Privix ағымдағы бағасы: 0.067737 USD. Нақты уақыттағы PRIVIX-ден USD-ге дейінгі баға жаңартуларын, тірі графиктерді, нарықтық капиталды, 24 сағаттық көлемді және тағы басқаларын бақылаңыз. PRIVIX баға трендін MEXC-де оңай зерттеңіз!

PRIVIX туралы толығырақ

PRIVIX Баға туралы ақпарат

PRIVIX Whitepaper

PRIVIX Ресми веб-сайт

PRIVIX Токеномикасы

PRIVIX Баға болжамы

Privix Логотип

Privix Баға (PRIVIX)

Листингтен жойылды

1 PRIVIX-ден USD-ге нақты уақыттағы баға:

$0.067815
$0.067815$0.067815
-0.70%1D
Бұл токен деректері үшінші тараптардан алынған. MEXC тек ақпарат агрегаторы ретінде қызмет етеді. MEXC Spot нарығындағы басқа тізімделген токендермен танысыңыз!
USD
Privix (PRIVIX) Нақты уақыттағы бағалар диаграммасы
Соңғы жаңартылған бет: 2025-10-05 22:42:36 (UTC+8)

Privix (PRIVIX) Баға ақпараты (USD)

24 сағаттық баға өзгерісі ауқымы:
$ 0.05677
$ 0.05677$ 0.05677
24 сағаттық төмен
$ 0.07125
$ 0.07125$ 0.07125
24 сағаттық жоғары

$ 0.05677
$ 0.05677$ 0.05677

$ 0.07125
$ 0.07125$ 0.07125

$ 0.373502
$ 0.373502$ 0.373502

$ 0.05677
$ 0.05677$ 0.05677

-3.34%

-0.89%

-26.76%

-26.76%

Privix (PRIVIX) нақты уақыттағы баға $0.067737. Соңғы 24 сағат ішінде PRIVIX мен $ 0.05677 аралығында сауда жасалып, ал $ 0.07125 деңгейінде жоғары баға көрсетілді — бұл нарықтың құбылмалылығын көрсетеді. PRIVIX үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға — $ 0.373502, ал ең төменгісі — $ 0.05677.

Қысқа мерзімді өнімділік тұрғысынан алғанда, PRIVIX соңғы бір сағатта -3.34% өзгерді, 24 сағат ішінде -0.89%, ал соңғы 7 күнде -26.76% өзгеріс болды. Бұл сізге MEXC платформасындағы соңғы баға трендтері мен нарықтық динамикаға қысқаша шолу ұсынады.

Privix (PRIVIX) Нарықтық ақпарат

$ 1.42M
$ 1.42M$ 1.42M

--
----

$ 1.42M
$ 1.42M$ 1.42M

21.00M
21.00M 21.00M

21,000,000.0
21,000,000.0 21,000,000.0

Privix нарықтық капитализациясы $ 1.42M, тәуліктік сауда көлемі --. PRIVIX айналымдағы мөлшері 21.00M, жалпы мөлшері 21000000.0. Толығымен сұйылтылған құны (FDV): $ 1.42M.

Privix (PRIVIX) Баға тарихы USD

Бүгін, Privix - USD баға өзгерісі $ -0.00060963668700828 болды.
Соңғы 30 күнде Privix - USD баға өзгерісі $ 0 болды.
Соңғы 60 күнде Privix - USD баға өзгерісі $ 0 болды.
Соңғы 90 күнде Privix - USD баға өзгерісі $ 0 болды.

КезеңӨзгерту (USD)Өзгерту (%)
Бүгін$ -0.00060963668700828-0.89%
30 күн$ 0--
60 күн$ 0--
90 күн$ 0--

Privix (PRIVIX) деген не

Privix is an EVM-compatible blockchain designed to prioritize privacy, security, and anonymity within a unified ecosystem.

In the modern world, maintaining privacy is becoming increasingly difficult. With vast amounts of personal data being collected, stored, and shared, individuals face heightened risks of data breaches, identity theft, and constant surveillance. The Privix ecosystem seeks to tackle these challenges by offering a range of decentralized privacy-focused applications, along with its own blockchain designed for enhanced privacy while remaining fully compatible with Ethereum's EVM.

Key Features

  • Advanced Encryption: Secure and anonymous transactions
  • Self-Custody: Giving users complete control over their assets and data
  • EVM Compatibility: Designed to work seamlessly within the Ethereum ecosystem.
  • Flexible Modular Design: Easily integrate privacy-focused applications and services
  • Tor Network Integration: Utilizes the Tor Network to enhance user anonymity and protect against network surveillance.

The Privix Ecosystem will be comprised of various decentralized privacy-based applications including:

  • Nexar: Swap assets whilst maintaining your anonymity. No KYC required.
  • Xfera: A privacy-centric storage and file-sharing solution.
  • PrivyMail: A decentralized email service with end-end encryption for secure, private email.
  • Pass: A Password Manager application designed to store and generate strong and unique passwords for users.
  • And there's more!

MEXC — бүкіл әлемдегі 10 миллионнан астам пайдаланушы сенетін жетекші криптобиржа. Ол ең кең токендер таңдауы, ең жылдам токен листингтері және нарықтағы ең төмен сауда комиссиялары бар ретінде танымал. Нарықтағы ең жоғары деңгейдегі өтімділік пен ең бәсекеге қабілетті комиссияларды алу үшін MEXC биржасына қазір қосылыңыз!

Privix (PRIVIX) Ресурс

Whitepaper
Ресми веб-сайт

Privix Баға болжамы (USD)

Privix (PRIVIX) ертең, келесі аптада немесе келесі айда қанша USD тұрады? 2025, 2026, 2027, 2028 немесе тіпті 10 не 20 жылдан кейін Privix (PRIVIX) активіңіз қанша тұруы мүмкін? Қысқа және ұзақ мерзімді болжамдар үшін баға болжау құралымызды қолданып көріңіз: Privix.

Қазір Privix баға болжамын тексеріңіз!

PRIVIX - жергілікті валюталарға

Privix (PRIVIX) токеномикасы

Privix (PRIVIX) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығы мен өсу әлеуетін тереңірек білуге мүмкіндік береді. Токендердің қалай таралуынан бастап, жеткізілімнің қалай басқарылатынына дейін, токеномика жоба экономикасының негізгі құрылымын ашады. PRIVIX токенінің кең ауқымды токеномикасы туралы қазір біліңіз!

Адамдар мыналарды да сұрайды: Privix (PRIVIX) туралы басқа сұрақтар

Privix (PRIVIX) бүгін қанша тұрады?
USD ішіндегі PRIVIX бағасы — 0.067737 USD, нарық деректерімен нақты уақытта жаңартылып отырады.
PRIVIX-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға қандай?
PRIVIX-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға: $ 0.067737. Дәл конвертация үшін MEXC конвертациясын тексеріңіз.
Privix үшін нарықтық капитализация қандай?
PRIVIX үшін нарықтық капитализация: $ 1.42M USD. Нарықтық капитализация = ағымдағы баға * айналымдағы ұсыныс. Бұл токеннің жалпы нарықтық құнын және рейтингін білдіреді.
PRIVIX үшін айналымдағы ұсыныс қандай?
PRIVIX айналымдағы ұсынысы: 21.00M USD.
PRIVIX үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға қандай болды?
PRIVIX барлық уақыттағы ең жоғары бағаға 0.373502 USD жетті.
Барлық уақыттағы ең төмен (ATL) PRIVIX бағасы қандай болды?
PRIVIX 0.05677 USD ATL бағасына жетті.
PRIVIX үшін сауда көлемі қандай?
PRIVIX үшін 24 сағаттық сауда көлемі: -- USD.
Биыл PRIVIX өседі ме?
PRIVIX биылғы жылы жобаның дамуымен және нарық жағдайларына байланысты өсуі мүмкін. Толығырақ талдау үшін PRIVIX баға болжамын қарап көріңіз.
Соңғы жаңартылған бет: 2025-10-05 22:42:36 (UTC+8)

Дисклеймер

Криптовалюта бағалары жоғары нарықтық тәуекелдерге және бағаның құбылмалылығына ұшырайды. Сіз өзіңізге таныс және тәуекелдерді түсінетін жобалар мен өнімдерге инвестициялауыңыз керек. Кез келген инвестицияны жасамас бұрын инвестициялық тәжірибеңізді, қаржылық жағдайыңызды, инвестициялық мақсаттарыңызды және тәуекелге төзімділікті мұқият қарастырып, тәуелсіз қаржылық кеңесшімен кеңесіңіз. Бұл материалды қаржылық кеңес ретінде түсіндіруге болмайды. Өткен өнімділік болашақ өнімділіктің сенімді көрсеткіші емес. Инвестицияларыңыздың құны көтерілуі де, төмендеуі де мүмкін және сіз инвестициялаған соманы қайтара алмауыңыз мүмкін. Инвестициялық шешімдеріңізге тек сіз жауаптысыз. MEXC сіз келтіруі мүмкін кез келген шығындар үшін жауапты емес. Қосымша ақпарат алу үшін пайдалану шарттары мен қауіп туралы ескертуді қараңыз. Мұнда ұсынылған жоғарыда аталған криптовалютаға қатысты деректер (оның ағымдағы тікелей бағасы сияқты) үшінші тарап көздеріне негізделгенін де ескеріңіз. Олар сізге «сол қалпында» негізінде және тек ақпараттық мақсаттар үшін, ешқандай өкілдіксіз немесе кепілдіксіз ұсынылады. Үшінші тарап сайттарына берілген сілтемелер де MEXC бақылауында емес. MEXC мұндай үшінші тарап сайттарының және олардың мазмұнының сенімділігі мен дәлдігі үшін жауап бермейді.