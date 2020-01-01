PUMP TRUMP (PUMPTRUMP) токеномикасы
PUMP TRUMP (PUMPTRUMP) туралы ақпарат
Trump is back, crypto is booming, and Solana leads the charge! Welcome to Pump Trump, the memecoin inspired by the return of Donald J. Trump as President of the United States. With Trump back in office, his bold vision for innovation and economic dominance extends to the crypto market – and we're here to ride that wave to the moon! Built on the Solana blockchain, Pump Trump combines the speed, efficiency, and scalability of Solana with the hype and energy of a true memecoin revolution. Trump's pro- business stance and his focus on shaking up the system mean one thing: crypto is about to pump harder than ever! It's time to Make America Great Again, and with Pump Trump on Solana, we're creating a new financial frontier for everyone.
PUMP TRUMP (PUMPTRUMP) токеномикасы мен бағасын талдау
PUMP TRUMP (PUMPTRUMP) үшін негізгі токеномика мен баға деректерін, соның ішінде нарық капиталын, қамту мәліметтерін, FDV және баға тарихын зерттеңіз. Токеннің қазіргі құнын және нарықтағы орнын бір қарағанда түсініңіз.
PUMP TRUMP (PUMPTRUMP) токеномикасы: Түсіндірілген негізгі көрсеткіштер және оларды қолдану мысалдары
PUMP TRUMP (PUMPTRUMP) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығын, тұрақтылығын және әлеуетін талдау үшін өте маңызды.
Негізгі көрсеткіштер және олар қалай есептеледі:
Жалпы қамтуы:
Жасалған немесе жасалатын PUMPTRUMP токендерінің ең көп саны.
Айналымдағы қамту:
Қазіргі уақытта нарықта және көпшіліктің қолында бар токендер саны.
Максимал қамту:
Барлығы қанша PUMPTRUMP токені болуы мүмкін деген қатаң шегі.
FDV (Fully Diluted Valuation/Толығымен сұйытылған бағалау):
Қазіргі баға × максимал қамту ретінде есептеледі, егер барлық токендер айналымда болса, жалпы нарық капиталының болжамын береді.
Инфляция деңгейі:
Тапшылық пен ұзақ мерзімді баға қозғалысына әсер ететін жаңа токендердің қаншалықты жылдам енгізілетінін көрсетеді.
Неліктен бұл көрсеткіштер трейдерлер үшін маңызды?
Жоғары айналымдағы қамту = үлкен өтімділік.
Шектеулі максимал қамту + төмен инфляция = бағаның ұзақ мерзімді өсуінің әлеуеті.
Токендердің ашық таралуы = жобаға жақсырақ сенім және орталықтандырылған бақылаудың төмен тәуекелі.
Қазіргі төмен нарық капитализациясы бар жоғары FDV = ықтимал артық бағалау сигналдары.
Енді сіз PUMPTRUMP токеномикасын түсінген болсаңыз, PUMPTRUMP токенінің нақты бағасымен танысып шығыңыз!
PUMPTRUMP бағасының болжамы
PUMPTRUMP қайда бет алып жатқанын білгіңіз келе ме? Біздің PUMPTRUMP бағасын болжау бетіміз болашаққа көзқарасты қамтамасыз ету үшін нарықтағы жағдайды, тарихи үрдістерді және техникалық көрсеткіштерді біріктіреді.
Неліктен MEXC-ді таңдау керек?
MEXC - әлемдегі миллиондаған пайдаланушылар сенім артқан әлемдегі ең үздік криптовалюта биржаларының бірі. Сіз енді бастаған болсаңыз да, кәсіпқой болсаңыз да, MEXC - криптомен айналысудың ең оңай жолы.
Дисклеймер
Бұл беттегі “Токеномика” деректері үшінші тарап ақпарат көздерінен алынған. MEXC олардың дәлдігіне кепілдік бермейді. Инвестиция жасамас бұрын мұқият танысып шығыңыз.