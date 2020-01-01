PressDog (PRESS) токеномикасы
PressDog (PRESS) туралы ақпарат
PressDog ($PRESS) is a vibrant community token on the Solana blockchain, characterized by its unique and endearing mascot, a squished dog. This token embodies the spirit of fun and community engagement, offering its holders not just a financial asset, but also a symbol of camaraderie and shared enthusiasm. The $PRESS token aims to foster a lively and supportive community where members can collaborate, share ideas, and enjoy the creative and humorous aspects of the memecoin culture.
PressDog (PRESS) токеномикасы мен бағасын талдау
PressDog (PRESS) үшін негізгі токеномика мен баға деректерін, соның ішінде нарық капиталын, қамту мәліметтерін, FDV және баға тарихын зерттеңіз. Токеннің қазіргі құнын және нарықтағы орнын бір қарағанда түсініңіз.
PressDog (PRESS) токеномикасы: Түсіндірілген негізгі көрсеткіштер және оларды қолдану мысалдары
PressDog (PRESS) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығын, тұрақтылығын және әлеуетін талдау үшін өте маңызды.
Негізгі көрсеткіштер және олар қалай есептеледі:
Жалпы қамтуы:
Жасалған немесе жасалатын PRESS токендерінің ең көп саны.
Айналымдағы қамту:
Қазіргі уақытта нарықта және көпшіліктің қолында бар токендер саны.
Максимал қамту:
Барлығы қанша PRESS токені болуы мүмкін деген қатаң шегі.
FDV (Fully Diluted Valuation/Толығымен сұйытылған бағалау):
Қазіргі баға × максимал қамту ретінде есептеледі, егер барлық токендер айналымда болса, жалпы нарық капиталының болжамын береді.
Инфляция деңгейі:
Тапшылық пен ұзақ мерзімді баға қозғалысына әсер ететін жаңа токендердің қаншалықты жылдам енгізілетінін көрсетеді.
Неліктен бұл көрсеткіштер трейдерлер үшін маңызды?
Жоғары айналымдағы қамту = үлкен өтімділік.
Шектеулі максимал қамту + төмен инфляция = бағаның ұзақ мерзімді өсуінің әлеуеті.
Токендердің ашық таралуы = жобаға жақсырақ сенім және орталықтандырылған бақылаудың төмен тәуекелі.
Қазіргі төмен нарық капитализациясы бар жоғары FDV = ықтимал артық бағалау сигналдары.
Енді сіз PRESS токеномикасын түсінген болсаңыз, PRESS токенінің нақты бағасымен танысып шығыңыз!
PRESS бағасының болжамы
PRESS қайда бет алып жатқанын білгіңіз келе ме? Біздің PRESS бағасын болжау бетіміз болашаққа көзқарасты қамтамасыз ету үшін нарықтағы жағдайды, тарихи үрдістерді және техникалық көрсеткіштерді біріктіреді.
Дисклеймер
Бұл беттегі “Токеномика” деректері үшінші тарап ақпарат көздерінен алынған. MEXC олардың дәлдігіне кепілдік бермейді. Инвестиция жасамас бұрын мұқият танысып шығыңыз.