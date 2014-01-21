Potcoin (POT) токеномикасы
PotCoin is one of the first coins ever created, launched on January 21, 2014, just 46 days after Dogecoin.
Now operating exclusively on the Solana blockchain, it serves as a digital payment solution for the legal cannabis industry, enabling secure and efficient transactions for businesses and consumers.
ⱣotCoin has become the very first coin to add a new form of staking with the "High Rollers Club", which offers rewards, including NFTs and event access, ⱣotCoin gear, as staking rewards for our community. Fostering community engagement and utility for our unprecedented reach and influence.
PotCoin's organic meme-driven identity, rooted in cannabis culture, sky rocketed to the world stage by sponsoring Dennis Rodman's historic brokerage of the only denuclearization agreement ever made between the United States under President Trump and Chairman Kim of N. Korea. What lies in the next chapter of ⱣotCoin? Find out yourself and give us a follow.
Potcoin (POT) токеномикасы мен бағасын талдау
Potcoin (POT) үшін негізгі токеномика мен баға деректерін, соның ішінде нарық капиталын, қамту мәліметтерін, FDV және баға тарихын зерттеңіз. Токеннің қазіргі құнын және нарықтағы орнын бір қарағанда түсініңіз.
Potcoin (POT) токеномикасы: Түсіндірілген негізгі көрсеткіштер және оларды қолдану мысалдары
Potcoin (POT) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығын, тұрақтылығын және әлеуетін талдау үшін өте маңызды.
Негізгі көрсеткіштер және олар қалай есептеледі:
Жалпы қамтуы:
Жасалған немесе жасалатын POT токендерінің ең көп саны.
Айналымдағы қамту:
Қазіргі уақытта нарықта және көпшіліктің қолында бар токендер саны.
Максимал қамту:
Барлығы қанша POT токені болуы мүмкін деген қатаң шегі.
FDV (Fully Diluted Valuation/Толығымен сұйытылған бағалау):
Қазіргі баға × максимал қамту ретінде есептеледі, егер барлық токендер айналымда болса, жалпы нарық капиталының болжамын береді.
Инфляция деңгейі:
Тапшылық пен ұзақ мерзімді баға қозғалысына әсер ететін жаңа токендердің қаншалықты жылдам енгізілетінін көрсетеді.
Неліктен бұл көрсеткіштер трейдерлер үшін маңызды?
Жоғары айналымдағы қамту = үлкен өтімділік.
Шектеулі максимал қамту + төмен инфляция = бағаның ұзақ мерзімді өсуінің әлеуеті.
Токендердің ашық таралуы = жобаға жақсырақ сенім және орталықтандырылған бақылаудың төмен тәуекелі.
Қазіргі төмен нарық капитализациясы бар жоғары FDV = ықтимал артық бағалау сигналдары.
Енді сіз POT токеномикасын түсінген болсаңыз, POT токенінің нақты бағасымен танысып шығыңыз!
