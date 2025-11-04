БиржаDEX+
PulseChain Peacock ағымдағы бағасы: 0.02487821 USD. Нақты уақыттағы PCOCK-ден USD-ге дейінгі баға жаңартуларын, тірі графиктерді, нарықтық капиталды, 24 сағаттық көлемді және тағы басқаларын бақылаңыз. PCOCK баға трендін MEXC-де оңай зерттеңіз!PulseChain Peacock ағымдағы бағасы: 0.02487821 USD. Нақты уақыттағы PCOCK-ден USD-ге дейінгі баға жаңартуларын, тірі графиктерді, нарықтық капиталды, 24 сағаттық көлемді және тағы басқаларын бақылаңыз. PCOCK баға трендін MEXC-де оңай зерттеңіз!

PCOCK туралы толығырақ

PCOCK Баға туралы ақпарат

PCOCK деген не

PCOCK Ресми веб-сайт

PCOCK Токеномикасы

PCOCK Баға болжамы

PulseChain Peacock Логотип

PulseChain Peacock Баға (PCOCK)

Листингтен жойылды

1 PCOCK-ден USD-ге нақты уақыттағы баға:

+15.70%1D
Бұл токен деректері үшінші тараптардан алынған. MEXC тек ақпарат агрегаторы ретінде қызмет етеді. MEXC Spot нарығындағы басқа тізімделген токендермен танысыңыз!
USD
PulseChain Peacock (PCOCK) Нақты уақыттағы бағалар диаграммасы
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-04 01:30:37 (UTC+8)

PulseChain Peacock (PCOCK) Баға ақпараты (USD)

24 сағаттық баға өзгерісі ауқымы:
24 сағаттық төмен
24 сағаттық жоғары

+8.84%

+15.74%

+25.56%

+25.56%

PulseChain Peacock (PCOCK) нақты уақыттағы баға $0.02487821. Соңғы 24 сағат ішінде PCOCK мен $ 0.02146203 аралығында сауда жасалып, ал $ 0.02666097 деңгейінде жоғары баға көрсетілді — бұл нарықтың құбылмалылығын көрсетеді. PCOCK үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға — $ 0.02666097, ал ең төменгісі — $ 0.00191136.

Қысқа мерзімді өнімділік тұрғысынан алғанда, PCOCK соңғы бір сағатта +8.84% өзгерді, 24 сағат ішінде +15.74%, ал соңғы 7 күнде +25.56% өзгеріс болды. Бұл сізге MEXC платформасындағы соңғы баға трендтері мен нарықтық динамикаға қысқаша шолу ұсынады.

PulseChain Peacock (PCOCK) Нарықтық ақпарат

--
PulseChain Peacock нарықтық капитализациясы $ 20.96M, тәуліктік сауда көлемі --. PCOCK айналымдағы мөлшері 845.60M, жалпы мөлшері 845604925.0810639. Толығымен сұйылтылған құны (FDV): $ 20.96M.

PulseChain Peacock (PCOCK) Баға тарихы USD

Бүгін, PulseChain Peacock - USD баға өзгерісі $ +0.00338298 болды.
Соңғы 30 күнде PulseChain Peacock - USD баға өзгерісі $ +0.0988952956 болды.
Соңғы 60 күнде PulseChain Peacock - USD баға өзгерісі $ +0.1133818425 болды.
Соңғы 90 күнде PulseChain Peacock - USD баға өзгерісі $ +0.022065997551760912 болды.

КезеңӨзгерту (USD)Өзгерту (%)
Бүгін$ +0.00338298+15.74%
30 күн$ +0.0988952956+397.52%
60 күн$ +0.1133818425+455.75%
90 күн$ +0.022065997551760912+784.65%

PulseChain Peacock (PCOCK) деген не

Peacock on PulseChain is PulseChain's Official Mascot Meme, based on posts by Richard Heart twerking on a Peacock stage and Liberty Swaps mascot post on Twitter, PCOCK was created on Pump.tires! Created 2 weeks ago in honour of Liberty Swaps post, Peacock is now one of the hottest and most talked about coins on PulseChain. The project was released into the community by the creator and hopes to be the first 1 billion dollar market cap coin on PulseChain. It has the backing of Liberty Swap Finance and the total supply has been burnt by 15% already. Utility it being working and PCOCK has been paired to many tokens in the ecosystem giving it a solid foundation. Peacock could play a big part in kickstarting PulseChains Bullrun and so has a strong narrative in the community using Pump.tires as the platform to launch from bringing more eyes and adoption to PulseChain. PulseChain has the strongest community in the whole of cryptocurrency so with their backing PCOCK could do some serious gains bringing on PulseChains much needed Bullrun. Peacock is a simple meme at heart but has lot of potential! You can trade it at Liberty Swap and PulseX at lightning speeds and the contract is solid, no blacklisting, buy or sell tax etc and super cheap in gas fees to trade. PCOCK has an army of followers and even more memes to go with it. Trading Peacock also burns PulseChains native token $PLS therefore lowering supply of time and strengthening the whole chain overall. Richard Heart's as a flamboyant character and a pet Peacock fits the bill perfectly! Guarding the gardens of hexico, he's not just a mascot he's the protector of PulseChain!

MEXC — бүкіл әлемдегі 10 миллионнан астам пайдаланушы сенетін жетекші криптобиржа. Ол ең кең токендер таңдауы, ең жылдам токен листингтері және нарықтағы ең төмен сауда комиссиялары бар ретінде танымал. Нарықтағы ең жоғары деңгейдегі өтімділік пен ең бәсекеге қабілетті комиссияларды алу үшін MEXC биржасына қазір қосылыңыз!

PulseChain Peacock (PCOCK) Ресурс

Ресми веб-сайт

PulseChain Peacock Баға болжамы (USD)

PulseChain Peacock (PCOCK) ертең, келесі аптада немесе келесі айда қанша USD тұрады? 2025, 2026, 2027, 2028 немесе тіпті 10 не 20 жылдан кейін PulseChain Peacock (PCOCK) активіңіз қанша тұруы мүмкін? Қысқа және ұзақ мерзімді болжамдар үшін баға болжау құралымызды қолданып көріңіз: PulseChain Peacock.

Қазір PulseChain Peacock баға болжамын тексеріңіз!

PCOCK - жергілікті валюталарға

PulseChain Peacock (PCOCK) токеномикасы

PulseChain Peacock (PCOCK) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығы мен өсу әлеуетін тереңірек білуге мүмкіндік береді. Токендердің қалай таралуынан бастап, жеткізілімнің қалай басқарылатынына дейін, токеномика жоба экономикасының негізгі құрылымын ашады. PCOCK токенінің кең ауқымды токеномикасы туралы қазір біліңіз!

Адамдар мыналарды да сұрайды: PulseChain Peacock (PCOCK) туралы басқа сұрақтар

PulseChain Peacock (PCOCK) бүгін қанша тұрады?
USD ішіндегі PCOCK бағасы — 0.02487821 USD, нарық деректерімен нақты уақытта жаңартылып отырады.
PCOCK-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға қандай?
PCOCK-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға: $ 0.02487821. Дәл конвертация үшін MEXC конвертациясын тексеріңіз.
PulseChain Peacock үшін нарықтық капитализация қандай?
PCOCK үшін нарықтық капитализация: $ 20.96M USD. Нарықтық капитализация = ағымдағы баға * айналымдағы ұсыныс. Бұл токеннің жалпы нарықтық құнын және рейтингін білдіреді.
PCOCK үшін айналымдағы ұсыныс қандай?
PCOCK айналымдағы ұсынысы: 845.60M USD.
PCOCK үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға қандай болды?
PCOCK барлық уақыттағы ең жоғары бағаға 0.02666097 USD жетті.
Барлық уақыттағы ең төмен (ATL) PCOCK бағасы қандай болды?
PCOCK 0.00191136 USD ATL бағасына жетті.
PCOCK үшін сауда көлемі қандай?
PCOCK үшін 24 сағаттық сауда көлемі: -- USD.
Биыл PCOCK өседі ме?
PCOCK биылғы жылы жобаның дамуымен және нарық жағдайларына байланысты өсуі мүмкін. Толығырақ талдау үшін PCOCK баға болжамын қарап көріңіз.
PulseChain Peacock (PCOCK) Маңызды салалық жаңалықтар

Уақыт (UTC+8)ТүрАқпарат
11-03 17:18:56Сала жаңартулары
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year
11-02 15:42:00Сала жаңартулары
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Сала жаңартулары
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Сала жаңартулары
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Сала жаңартулары
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Сала жаңартулары
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level

Дисклеймер

Криптовалюта бағалары жоғары нарықтық тәуекелдерге және бағаның құбылмалылығына ұшырайды. Сіз өзіңізге таныс және тәуекелдерді түсінетін жобалар мен өнімдерге инвестициялауыңыз керек. Кез келген инвестицияны жасамас бұрын инвестициялық тәжірибеңізді, қаржылық жағдайыңызды, инвестициялық мақсаттарыңызды және тәуекелге төзімділікті мұқият қарастырып, тәуелсіз қаржылық кеңесшімен кеңесіңіз. Бұл материалды қаржылық кеңес ретінде түсіндіруге болмайды. Өткен өнімділік болашақ өнімділіктің сенімді көрсеткіші емес. Инвестицияларыңыздың құны көтерілуі де, төмендеуі де мүмкін және сіз инвестициялаған соманы қайтара алмауыңыз мүмкін. Инвестициялық шешімдеріңізге тек сіз жауаптысыз. MEXC сіз келтіруі мүмкін кез келген шығындар үшін жауапты емес. Қосымша ақпарат алу үшін пайдалану шарттары мен қауіп туралы ескертуді қараңыз. Мұнда ұсынылған жоғарыда аталған криптовалютаға қатысты деректер (оның ағымдағы тікелей бағасы сияқты) үшінші тарап көздеріне негізделгенін де ескеріңіз. Олар сізге «сол қалпында» негізінде және тек ақпараттық мақсаттар үшін, ешқандай өкілдіксіз немесе кепілдіксіз ұсынылады. Үшінші тарап сайттарына берілген сілтемелер де MEXC бақылауында емес. MEXC мұндай үшінші тарап сайттарының және олардың мазмұнының сенімділігі мен дәлдігі үшін жауап бермейді.

