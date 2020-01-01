Prove Mom Wrong ($PMW) токеномикасы
The Prove Mom Wrong token project is centered around the narrative of proving one's worth, especially in the realm of cryptocurrency, against skepticism often personified by "mom" or traditional doubters. It's not just a memecoin but a movement celebrating those who've been underestimated. This token fosters a community where members share memes, engage in constant dialogue in a 24/7 Telegram voice chat, and support each other in their crypto endeavors. It started small on Pumpfun but has grown into a significant community, highlighting the journey from doubt to success, all while maintaining a humorous, defiant spirit. The token embodies the ethos of proving naysayers wrong through innovation, community strength, and the power of collective belief in crypto's potential.
Prove Mom Wrong ($PMW) токеномикасы: Түсіндірілген негізгі көрсеткіштер және оларды қолдану мысалдары
Prove Mom Wrong ($PMW) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығын, тұрақтылығын және әлеуетін талдау үшін өте маңызды.
Негізгі көрсеткіштер және олар қалай есептеледі:
Жалпы қамтуы:
Жасалған немесе жасалатын $PMW токендерінің ең көп саны.
Айналымдағы қамту:
Қазіргі уақытта нарықта және көпшіліктің қолында бар токендер саны.
Максимал қамту:
Барлығы қанша $PMW токені болуы мүмкін деген қатаң шегі.
FDV (Fully Diluted Valuation/Толығымен сұйытылған бағалау):
Қазіргі баға × максимал қамту ретінде есептеледі, егер барлық токендер айналымда болса, жалпы нарық капиталының болжамын береді.
Инфляция деңгейі:
Тапшылық пен ұзақ мерзімді баға қозғалысына әсер ететін жаңа токендердің қаншалықты жылдам енгізілетінін көрсетеді.
Неліктен бұл көрсеткіштер трейдерлер үшін маңызды?
Жоғары айналымдағы қамту = үлкен өтімділік.
Шектеулі максимал қамту + төмен инфляция = бағаның ұзақ мерзімді өсуінің әлеуеті.
Токендердің ашық таралуы = жобаға жақсырақ сенім және орталықтандырылған бақылаудың төмен тәуекелі.
Қазіргі төмен нарық капитализациясы бар жоғары FDV = ықтимал артық бағалау сигналдары.
Дисклеймер
Бұл беттегі “Токеномика” деректері үшінші тарап ақпарат көздерінен алынған. MEXC олардың дәлдігіне кепілдік бермейді. Инвестиция жасамас бұрын мұқият танысып шығыңыз.