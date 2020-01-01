POSTHUMAN (PHMN) токеномикасы

POSTHUMAN (PHMN) токеномикасы

Токен қамтуы, тарату моделі және өзекті нарық деректерін қоса, POSTHUMAN (PHMN) туралы негізгі ақпаратпен танысыңыз.
POSTHUMAN (PHMN) туралы ақпарат

The purpose of PHMN to distribute voting power and responsibilities of POSTHUMAN Validator among it's delegators.

We're on the way of becoming the First Decentralized Validator!

It has own tokenomics, where we're adding 20% of validator's income to PHMN Liquidity on Junoswap.com

Next steps are to bring the voting power to this token. It's already can be locked in our own DAS (Decentralized Autonomous Syncronization it's like the DAS but we've syncronized, nobody organized us)

More details about it you could find in our tokenomics or watch videos or track our githubs and so on! https://www.youtube.com/watch?v=0lzDFbjK-ik https://www.youtube.com/watch?v=HF-8gEocZ7o

You could find our DAS here: https://daodao.zone/dao/juno1h5ex5dn62arjwvwkh88r475dap8qppmmec4sgxzmtdn5tnmke3lqwpplgg

Ресми веб-сайт:
https://posthuman.digital/

POSTHUMAN (PHMN) токеномикасы мен бағасын талдау

POSTHUMAN (PHMN) үшін негізгі токеномика мен баға деректерін, соның ішінде нарық капиталын, қамту мәліметтерін, FDV және баға тарихын зерттеңіз. Токеннің қазіргі құнын және нарықтағы орнын бір қарағанда түсініңіз.

Нарық капитализациясы:
$ 53.55K
$ 53.55K
Жалпы қамтуы:
$ 66.07K
$ 66.07K
Айналымдағы қамту:
$ 12.19K
$ 12.19K
FDV (Fully Diluted Valuation/Толығымен сұйытылған бағалау):
$ 290.32K
$ 290.32K
Осы уақытқа дейінгі ең жоғары көрсеткіш:
$ 55.2
$ 55.2
Осы уақытқа дейінгі ең төменгі көрсеткіш:
$ 2.96
$ 2.96
Қазіргі баға:
$ 4.39
$ 4.39

POSTHUMAN (PHMN) токеномикасы: Түсіндірілген негізгі көрсеткіштер және оларды қолдану мысалдары

POSTHUMAN (PHMN) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығын, тұрақтылығын және әлеуетін талдау үшін өте маңызды.

Негізгі көрсеткіштер және олар қалай есептеледі:

Жалпы қамтуы:

Жасалған немесе жасалатын PHMN токендерінің ең көп саны.

Айналымдағы қамту:

Қазіргі уақытта нарықта және көпшіліктің қолында бар токендер саны.

Максимал қамту:

Барлығы қанша PHMN токені болуы мүмкін деген қатаң шегі.

FDV (Fully Diluted Valuation/Толығымен сұйытылған бағалау):

Қазіргі баға × максимал қамту ретінде есептеледі, егер барлық токендер айналымда болса, жалпы нарық капиталының болжамын береді.

Инфляция деңгейі:

Тапшылық пен ұзақ мерзімді баға қозғалысына әсер ететін жаңа токендердің қаншалықты жылдам енгізілетінін көрсетеді.

Неліктен бұл көрсеткіштер трейдерлер үшін маңызды?

Жоғары айналымдағы қамту = үлкен өтімділік.

Шектеулі максимал қамту + төмен инфляция = бағаның ұзақ мерзімді өсуінің әлеуеті.

Токендердің ашық таралуы = жобаға жақсырақ сенім және орталықтандырылған бақылаудың төмен тәуекелі.

Қазіргі төмен нарық капитализациясы бар жоғары FDV = ықтимал артық бағалау сигналдары.

Енді сіз PHMN токеномикасын түсінген болсаңыз, PHMN токенінің нақты бағасымен танысып шығыңыз!

PHMN бағасының болжамы

PHMN қайда бет алып жатқанын білгіңіз келе ме? Біздің PHMN бағасын болжау бетіміз болашаққа көзқарасты қамтамасыз ету үшін нарықтағы жағдайды, тарихи үрдістерді және техникалық көрсеткіштерді біріктіреді.

Неліктен MEXC-ді таңдау керек?

