Pure Unadulterated Bliss (PUB) туралы ақпарат
$Pub is the facial expression one expresses when experiencing pure unadulterated bliss.
It derives from 2chan from the early 2000's based on a character in a japanese manga.
$Pub originated from the popular catchphrase meme “Yaranaika?” (Japanese: やらないか?), which translates to "Shall we do it?" This phrase comes from the opening dialogue of Kuso Miso Technique, a Geikomi manga drawn by Yamakawa Junichi. First published in 1987, Kuso Miso Technique appeared in the second issue of Barakomi, a Japanese gay-interest magazine. Subsequently, the manga evolved into a full-blown internet meme on sites like NND and 2channel, using the faces of the characters in the scene and repurposing and recontextualizing the drawing.
Pure Unadulterated Bliss (PUB) токеномикасы мен бағасын талдау
Pure Unadulterated Bliss (PUB) үшін негізгі токеномика мен баға деректерін, соның ішінде нарық капиталын, қамту мәліметтерін, FDV және баға тарихын зерттеңіз. Токеннің қазіргі құнын және нарықтағы орнын бір қарағанда түсініңіз.
Pure Unadulterated Bliss (PUB) токеномикасы: Түсіндірілген негізгі көрсеткіштер және оларды қолдану мысалдары
Pure Unadulterated Bliss (PUB) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығын, тұрақтылығын және әлеуетін талдау үшін өте маңызды.
Негізгі көрсеткіштер және олар қалай есептеледі:
Жалпы қамтуы:
Жасалған немесе жасалатын PUB токендерінің ең көп саны.
Айналымдағы қамту:
Қазіргі уақытта нарықта және көпшіліктің қолында бар токендер саны.
Максимал қамту:
Барлығы қанша PUB токені болуы мүмкін деген қатаң шегі.
FDV (Fully Diluted Valuation/Толығымен сұйытылған бағалау):
Қазіргі баға × максимал қамту ретінде есептеледі, егер барлық токендер айналымда болса, жалпы нарық капиталының болжамын береді.
Инфляция деңгейі:
Тапшылық пен ұзақ мерзімді баға қозғалысына әсер ететін жаңа токендердің қаншалықты жылдам енгізілетінін көрсетеді.
Неліктен бұл көрсеткіштер трейдерлер үшін маңызды?
Жоғары айналымдағы қамту = үлкен өтімділік.
Шектеулі максимал қамту + төмен инфляция = бағаның ұзақ мерзімді өсуінің әлеуеті.
Токендердің ашық таралуы = жобаға жақсырақ сенім және орталықтандырылған бақылаудың төмен тәуекелі.
Қазіргі төмен нарық капитализациясы бар жоғары FDV = ықтимал артық бағалау сигналдары.
Енді сіз PUB токеномикасын түсінген болсаңыз, PUB токенінің нақты бағасымен танысып шығыңыз!
Дисклеймер
Бұл беттегі “Токеномика” деректері үшінші тарап ақпарат көздерінен алынған. MEXC олардың дәлдігіне кепілдік бермейді. Инвестиция жасамас бұрын мұқият танысып шығыңыз.