Qmall (QMALL) токеномикасы
Qmall (QMALL) туралы ақпарат
The QMALL token is a service token of the Qmall Exchange, the main application of which is to use it to pay a commission when using the exchange's services, including a trading commission, as well as to obtain additional privileges.
The overall goal of creating a QMALL token that goes beyond a specific set of innovations is to provide a more balanced and sustainable ecosystem that takes into account the needs of its users. Having studied the market, we conclude that the main leaders of the cryptocurrency asset market are the representatives of East Asian countries and form their activity at the expense of the exchange. Qmall Exchange team, the Ukrainian cryptocurrency exchange, set itself the goal of creating a token infrastructure that is technically and reputably consistent with the European format and convenient to use the community of Western mentality.
Benefits of QMALL token: Exclusive opportunities for the community token; Passive profit with qBox; Buying goods and services from the Qmall Marketplace; Participation in voting for the development of the project
Qmall (QMALL) токеномикасы мен бағасын талдау
Qmall (QMALL) үшін негізгі токеномика мен баға деректерін, соның ішінде нарық капиталын, қамту мәліметтерін, FDV және баға тарихын зерттеңіз. Токеннің қазіргі құнын және нарықтағы орнын бір қарағанда түсініңіз.
Qmall (QMALL) токеномикасы: Түсіндірілген негізгі көрсеткіштер және оларды қолдану мысалдары
Qmall (QMALL) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығын, тұрақтылығын және әлеуетін талдау үшін өте маңызды.
Негізгі көрсеткіштер және олар қалай есептеледі:
Жалпы қамтуы:
Жасалған немесе жасалатын QMALL токендерінің ең көп саны.
Айналымдағы қамту:
Қазіргі уақытта нарықта және көпшіліктің қолында бар токендер саны.
Максимал қамту:
Барлығы қанша QMALL токені болуы мүмкін деген қатаң шегі.
FDV (Fully Diluted Valuation/Толығымен сұйытылған бағалау):
Қазіргі баға × максимал қамту ретінде есептеледі, егер барлық токендер айналымда болса, жалпы нарық капиталының болжамын береді.
Инфляция деңгейі:
Тапшылық пен ұзақ мерзімді баға қозғалысына әсер ететін жаңа токендердің қаншалықты жылдам енгізілетінін көрсетеді.
Неліктен бұл көрсеткіштер трейдерлер үшін маңызды?
Жоғары айналымдағы қамту = үлкен өтімділік.
Шектеулі максимал қамту + төмен инфляция = бағаның ұзақ мерзімді өсуінің әлеуеті.
Токендердің ашық таралуы = жобаға жақсырақ сенім және орталықтандырылған бақылаудың төмен тәуекелі.
Қазіргі төмен нарық капитализациясы бар жоғары FDV = ықтимал артық бағалау сигналдары.
Енді сіз QMALL токеномикасын түсінген болсаңыз, QMALL токенінің нақты бағасымен танысып шығыңыз!
QMALL бағасының болжамы
QMALL қайда бет алып жатқанын білгіңіз келе ме? Біздің QMALL бағасын болжау бетіміз болашаққа көзқарасты қамтамасыз ету үшін нарықтағы жағдайды, тарихи үрдістерді және техникалық көрсеткіштерді біріктіреді.
Неліктен MEXC-ді таңдау керек?
MEXC - әлемдегі миллиондаған пайдаланушылар сенім артқан әлемдегі ең үздік криптовалюта биржаларының бірі. Сіз енді бастаған болсаңыз да, кәсіпқой болсаңыз да, MEXC - криптомен айналысудың ең оңай жолы.
Дисклеймер
Бұл беттегі “Токеномика” деректері үшінші тарап ақпарат көздерінен алынған. MEXC олардың дәлдігіне кепілдік бермейді. Инвестиция жасамас бұрын мұқият танысып шығыңыз.