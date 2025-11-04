Qubit Баға (QBIT)
Qubit (QBIT) нақты уақыттағы баға $0.00320024. Соңғы 24 сағат ішінде QBIT мен $ 0.00315037 аралығында сауда жасалып, ал $ 0.00409036 деңгейінде жоғары баға көрсетілді — бұл нарықтың құбылмалылығын көрсетеді. QBIT үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға — $ 0.01578659, ал ең төменгісі — $ 0.00189874.
Қысқа мерзімді өнімділік тұрғысынан алғанда, QBIT соңғы бір сағатта +0.05% өзгерді, 24 сағат ішінде -21.47%, ал соңғы 7 күнде -39.11% өзгеріс болды. Бұл сізге MEXC платформасындағы соңғы баға трендтері мен нарықтық динамикаға қысқаша шолу ұсынады.
Qubit нарықтық капитализациясы $ 3.20M, тәуліктік сауда көлемі --. QBIT айналымдағы мөлшері 1.00B, жалпы мөлшері 1000000000.0. Толығымен сұйылтылған құны (FDV): $ 3.20M.
Бүгін, Qubit - USD баға өзгерісі $ -0.000875399047592182 болды.
Соңғы 30 күнде Qubit - USD баға өзгерісі $ -0.0002992784 болды.
Соңғы 60 күнде Qubit - USD баға өзгерісі $ -0.0019260074 болды.
Соңғы 90 күнде Qubit - USD баға өзгерісі $ -0.006620902662744298 болды.
|Кезең
|Өзгерту (USD)
|Өзгерту (%)
|Бүгін
|$ -0.000875399047592182
|-21.47%
|30 күн
|$ -0.0002992784
|-9.35%
|60 күн
|$ -0.0019260074
|-60.18%
|90 күн
|$ -0.006620902662744298
|-67.41%
Qubit is a decentralized protocol that provides permissionless access to real quantum computing infrastructure. It allows users to execute circuits on live quantum processing units (QPUs), access native quantum randomness, and experiment with quantum-secure primitives directly on-chain.
Designed to bridge the gap between cutting-edge quantum hardware and the evolving landscape of Web3, Qubit enables developers, researchers, and everyday users to engage with real quantum computing through a streamlined blockchain interface. Its mission is to democratize access to quantum resources and foster a new generation of decentralized applications that integrate quantum capabilities.
The platform operates on-chain, with smart contracts governing access, verification, and usage of quantum compute jobs. Users can submit quantum circuits via the Qubit interface, route them to live QPUs, and retrieve the results, all while maintaining full transparency and verifiability on the blockchain.
Beyond computational access, Qubit offers tools focused on quantum security, including quantum-secure key generation and post-quantum cryptographic primitives. These features are designed to help users and protocols future-proof their infrastructure against the anticipated risks of quantum attacks on classical encryption systems.
