PUGWIFHAT (PUGWIF) токеномикасы
PUGWIFHAT (PUGWIF) туралы ақпарат
Launched on 9-12-2024 PUGWIFHAT (PUGWIF) is a meme coin on the Sui network. It experienced a Liquidity Pool drain in its first hours of existence. A group of on-chain Degen's were trading when PUGWIF when the drain happened and they refused to accept it. They chased after the scammer by following the transactions to his personal wallet. After negotiations they got him to burn the liquidity and his portion of the supply. Thus started the CTO (community takeover) of the pug that doesn't quit. A team was quickly assembled from the community and they proceeded to revive the project and drive it forward. The projects aim has been to rally the community together under the symbol of the pugwifhat and it aims to onboard Non-SUI and Web2 by expanding awareness of sui and its ecosystem outside the normal crypto sphere.
PUGWIFHAT (PUGWIF) токеномикасы мен бағасын талдау
PUGWIFHAT (PUGWIF) үшін негізгі токеномика мен баға деректерін, соның ішінде нарық капиталын, қамту мәліметтерін, FDV және баға тарихын зерттеңіз. Токеннің қазіргі құнын және нарықтағы орнын бір қарағанда түсініңіз.
PUGWIFHAT (PUGWIF) токеномикасы: Түсіндірілген негізгі көрсеткіштер және оларды қолдану мысалдары
PUGWIFHAT (PUGWIF) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығын, тұрақтылығын және әлеуетін талдау үшін өте маңызды.
Негізгі көрсеткіштер және олар қалай есептеледі:
Жалпы қамтуы:
Жасалған немесе жасалатын PUGWIF токендерінің ең көп саны.
Айналымдағы қамту:
Қазіргі уақытта нарықта және көпшіліктің қолында бар токендер саны.
Максимал қамту:
Барлығы қанша PUGWIF токені болуы мүмкін деген қатаң шегі.
FDV (Fully Diluted Valuation/Толығымен сұйытылған бағалау):
Қазіргі баға × максимал қамту ретінде есептеледі, егер барлық токендер айналымда болса, жалпы нарық капиталының болжамын береді.
Инфляция деңгейі:
Тапшылық пен ұзақ мерзімді баға қозғалысына әсер ететін жаңа токендердің қаншалықты жылдам енгізілетінін көрсетеді.
Неліктен бұл көрсеткіштер трейдерлер үшін маңызды?
Жоғары айналымдағы қамту = үлкен өтімділік.
Шектеулі максимал қамту + төмен инфляция = бағаның ұзақ мерзімді өсуінің әлеуеті.
Токендердің ашық таралуы = жобаға жақсырақ сенім және орталықтандырылған бақылаудың төмен тәуекелі.
Қазіргі төмен нарық капитализациясы бар жоғары FDV = ықтимал артық бағалау сигналдары.
Енді сіз PUGWIF токеномикасын түсінген болсаңыз, PUGWIF токенінің нақты бағасымен танысып шығыңыз!
Дисклеймер
Бұл беттегі “Токеномика” деректері үшінші тарап ақпарат көздерінен алынған. MEXC олардың дәлдігіне кепілдік бермейді. Инвестиция жасамас бұрын мұқият танысып шығыңыз.