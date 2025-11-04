БиржаDEX+
Private Aviation Finance Token ағымдағы бағасы: 0.01783439 USD. Нақты уақыттағы CINO-ден USD-ге дейінгі баға жаңартуларын, тірі графиктерді, нарықтық капиталды, 24 сағаттық көлемді және тағы басқаларын бақылаңыз. CINO баға трендін MEXC-де оңай зерттеңіз!

CINO туралы толығырақ

CINO Баға туралы ақпарат

CINO деген не

CINO Ресми веб-сайт

CINO Токеномикасы

CINO Баға болжамы

Private Aviation Finance Token Логотип

Private Aviation Finance Token Баға (CINO)

Листингтен жойылды

1 CINO-ден USD-ге нақты уақыттағы баға:

$0.01788691
$0.01788691$0.01788691
-7.90%1D
mexc
Бұл токен деректері үшінші тараптардан алынған. MEXC тек ақпарат агрегаторы ретінде қызмет етеді. MEXC Spot нарығындағы басқа тізімделген токендермен танысыңыз!
USD
Private Aviation Finance Token (CINO) Нақты уақыттағы бағалар диаграммасы
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-04 01:29:50 (UTC+8)

Private Aviation Finance Token (CINO) Баға ақпараты (USD)

24 сағаттық баға өзгерісі ауқымы:
$ 0.01757528
$ 0.01757528$ 0.01757528
24 сағаттық төмен
$ 0.01990576
$ 0.01990576$ 0.01990576
24 сағаттық жоғары

$ 0.01757528
$ 0.01757528$ 0.01757528

$ 0.01990576
$ 0.01990576$ 0.01990576

$ 0.053481
$ 0.053481$ 0.053481

$ 0.01757528
$ 0.01757528$ 0.01757528

+0.64%

-8.24%

-12.14%

-12.14%

Private Aviation Finance Token (CINO) нақты уақыттағы баға $0.01783439. Соңғы 24 сағат ішінде CINO мен $ 0.01757528 аралығында сауда жасалып, ал $ 0.01990576 деңгейінде жоғары баға көрсетілді — бұл нарықтың құбылмалылығын көрсетеді. CINO үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға — $ 0.053481, ал ең төменгісі — $ 0.01757528.

Қысқа мерзімді өнімділік тұрғысынан алғанда, CINO соңғы бір сағатта +0.64% өзгерді, 24 сағат ішінде -8.24%, ал соңғы 7 күнде -12.14% өзгеріс болды. Бұл сізге MEXC платформасындағы соңғы баға трендтері мен нарықтық динамикаға қысқаша шолу ұсынады.

Private Aviation Finance Token (CINO) Нарықтық ақпарат

$ 11.77M
$ 11.77M$ 11.77M

--
----

$ 17.83M
$ 17.83M$ 17.83M

659.71M
659.71M 659.71M

999,905,825.555595
999,905,825.555595 999,905,825.555595

Private Aviation Finance Token нарықтық капитализациясы $ 11.77M, тәуліктік сауда көлемі --. CINO айналымдағы мөлшері 659.71M, жалпы мөлшері 999905825.555595. Толығымен сұйылтылған құны (FDV): $ 17.83M.

Private Aviation Finance Token (CINO) Баға тарихы USD

Бүгін, Private Aviation Finance Token - USD баға өзгерісі $ -0.00160165359131995 болды.
Соңғы 30 күнде Private Aviation Finance Token - USD баға өзгерісі $ -0.0100251814 болды.
Соңғы 60 күнде Private Aviation Finance Token - USD баға өзгерісі $ -0.0100696051 болды.
Соңғы 90 күнде Private Aviation Finance Token - USD баға өзгерісі $ 0 болды.

КезеңӨзгерту (USD)Өзгерту (%)
Бүгін$ -0.00160165359131995-8.24%
30 күн$ -0.0100251814-56.21%
60 күн$ -0.0100696051-56.46%
90 күн$ 0--

Private Aviation Finance Token (CINO) деген не

The CINO token (contract address: BUUB7DpQT1mcTrs55oXawgEbxm5khAozsbmyhMdRpump) is a Solana-based cryptocurrency launched via the pump.fun platform on March 20, 2025. It is positioned as the "Private Aviation Finance Token," intended for use within the private aviation industry. The token was created by Ryan Cino, a corporate aircraft mechanic with 25 years of experience, who serves as its founder and promotes it through social media channels like X (@cinotoken , with over 52,000 followers) and a dedicated website (cinotoken.com).Purpose: CINO aims to function as a financial tool specifically for private aviation operators and maintenance, repair, and overhaul (MRO) providers. It seeks to address industry needs by providing a digital reserve of value and a payment mechanism for services, potentially streamlining transactions in a sector often burdened by high costs and traditional payment inefficiencies. Function: As a standard SPL token on Solana, CINO operates on a decentralized blockchain, enabling peer-to-peer transfers without intermediaries. It is traded on decentralized exchanges like PumpSwap and can be held in wallets such as Phantom as well as Coinstore.The token's supply is fixed at 1 billion units, with no minting authority, blacklist features, or burnt tokens noted in security scans. Current market data (as of August 8, 2025) shows a price around $0.04 USD, a market cap of approximately $40-50 million, and liquidity pools on Solana DEXs.

MEXC — бүкіл әлемдегі 10 миллионнан астам пайдаланушы сенетін жетекші криптобиржа.

Private Aviation Finance Token (CINO) Ресурс

Ресми веб-сайт

Private Aviation Finance Token Баға болжамы (USD)

Private Aviation Finance Token (CINO) ертең, келесі аптада немесе келесі айда қанша USD тұрады? 2025, 2026, 2027, 2028 немесе тіпті 10 не 20 жылдан кейін Private Aviation Finance Token (CINO) активіңіз қанша тұруы мүмкін? Қысқа және ұзақ мерзімді болжамдар үшін баға болжау құралымызды қолданып көріңіз: Private Aviation Finance Token.

Қазір Private Aviation Finance Token баға болжамын тексеріңіз!

CINO - жергілікті валюталарға

Private Aviation Finance Token (CINO) токеномикасы

Private Aviation Finance Token (CINO) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығы мен өсу әлеуетін тереңірек білуге мүмкіндік береді. Токендердің қалай таралуынан бастап, жеткізілімнің қалай басқарылатынына дейін, токеномика жоба экономикасының негізгі құрылымын ашады. CINO токенінің кең ауқымды токеномикасы туралы қазір біліңіз!

Адамдар мыналарды да сұрайды: Private Aviation Finance Token (CINO) туралы басқа сұрақтар

Private Aviation Finance Token (CINO) бүгін қанша тұрады?
USD ішіндегі CINO бағасы — 0.01783439 USD, нарық деректерімен нақты уақытта жаңартылып отырады.
CINO-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға қандай?
CINO-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға: $ 0.01783439. Дәл конвертация үшін MEXC конвертациясын тексеріңіз.
Private Aviation Finance Token үшін нарықтық капитализация қандай?
CINO үшін нарықтық капитализация: $ 11.77M USD. Нарықтық капитализация = ағымдағы баға * айналымдағы ұсыныс. Бұл токеннің жалпы нарықтық құнын және рейтингін білдіреді.
CINO үшін айналымдағы ұсыныс қандай?
CINO айналымдағы ұсынысы: 659.71M USD.
CINO үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға қандай болды?
CINO барлық уақыттағы ең жоғары бағаға 0.053481 USD жетті.
Барлық уақыттағы ең төмен (ATL) CINO бағасы қандай болды?
CINO 0.01757528 USD ATL бағасына жетті.
CINO үшін сауда көлемі қандай?
CINO үшін 24 сағаттық сауда көлемі: -- USD.
Биыл CINO өседі ме?
CINO биылғы жылы жобаның дамуымен және нарық жағдайларына байланысты өсуі мүмкін. Толығырақ талдау үшін CINO баға болжамын қарап көріңіз.
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-04 01:29:50 (UTC+8)

Дисклеймер

Криптовалюта бағалары жоғары нарықтық тәуекелдерге және бағаның құбылмалылығына ұшырайды. Сіз өзіңізге таныс және тәуекелдерді түсінетін жобалар мен өнімдерге инвестициялауыңыз керек. Кез келген инвестицияны жасамас бұрын инвестициялық тәжірибеңізді, қаржылық жағдайыңызды, инвестициялық мақсаттарыңызды және тәуекелге төзімділікті мұқият қарастырып, тәуелсіз қаржылық кеңесшімен кеңесіңіз. Бұл материалды қаржылық кеңес ретінде түсіндіруге болмайды. Өткен өнімділік болашақ өнімділіктің сенімді көрсеткіші емес. Инвестицияларыңыздың құны көтерілуі де, төмендеуі де мүмкін және сіз инвестициялаған соманы қайтара алмауыңыз мүмкін. Инвестициялық шешімдеріңізге тек сіз жауаптысыз. MEXC сіз келтіруі мүмкін кез келген шығындар үшін жауапты емес. Қосымша ақпарат алу үшін пайдалану шарттары мен қауіп туралы ескертуді қараңыз. Мұнда ұсынылған жоғарыда аталған криптовалютаға қатысты деректер (оның ағымдағы тікелей бағасы сияқты) үшінші тарап көздеріне негізделгенін де ескеріңіз. Олар сізге «сол қалпында» негізінде және тек ақпараттық мақсаттар үшін, ешқандай өкілдіксіз немесе кепілдіксіз ұсынылады. Үшінші тарап сайттарына берілген сілтемелер де MEXC бақылауында емес. MEXC мұндай үшінші тарап сайттарының және олардың мазмұнының сенімділігі мен дәлдігі үшін жауап бермейді.

