Project89 (PROJECT89) токеномикасы

Токен қамтуы, тарату моделі және өзекті нарық деректерін қоса, Project89 (PROJECT89) туралы негізгі ақпаратпен танысыңыз.
USD

Project89 (PROJECT89) туралы ақпарат

Project89 is an AI-powered alternate reality game about a resistance movement fighting against Oneirocom, a shadowy megacorporation that has developed technology to manipulate and control reality itself. The project uses thousands of coordinated AI agents to simulate an entire corporate entity, generating infinite content across websites, phone lines, and physical spaces, all while maintaining perfect narrative consistency. Through the 89 Terminal, participants can join the resistance, complete

Ресми веб-сайт:
https://www.project89.org/

Project89 (PROJECT89) токеномикасы мен бағасын талдау

Project89 (PROJECT89) үшін негізгі токеномика мен баға деректерін, соның ішінде нарық капиталын, қамту мәліметтерін, FDV және баға тарихын зерттеңіз. Токеннің қазіргі құнын және нарықтағы орнын бір қарағанда түсініңіз.

Нарық капитализациясы:
$ 7.73M
Жалпы қамтуы:
$ 999.88M
Айналымдағы қамту:
$ 999.88M
FDV (Fully Diluted Valuation/Толығымен сұйытылған бағалау):
$ 7.73M
Осы уақытқа дейінгі ең жоғары көрсеткіш:
$ 0.100625
Осы уақытқа дейінгі ең төменгі көрсеткіш:
$ 0.00116525
Қазіргі баға:
$ 0.00777352
Project89 (PROJECT89) токеномикасы: Түсіндірілген негізгі көрсеткіштер және оларды қолдану мысалдары

Project89 (PROJECT89) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығын, тұрақтылығын және әлеуетін талдау үшін өте маңызды.

Негізгі көрсеткіштер және олар қалай есептеледі:

Жалпы қамтуы:

Жасалған немесе жасалатын PROJECT89 токендерінің ең көп саны.

Айналымдағы қамту:

Қазіргі уақытта нарықта және көпшіліктің қолында бар токендер саны.

Максимал қамту:

Барлығы қанша PROJECT89 токені болуы мүмкін деген қатаң шегі.

FDV (Fully Diluted Valuation/Толығымен сұйытылған бағалау):

Қазіргі баға × максимал қамту ретінде есептеледі, егер барлық токендер айналымда болса, жалпы нарық капиталының болжамын береді.

Инфляция деңгейі:

Тапшылық пен ұзақ мерзімді баға қозғалысына әсер ететін жаңа токендердің қаншалықты жылдам енгізілетінін көрсетеді.

Неліктен бұл көрсеткіштер трейдерлер үшін маңызды?

Жоғары айналымдағы қамту = үлкен өтімділік.

Шектеулі максимал қамту + төмен инфляция = бағаның ұзақ мерзімді өсуінің әлеуеті.

Токендердің ашық таралуы = жобаға жақсырақ сенім және орталықтандырылған бақылаудың төмен тәуекелі.

Қазіргі төмен нарық капитализациясы бар жоғары FDV = ықтимал артық бағалау сигналдары.

Енді сіз PROJECT89 токеномикасын түсінген болсаңыз, PROJECT89 токенінің нақты бағасымен танысып шығыңыз!

PROJECT89 бағасының болжамы

PROJECT89 қайда бет алып жатқанын білгіңіз келе ме? Біздің PROJECT89 бағасын болжау бетіміз болашаққа көзқарасты қамтамасыз ету үшін нарықтағы жағдайды, тарихи үрдістерді және техникалық көрсеткіштерді біріктіреді.

Дисклеймер

Бұл беттегі “Токеномика” деректері үшінші тарап ақпарат көздерінен алынған. MEXC олардың дәлдігіне кепілдік бермейді. Инвестиция жасамас бұрын мұқият танысып шығыңыз.