportion of their investment in the Quint's DeFi ecosystem. These will be first of their kind DeFi usages in the crypto world and would ensure that the TVL of the Project has hard assets to boast of; not just borrowed tokens from a partner DeFi protocol
Quint (QUINT) токеномикасы мен бағасын талдау
Quint (QUINT) үшін негізгі токеномика мен баға деректерін, соның ішінде нарық капиталын, қамту мәліметтерін, FDV және баға тарихын зерттеңіз. Токеннің қазіргі құнын және нарықтағы орнын бір қарағанда түсініңіз.
Quint (QUINT) токеномикасы: Түсіндірілген негізгі көрсеткіштер және оларды қолдану мысалдары
Quint (QUINT) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығын, тұрақтылығын және әлеуетін талдау үшін өте маңызды.
Негізгі көрсеткіштер және олар қалай есептеледі:
Жалпы қамтуы:
Жасалған немесе жасалатын QUINT токендерінің ең көп саны.
Айналымдағы қамту:
Қазіргі уақытта нарықта және көпшіліктің қолында бар токендер саны.
Максимал қамту:
Барлығы қанша QUINT токені болуы мүмкін деген қатаң шегі.
FDV (Fully Diluted Valuation/Толығымен сұйытылған бағалау):
Қазіргі баға × максимал қамту ретінде есептеледі, егер барлық токендер айналымда болса, жалпы нарық капиталының болжамын береді.
Инфляция деңгейі:
Тапшылық пен ұзақ мерзімді баға қозғалысына әсер ететін жаңа токендердің қаншалықты жылдам енгізілетінін көрсетеді.
Неліктен бұл көрсеткіштер трейдерлер үшін маңызды?
Жоғары айналымдағы қамту = үлкен өтімділік.
Шектеулі максимал қамту + төмен инфляция = бағаның ұзақ мерзімді өсуінің әлеуеті.
Токендердің ашық таралуы = жобаға жақсырақ сенім және орталықтандырылған бақылаудың төмен тәуекелі.
Қазіргі төмен нарық капитализациясы бар жоғары FDV = ықтимал артық бағалау сигналдары.
Енді сіз QUINT токеномикасын түсінген болсаңыз, QUINT токенінің нақты бағасымен танысып шығыңыз!
QUINT бағасының болжамы
QUINT қайда бет алып жатқанын білгіңіз келе ме? Біздің QUINT бағасын болжау бетіміз болашаққа көзқарасты қамтамасыз ету үшін нарықтағы жағдайды, тарихи үрдістерді және техникалық көрсеткіштерді біріктіреді.
Неліктен MEXC-ді таңдау керек?
MEXC - әлемдегі миллиондаған пайдаланушылар сенім артқан әлемдегі ең үздік криптовалюта биржаларының бірі. Сіз енді бастаған болсаңыз да, кәсіпқой болсаңыз да, MEXC - криптомен айналысудың ең оңай жолы.
Дисклеймер
Бұл беттегі “Токеномика” деректері үшінші тарап ақпарат көздерінен алынған. MEXC олардың дәлдігіне кепілдік бермейді. Инвестиция жасамас бұрын мұқият танысып шығыңыз.