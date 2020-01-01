Pumps Gone Crazy (PGC) токеномикасы
Pumps Gone Crazy (PGC) Pump.fun, with its innovative approach to token launches and community-driven excitement, truly captured our imagination. This passion is exactly what ignited the creation of Pumps Gone Crazy (PGC)! More than just another cryptocurrency, PGC is a vibrant homage to the thrilling, high-energy world of pump.fun. It's designed to be a rallying cry for every single enthusiast who has ever felt the rush of a successful pump.
But PGC is more than just a symbol of our shared excitement; it's a meticulously crafted treasure chest, brimming with potential and ready to be plundered by our dedicated members. We're building a community where active participation is not just encouraged, but rewarded, ensuring that those who contribute to the PGC ecosystem truly reap the benefits. Get ready to dive headfirst into the craziest pump party you've ever experienced, where the energy is contagious, the potential is limitless, and the fun never stops! This isn't just a token; it's an invitation to an unforgettable journey into the heart of what makes crypto exciting.
Pumps Gone Crazy (PGC) токеномикасы мен бағасын талдау
Pumps Gone Crazy (PGC) үшін негізгі токеномика мен баға деректерін, соның ішінде нарық капиталын, қамту мәліметтерін, FDV және баға тарихын зерттеңіз.
Pumps Gone Crazy (PGC) токеномикасы: Түсіндірілген негізгі көрсеткіштер және оларды қолдану мысалдары
Pumps Gone Crazy (PGC) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығын, тұрақтылығын және әлеуетін талдау үшін өте маңызды.
Негізгі көрсеткіштер және олар қалай есептеледі:
Жалпы қамтуы:
Жасалған немесе жасалатын PGC токендерінің ең көп саны.
Айналымдағы қамту:
Қазіргі уақытта нарықта және көпшіліктің қолында бар токендер саны.
Максимал қамту:
Барлығы қанша PGC токені болуы мүмкін деген қатаң шегі.
FDV (Fully Diluted Valuation/Толығымен сұйытылған бағалау):
Қазіргі баға × максимал қамту ретінде есептеледі, егер барлық токендер айналымда болса, жалпы нарық капиталының болжамын береді.
Инфляция деңгейі:
Тапшылық пен ұзақ мерзімді баға қозғалысына әсер ететін жаңа токендердің қаншалықты жылдам енгізілетінін көрсетеді.
Неліктен бұл көрсеткіштер трейдерлер үшін маңызды?
Жоғары айналымдағы қамту = үлкен өтімділік.
Шектеулі максимал қамту + төмен инфляция = бағаның ұзақ мерзімді өсуінің әлеуеті.
Токендердің ашық таралуы = жобаға жақсырақ сенім және орталықтандырылған бақылаудың төмен тәуекелі.
Қазіргі төмен нарық капитализациясы бар жоғары FDV = ықтимал артық бағалау сигналдары.
Енді сіз PGC токеномикасын түсінген болсаңыз, PGC токенінің нақты бағасымен танысып шығыңыз!
PGC бағасының болжамы
Дисклеймер
Бұл беттегі “Токеномика” деректері үшінші тарап ақпарат көздерінен алынған. MEXC олардың дәлдігіне кепілдік бермейді. Инвестиция жасамас бұрын мұқият танысып шығыңыз.