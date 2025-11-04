БиржаDEX+
Pubhouse Dominance Index ағымдағы бағасы: 0 USD. Нақты уақыттағы PUB-ден USD-ге дейінгі баға жаңартуларын, тірі графиктерді, нарықтық капиталды, 24 сағаттық көлемді және тағы басқаларын бақылаңыз. PUB баға трендін MEXC-де оңай зерттеңіз!

PUB туралы толығырақ

PUB Баға туралы ақпарат

PUB деген не

PUB Ресми веб-сайт

PUB Токеномикасы

PUB Баға болжамы

Pubhouse Dominance Index Логотип

Pubhouse Dominance Index Баға (PUB)

Листингтен жойылды

1 PUB-ден USD-ге нақты уақыттағы баға:

$0.0004702
$0.0004702
-33.40%1D
mexc
USD
Pubhouse Dominance Index (PUB) Нақты уақыттағы бағалар диаграммасы
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-04 04:51:40 (UTC+8)

Pubhouse Dominance Index (PUB) Баға ақпараты (USD)

24 сағаттық баға өзгерісі ауқымы:
$ 0
$ 0
24 сағаттық төмен
$ 0
$ 0
24 сағаттық жоғары

$ 0
$ 0

$ 0
$ 0

$ 0.00208552
$ 0.00208552

$ 0
$ 0

-0.36%

-32.79%

-25.19%

-25.19%

Pubhouse Dominance Index (PUB) нақты уақыттағы баға --. Соңғы 24 сағат ішінде PUB мен $ 0 аралығында сауда жасалып, ал $ 0 деңгейінде жоғары баға көрсетілді — бұл нарықтың құбылмалылығын көрсетеді. PUB үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға — $ 0.00208552, ал ең төменгісі — $ 0.

Қысқа мерзімді өнімділік тұрғысынан алғанда, PUB соңғы бір сағатта -0.36% өзгерді, 24 сағат ішінде -32.79%, ал соңғы 7 күнде -25.19% өзгеріс болды. Бұл сізге MEXC платформасындағы соңғы баға трендтері мен нарықтық динамикаға қысқаша шолу ұсынады.

Pubhouse Dominance Index (PUB) Нарықтық ақпарат

$ 459.98K
$ 459.98K

--
--

$ 459.98K
$ 459.98K

975.35M
975.35M

975,350,230.661
975,350,230.661

Pubhouse Dominance Index нарықтық капитализациясы $ 459.98K, тәуліктік сауда көлемі --. PUB айналымдағы мөлшері 975.35M, жалпы мөлшері 975350230.661. Толығымен сұйылтылған құны (FDV): $ 459.98K.

Pubhouse Dominance Index (PUB) Баға тарихы USD

Бүгін, Pubhouse Dominance Index - USD баға өзгерісі $ -0.000230440235906115 болды.
Соңғы 30 күнде Pubhouse Dominance Index - USD баға өзгерісі $ 0 болды.
Соңғы 60 күнде Pubhouse Dominance Index - USD баға өзгерісі $ 0 болды.
Соңғы 90 күнде Pubhouse Dominance Index - USD баға өзгерісі $ 0 болды.

КезеңӨзгерту (USD)Өзгерту (%)
Бүгін$ -0.000230440235906115-32.79%
30 күн$ 0+32.56%
60 күн$ 0-73.73%
90 күн$ 0--

Pubhouse Dominance Index (PUB) деген не

Pubhouse is a prediction token market platform where you can create and trade any belief or prediction.

🎯 Create Prediction Tokens

Input any belief or prediction - no forms, tickers, or supply decisions needed
If no similar market exists, create the generated market with a single click
Use article links or Polymarket links to auto-generate new markets
Earn 20% of all trading fees as the market creator

💰 Trade Like Memecoins

Each market has 1 billion tokens deployed to a Uniswap V4 pool
Trade based on attention and belief in predictions
No formal resolution - markets live on attention and speculation
Discover existing markets if your idea already exists

Pubhouse Dominance Index (PUB) Ресурс

Ресми веб-сайт

Pubhouse Dominance Index Баға болжамы (USD)

Pubhouse Dominance Index (PUB) ертең, келесі аптада немесе келесі айда қанша USD тұрады? 2025, 2026, 2027, 2028 немесе тіпті 10 не 20 жылдан кейін Pubhouse Dominance Index (PUB) активіңіз қанша тұруы мүмкін? Қысқа және ұзақ мерзімді болжамдар үшін баға болжау құралымызды қолданып көріңіз: Pubhouse Dominance Index.

Қазір Pubhouse Dominance Index баға болжамын тексеріңіз!

PUB - жергілікті валюталарға

Pubhouse Dominance Index (PUB) токеномикасы

Pubhouse Dominance Index (PUB) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығы мен өсу әлеуетін тереңірек білуге мүмкіндік береді. Токендердің қалай таралуынан бастап, жеткізілімнің қалай басқарылатынына дейін, токеномика жоба экономикасының негізгі құрылымын ашады. PUB токенінің кең ауқымды токеномикасы туралы қазір біліңіз!

Адамдар мыналарды да сұрайды: Pubhouse Dominance Index (PUB) туралы басқа сұрақтар

Pubhouse Dominance Index (PUB) бүгін қанша тұрады?
USD ішіндегі PUB бағасы — 0 USD, нарық деректерімен нақты уақытта жаңартылып отырады.
PUB-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға қандай?
PUB-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға: $ 0. Дәл конвертация үшін MEXC конвертациясын тексеріңіз.
Pubhouse Dominance Index үшін нарықтық капитализация қандай?
PUB үшін нарықтық капитализация: $ 459.98K USD. Нарықтық капитализация = ағымдағы баға * айналымдағы ұсыныс. Бұл токеннің жалпы нарықтық құнын және рейтингін білдіреді.
PUB үшін айналымдағы ұсыныс қандай?
PUB айналымдағы ұсынысы: 975.35M USD.
PUB үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға қандай болды?
PUB барлық уақыттағы ең жоғары бағаға 0.00208552 USD жетті.
Барлық уақыттағы ең төмен (ATL) PUB бағасы қандай болды?
PUB 0 USD ATL бағасына жетті.
PUB үшін сауда көлемі қандай?
PUB үшін 24 сағаттық сауда көлемі: -- USD.
Биыл PUB өседі ме?
PUB биылғы жылы жобаның дамуымен және нарық жағдайларына байланысты өсуі мүмкін. Толығырақ талдау үшін PUB баға болжамын қарап көріңіз.
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-04 04:51:40 (UTC+8)

$106,552.56

$3,586.51

$164.30

$1.0001

$0.9250

$106,552.56

$3,586.51

$164.30

$2.2754

$985.59

