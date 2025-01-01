President Platy (PLATY) токеномикасы
President Platy (PLATY) туралы ақпарат
Following the disappearance of the initial creator of President Platy, in December 2024, the Platy community created the People's Democratic Republic of Platikistan (PDRP) and formed a new Government, as a CTO-Micronation. The PDRP adopted President Platy (Platy) token as its national currency and increased the number of citizens (holders) to about 35,000. The major task of the PDRP's new Government is to fight devaluation by making 1 Platy equal to at least 2 USD. In this regard, buybacks have taken place and many partnerships are envisaged. Measures have equally been taken to stabilize the price of Platy.
Apart from a government, a currency, and a population, Platikistan shall have all the other attributes of statehood, such as land (including NFTs); a motto, a flag, an anthem, an army, elections, foreign affairs, and many more. With just a few Dollars, you can become a noble citizen of Platikistan.
Long live President Platy! Long live Platikistan! Long live Cronos!
President Platy (PLATY) токеномикасы мен бағасын талдау
President Platy (PLATY) үшін негізгі токеномика мен баға деректерін, соның ішінде нарық капиталын, қамту мәліметтерін, FDV және баға тарихын зерттеңіз. Токеннің қазіргі құнын және нарықтағы орнын бір қарағанда түсініңіз.
President Platy (PLATY) токеномикасы: Түсіндірілген негізгі көрсеткіштер және оларды қолдану мысалдары
President Platy (PLATY) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығын, тұрақтылығын және әлеуетін талдау үшін өте маңызды.
Негізгі көрсеткіштер және олар қалай есептеледі:
Жалпы қамтуы:
Жасалған немесе жасалатын PLATY токендерінің ең көп саны.
Айналымдағы қамту:
Қазіргі уақытта нарықта және көпшіліктің қолында бар токендер саны.
Максимал қамту:
Барлығы қанша PLATY токені болуы мүмкін деген қатаң шегі.
FDV (Fully Diluted Valuation/Толығымен сұйытылған бағалау):
Қазіргі баға × максимал қамту ретінде есептеледі, егер барлық токендер айналымда болса, жалпы нарық капиталының болжамын береді.
Инфляция деңгейі:
Тапшылық пен ұзақ мерзімді баға қозғалысына әсер ететін жаңа токендердің қаншалықты жылдам енгізілетінін көрсетеді.
Неліктен бұл көрсеткіштер трейдерлер үшін маңызды?
Жоғары айналымдағы қамту = үлкен өтімділік.
Шектеулі максимал қамту + төмен инфляция = бағаның ұзақ мерзімді өсуінің әлеуеті.
Токендердің ашық таралуы = жобаға жақсырақ сенім және орталықтандырылған бақылаудың төмен тәуекелі.
Қазіргі төмен нарық капитализациясы бар жоғары FDV = ықтимал артық бағалау сигналдары.
Енді сіз PLATY токеномикасын түсінген болсаңыз, PLATY токенінің нақты бағасымен танысып шығыңыз!
PLATY бағасының болжамы
PLATY қайда бет алып жатқанын білгіңіз келе ме? Біздің PLATY бағасын болжау бетіміз болашаққа көзқарасты қамтамасыз ету үшін нарықтағы жағдайды, тарихи үрдістерді және техникалық көрсеткіштерді біріктіреді.
Неліктен MEXC-ді таңдау керек?
MEXC - әлемдегі миллиондаған пайдаланушылар сенім артқан әлемдегі ең үздік криптовалюта биржаларының бірі. Сіз енді бастаған болсаңыз да, кәсіпқой болсаңыз да, MEXC - криптомен айналысудың ең оңай жолы.
Дисклеймер
Бұл беттегі “Токеномика” деректері үшінші тарап ақпарат көздерінен алынған. MEXC олардың дәлдігіне кепілдік бермейді. Инвестиция жасамас бұрын мұқият танысып шығыңыз.