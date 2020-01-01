Quan2um ($QNTM) токеномикасы

Токен қамтуы, тарату моделі және өзекті нарық деректерін қоса, Quan2um ($QNTM) туралы негізгі ақпаратпен танысыңыз.
Quan2um ($QNTM) туралы ақпарат

$QNTM is the native token of the first Shariah-compliant exchange on Solana. It serves as the platform’s internal currency, enabling transactions, trading fee discounts, and governance participation. A portion of the token supply supports Islamic projects and charitable initiatives, ensuring ethical financial practices. $QNTM aligns with Islamic finance principles, avoiding interest-based earnings, excessive uncertainty, and speculative activities.

Ресми веб-сайт:
https://q2.eco

Quan2um ($QNTM) токеномикасы мен бағасын талдау

Quan2um ($QNTM) үшін негізгі токеномика мен баға деректерін, соның ішінде нарық капиталын, қамту мәліметтерін, FDV және баға тарихын зерттеңіз. Токеннің қазіргі құнын және нарықтағы орнын бір қарағанда түсініңіз.

Нарық капитализациясы:
$ 1.01M
Жалпы қамтуы:
$ 999.99M
Айналымдағы қамту:
$ 500.00M
FDV (Fully Diluted Valuation/Толығымен сұйытылған бағалау):
$ 2.02M
Осы уақытқа дейінгі ең жоғары көрсеткіш:
$ 0.00700238
Осы уақытқа дейінгі ең төменгі көрсеткіш:
$ 0.00156465
Қазіргі баға:
$ 0.00201462
Quan2um ($QNTM) токеномикасы: Түсіндірілген негізгі көрсеткіштер және оларды қолдану мысалдары

Quan2um ($QNTM) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығын, тұрақтылығын және әлеуетін талдау үшін өте маңызды.

Негізгі көрсеткіштер және олар қалай есептеледі:

Жалпы қамтуы:

Жасалған немесе жасалатын $QNTM токендерінің ең көп саны.

Айналымдағы қамту:

Қазіргі уақытта нарықта және көпшіліктің қолында бар токендер саны.

Максимал қамту:

Барлығы қанша $QNTM токені болуы мүмкін деген қатаң шегі.

FDV (Fully Diluted Valuation/Толығымен сұйытылған бағалау):

Қазіргі баға × максимал қамту ретінде есептеледі, егер барлық токендер айналымда болса, жалпы нарық капиталының болжамын береді.

Инфляция деңгейі:

Тапшылық пен ұзақ мерзімді баға қозғалысына әсер ететін жаңа токендердің қаншалықты жылдам енгізілетінін көрсетеді.

Неліктен бұл көрсеткіштер трейдерлер үшін маңызды?

Жоғары айналымдағы қамту = үлкен өтімділік.

Шектеулі максимал қамту + төмен инфляция = бағаның ұзақ мерзімді өсуінің әлеуеті.

Токендердің ашық таралуы = жобаға жақсырақ сенім және орталықтандырылған бақылаудың төмен тәуекелі.

Қазіргі төмен нарық капитализациясы бар жоғары FDV = ықтимал артық бағалау сигналдары.

Енді сіз $QNTM токеномикасын түсінген болсаңыз, $QNTM токенінің нақты бағасымен танысып шығыңыз!

$QNTM бағасының болжамы

$QNTM қайда бет алып жатқанын білгіңіз келе ме? Біздің $QNTM бағасын болжау бетіміз болашаққа көзқарасты қамтамасыз ету үшін нарықтағы жағдайды, тарихи үрдістерді және техникалық көрсеткіштерді біріктіреді.

Бар болғаны 1 USDT-мен крипто сатып алыңыз: Криптоға апарар ең оңай жол!

Дисклеймер

Бұл беттегі “Токеномика” деректері үшінші тарап ақпарат көздерінен алынған. MEXC олардың дәлдігіне кепілдік бермейді. Инвестиция жасамас бұрын мұқият танысып шығыңыз.