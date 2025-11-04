БиржаDEX+
Predi by Virtuals ағымдағы бағасы: 0.01057504 USD. Нақты уақыттағы PREDI-ден USD-ге дейінгі баға жаңартуларын, тірі графиктерді, нарықтық капиталды, 24 сағаттық көлемді және тағы басқаларын бақылаңыз. PREDI баға трендін MEXC-де оңай зерттеңіз!

Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-04 01:29:43 (UTC+8)

Predi by Virtuals (PREDI) Баға ақпараты (USD)

Predi by Virtuals (PREDI) нақты уақыттағы баға $0.01057504. Соңғы 24 сағат ішінде PREDI мен $ 0.00950519 аралығында сауда жасалып, ал $ 0.01458985 деңгейінде жоғары баға көрсетілді — бұл нарықтың құбылмалылығын көрсетеді. PREDI үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға — $ 0.01911756, ал ең төменгісі — $ 0.

Қысқа мерзімді өнімділік тұрғысынан алғанда, PREDI соңғы бір сағатта +6.04% өзгерді, 24 сағат ішінде -17.37%, ал соңғы 7 күнде +6.77% өзгеріс болды. Бұл сізге MEXC платформасындағы соңғы баға трендтері мен нарықтық динамикаға қысқаша шолу ұсынады.

$ 5.28M
$ 5.28M$ 5.28M

--
----

$ 10.57M
$ 10.57M$ 10.57M

498.97M
498.97M 498.97M

998,970,363.0
998,970,363.0 998,970,363.0

Predi by Virtuals нарықтық капитализациясы $ 5.28M, тәуліктік сауда көлемі --. PREDI айналымдағы мөлшері 498.97M, жалпы мөлшері 998970363.0. Толығымен сұйылтылған құны (FDV): $ 10.57M.

Predi by Virtuals (PREDI) Баға тарихы USD

Бүгін, Predi by Virtuals - USD баға өзгерісі $ -0.00222434341012125 болды.
Соңғы 30 күнде Predi by Virtuals - USD баға өзгерісі $ +0.0051149723 болды.
Соңғы 60 күнде Predi by Virtuals - USD баға өзгерісі $ -0.0030677144 болды.
Соңғы 90 күнде Predi by Virtuals - USD баға өзгерісі $ +0.005467827675793043 болды.

КезеңӨзгерту (USD)Өзгерту (%)
Бүгін$ -0.00222434341012125-17.37%
30 күн$ +0.0051149723+48.37%
60 күн$ -0.0030677144-29.00%
90 күн$ +0.005467827675793043+107.06%

Predi by Virtuals (PREDI) деген не

PrediBot is an AI agent that enables users to create and place onchain predictions by simply tweeting on X. Built on the PredictBase protocol by the PredictBase team, including an engineer from Amazon, PrediBot brings decentralized prediction markets to everyday users through seamless, natural interactions. Think of it as Polymarket, but with decentralized AI capabilities. Predibot is the first prediction market AI agent to interact with the AIXBT agent making it a key part of the ACP economy.

MEXC — бүкіл әлемдегі 10 миллионнан астам пайдаланушы сенетін жетекші криптобиржа. Ол ең кең токендер таңдауы, ең жылдам токен листингтері және нарықтағы ең төмен сауда комиссиялары бар ретінде танымал. Нарықтағы ең жоғары деңгейдегі өтімділік пен ең бәсекеге қабілетті комиссияларды алу үшін MEXC биржасына қазір қосылыңыз!

Predi by Virtuals (PREDI) Ресурс

Ресми веб-сайт

Predi by Virtuals Баға болжамы (USD)

Predi by Virtuals (PREDI) ертең, келесі аптада немесе келесі айда қанша USD тұрады? 2025, 2026, 2027, 2028 немесе тіпті 10 не 20 жылдан кейін Predi by Virtuals (PREDI) активіңіз қанша тұруы мүмкін? Қысқа және ұзақ мерзімді болжамдар үшін баға болжау құралымызды қолданып көріңіз: Predi by Virtuals.

Қазір Predi by Virtuals баға болжамын тексеріңіз!

PREDI - жергілікті валюталарға

Predi by Virtuals (PREDI) токеномикасы

Predi by Virtuals (PREDI) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығы мен өсу әлеуетін тереңірек білуге мүмкіндік береді. Токендердің қалай таралуынан бастап, жеткізілімнің қалай басқарылатынына дейін, токеномика жоба экономикасының негізгі құрылымын ашады. PREDI токенінің кең ауқымды токеномикасы туралы қазір біліңіз!

Адамдар мыналарды да сұрайды: Predi by Virtuals (PREDI) туралы басқа сұрақтар

Predi by Virtuals (PREDI) бүгін қанша тұрады?
USD ішіндегі PREDI бағасы — 0.01057504 USD, нарық деректерімен нақты уақытта жаңартылып отырады.
PREDI-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға қандай?
PREDI-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға: $ 0.01057504. Дәл конвертация үшін MEXC конвертациясын тексеріңіз.
Predi by Virtuals үшін нарықтық капитализация қандай?
PREDI үшін нарықтық капитализация: $ 5.28M USD. Нарықтық капитализация = ағымдағы баға * айналымдағы ұсыныс. Бұл токеннің жалпы нарықтық құнын және рейтингін білдіреді.
PREDI үшін айналымдағы ұсыныс қандай?
PREDI айналымдағы ұсынысы: 498.97M USD.
PREDI үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға қандай болды?
PREDI барлық уақыттағы ең жоғары бағаға 0.01911756 USD жетті.
Барлық уақыттағы ең төмен (ATL) PREDI бағасы қандай болды?
PREDI 0 USD ATL бағасына жетті.
PREDI үшін сауда көлемі қандай?
PREDI үшін 24 сағаттық сауда көлемі: -- USD.
Биыл PREDI өседі ме?
PREDI биылғы жылы жобаның дамуымен және нарық жағдайларына байланысты өсуі мүмкін. Толығырақ талдау үшін PREDI баға болжамын қарап көріңіз.
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-04 01:29:43 (UTC+8)

Predi by Virtuals (PREDI) Маңызды салалық жаңалықтар

Дисклеймер

Криптовалюта бағалары жоғары нарықтық тәуекелдерге және бағаның құбылмалылығына ұшырайды. Сіз өзіңізге таныс және тәуекелдерді түсінетін жобалар мен өнімдерге инвестициялауыңыз керек. Кез келген инвестицияны жасамас бұрын инвестициялық тәжірибеңізді, қаржылық жағдайыңызды, инвестициялық мақсаттарыңызды және тәуекелге төзімділікті мұқият қарастырып, тәуелсіз қаржылық кеңесшімен кеңесіңіз. Бұл материалды қаржылық кеңес ретінде түсіндіруге болмайды. Өткен өнімділік болашақ өнімділіктің сенімді көрсеткіші емес. Инвестицияларыңыздың құны көтерілуі де, төмендеуі де мүмкін және сіз инвестициялаған соманы қайтара алмауыңыз мүмкін. Инвестициялық шешімдеріңізге тек сіз жауаптысыз. MEXC сіз келтіруі мүмкін кез келген шығындар үшін жауапты емес. Қосымша ақпарат алу үшін пайдалану шарттары мен қауіп туралы ескертуді қараңыз. Мұнда ұсынылған жоғарыда аталған криптовалютаға қатысты деректер (оның ағымдағы тікелей бағасы сияқты) үшінші тарап көздеріне негізделгенін де ескеріңіз. Олар сізге «сол қалпында» негізінде және тек ақпараттық мақсаттар үшін, ешқандай өкілдіксіз немесе кепілдіксіз ұсынылады. Үшінші тарап сайттарына берілген сілтемелер де MEXC бақылауында емес. MEXC мұндай үшінші тарап сайттарының және олардың мазмұнының сенімділігі мен дәлдігі үшін жауап бермейді.

