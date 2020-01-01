ProtoKOLs (KOL) токеномикасы
ProtoKOLs (KOL) туралы ақпарат
ProtoKOLs – Turning Data Into Decisions ProtoKOLs is an AI-powered platform that transforms complex data into clear, actionable insights.
For businesses, AI analyzes KOL performance to optimize marketing strategies. It helps make data-driven decisions on influencer partnerships and campaigns. AI insights identify the best KOLs for target audiences.
For individual users, AI tracks KOL activities and market influence. Real-time data supports smarter investment decisions.
For traders, AI-powered sentiment analysis and KOL tracking help predict market trends. It enables AI-enhanced investment decisions based on KOL performance and market movements.
ProtoKOLs is a fully AI-powered platform combining B2B and B2C functionalities. It delivers actionable insights, driving smarter decisions and promoting transparency in Web3
ProtoKOLs (KOL) токеномикасы мен бағасын талдау
ProtoKOLs (KOL) үшін негізгі токеномика мен баға деректерін, соның ішінде нарық капиталын, қамту мәліметтерін, FDV және баға тарихын зерттеңіз. Токеннің қазіргі құнын және нарықтағы орнын бір қарағанда түсініңіз.
ProtoKOLs (KOL) токеномикасы: Түсіндірілген негізгі көрсеткіштер және оларды қолдану мысалдары
ProtoKOLs (KOL) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығын, тұрақтылығын және әлеуетін талдау үшін өте маңызды.
Негізгі көрсеткіштер және олар қалай есептеледі:
Жалпы қамтуы:
Жасалған немесе жасалатын KOL токендерінің ең көп саны.
Айналымдағы қамту:
Қазіргі уақытта нарықта және көпшіліктің қолында бар токендер саны.
Максимал қамту:
Барлығы қанша KOL токені болуы мүмкін деген қатаң шегі.
FDV (Fully Diluted Valuation/Толығымен сұйытылған бағалау):
Қазіргі баға × максимал қамту ретінде есептеледі, егер барлық токендер айналымда болса, жалпы нарық капиталының болжамын береді.
Инфляция деңгейі:
Тапшылық пен ұзақ мерзімді баға қозғалысына әсер ететін жаңа токендердің қаншалықты жылдам енгізілетінін көрсетеді.
Неліктен бұл көрсеткіштер трейдерлер үшін маңызды?
Жоғары айналымдағы қамту = үлкен өтімділік.
Шектеулі максимал қамту + төмен инфляция = бағаның ұзақ мерзімді өсуінің әлеуеті.
Токендердің ашық таралуы = жобаға жақсырақ сенім және орталықтандырылған бақылаудың төмен тәуекелі.
Қазіргі төмен нарық капитализациясы бар жоғары FDV = ықтимал артық бағалау сигналдары.
Енді сіз KOL токеномикасын түсінген болсаңыз, KOL токенінің нақты бағасымен танысып шығыңыз!
KOL бағасының болжамы
KOL қайда бет алып жатқанын білгіңіз келе ме? Біздің KOL бағасын болжау бетіміз болашаққа көзқарасты қамтамасыз ету үшін нарықтағы жағдайды, тарихи үрдістерді және техникалық көрсеткіштерді біріктіреді.
Дисклеймер
Бұл беттегі “Токеномика” деректері үшінші тарап ақпарат көздерінен алынған. MEXC олардың дәлдігіне кепілдік бермейді. Инвестиция жасамас бұрын мұқият танысып шығыңыз.