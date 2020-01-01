Qubit The Quantum Dog (QUBIT) токеномикасы

Токен қамтуы, тарату моделі және өзекті нарық деректерін қоса, Qubit The Quantum Dog (QUBIT) туралы негізгі ақпаратпен танысыңыз.
USD

Qubit The Quantum Dog (QUBIT) туралы ақпарат

Qubit the dog, a loyal companion on the Google blockchain frontier, spends its days fetching quantum insights and sniffing out the future of decentralized tech. When not pondering entanglement and superposition, Qubit enjoys chasing cosmic treats and wagging its tail at the edges of possibility. Qubit the dog is a mascot associated with Google's Quantum AI team, known for his appearances in interviews and promotional materials related to quantum computing. His presence adds a whimsical touch to complex topics, making quantum computing more approachable.

Ресми веб-сайт:
https://qubitsolana.com/

Qubit The Quantum Dog (QUBIT) токеномикасы мен бағасын талдау

Qubit The Quantum Dog (QUBIT) үшін негізгі токеномика мен баға деректерін, соның ішінде нарық капиталын, қамту мәліметтерін, FDV және баға тарихын зерттеңіз. Токеннің қазіргі құнын және нарықтағы орнын бір қарағанда түсініңіз.

Нарық капитализациясы:
$ 35.68K
$ 35.68K
$ 35.68K$ 35.68K
Жалпы қамтуы:
$ 997.54M
$ 997.54M$ 997.54M
Айналымдағы қамту:
$ 997.54M
$ 997.54M$ 997.54M
FDV (Fully Diluted Valuation/Толығымен сұйытылған бағалау):
$ 35.68K
$ 35.68K$ 35.68K
Осы уақытқа дейінгі ең жоғары көрсеткіш:
$ 0.0035741
$ 0.0035741$ 0.0035741
Осы уақытқа дейінгі ең төменгі көрсеткіш:
$ 0
$ 0$ 0
Қазіргі баға:
$ 0
$ 0$ 0

Qubit The Quantum Dog (QUBIT) токеномикасы: Түсіндірілген негізгі көрсеткіштер және оларды қолдану мысалдары

Qubit The Quantum Dog (QUBIT) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығын, тұрақтылығын және әлеуетін талдау үшін өте маңызды.

Негізгі көрсеткіштер және олар қалай есептеледі:

Жалпы қамтуы:

Жасалған немесе жасалатын QUBIT токендерінің ең көп саны.

Айналымдағы қамту:

Қазіргі уақытта нарықта және көпшіліктің қолында бар токендер саны.

Максимал қамту:

Барлығы қанша QUBIT токені болуы мүмкін деген қатаң шегі.

FDV (Fully Diluted Valuation/Толығымен сұйытылған бағалау):

Қазіргі баға × максимал қамту ретінде есептеледі, егер барлық токендер айналымда болса, жалпы нарық капиталының болжамын береді.

Инфляция деңгейі:

Тапшылық пен ұзақ мерзімді баға қозғалысына әсер ететін жаңа токендердің қаншалықты жылдам енгізілетінін көрсетеді.

Неліктен бұл көрсеткіштер трейдерлер үшін маңызды?

Жоғары айналымдағы қамту = үлкен өтімділік.

Шектеулі максимал қамту + төмен инфляция = бағаның ұзақ мерзімді өсуінің әлеуеті.

Токендердің ашық таралуы = жобаға жақсырақ сенім және орталықтандырылған бақылаудың төмен тәуекелі.

Қазіргі төмен нарық капитализациясы бар жоғары FDV = ықтимал артық бағалау сигналдары.

Енді сіз QUBIT токеномикасын түсінген болсаңыз, QUBIT токенінің нақты бағасымен танысып шығыңыз!

QUBIT бағасының болжамы

QUBIT қайда бет алып жатқанын білгіңіз келе ме? Біздің QUBIT бағасын болжау бетіміз болашаққа көзқарасты қамтамасыз ету үшін нарықтағы жағдайды, тарихи үрдістерді және техникалық көрсеткіштерді біріктіреді.

Дисклеймер

Бұл беттегі “Токеномика” деректері үшінші тарап ақпарат көздерінен алынған. MEXC олардың дәлдігіне кепілдік бермейді. Инвестиция жасамас бұрын мұқият танысып шығыңыз.