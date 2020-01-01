PoSciDonDAO Token (SCI) токеномикасы
PoSciDonDAO Token (SCI) туралы ақпарат
Healthcare spending is growing every year, and treatment plans for life-altering diseases such as cancer are still a shot in the dark. Patients are treated with different therapies and both patients and doctors hope that one of these treatments will be effective. This current “one-size-fits-all” approach to treating patients can be a costly and exhausting burden to patients. Personalized medicine (PM) solves this. PM research aims to identify biomarkers, often of genetic origin, that predict response to treatments of interest. However, this requires profound amounts of financial resources, and the funding process is prone to systemic issues such as bias, political influence and inefficient funding allocations. PoSciDonDAO is a decentralized autonomous organization in the decentralized science space that focuses on efficiently and transparently allocating funding for PM research through its on-chain governance system. Beyond this, PoSciDonDAO is working on developing predictive tools, such as weCURA, to help clinicians identify which cancer patients are most likely to benefit from existing anti-cancer treatments. By leveraging blockchain technology, PoSciDonDAO hopes to accelerate breakthroughs in PM therapies, setting the stage for a future where healthcare is predictive and patient-centric.
PoSciDonDAO Token (SCI) токеномикасы мен бағасын талдау
PoSciDonDAO Token (SCI) үшін негізгі токеномика мен баға деректерін, соның ішінде нарық капиталын, қамту мәліметтерін, FDV және баға тарихын зерттеңіз. Токеннің қазіргі құнын және нарықтағы орнын бір қарағанда түсініңіз.
PoSciDonDAO Token (SCI) токеномикасы: Түсіндірілген негізгі көрсеткіштер және оларды қолдану мысалдары
PoSciDonDAO Token (SCI) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығын, тұрақтылығын және әлеуетін талдау үшін өте маңызды.
Негізгі көрсеткіштер және олар қалай есептеледі:
Жалпы қамтуы:
Жасалған немесе жасалатын SCI токендерінің ең көп саны.
Айналымдағы қамту:
Қазіргі уақытта нарықта және көпшіліктің қолында бар токендер саны.
Максимал қамту:
Барлығы қанша SCI токені болуы мүмкін деген қатаң шегі.
FDV (Fully Diluted Valuation/Толығымен сұйытылған бағалау):
Қазіргі баға × максимал қамту ретінде есептеледі, егер барлық токендер айналымда болса, жалпы нарық капиталының болжамын береді.
Инфляция деңгейі:
Тапшылық пен ұзақ мерзімді баға қозғалысына әсер ететін жаңа токендердің қаншалықты жылдам енгізілетінін көрсетеді.
Неліктен бұл көрсеткіштер трейдерлер үшін маңызды?
Жоғары айналымдағы қамту = үлкен өтімділік.
Шектеулі максимал қамту + төмен инфляция = бағаның ұзақ мерзімді өсуінің әлеуеті.
Токендердің ашық таралуы = жобаға жақсырақ сенім және орталықтандырылған бақылаудың төмен тәуекелі.
Қазіргі төмен нарық капитализациясы бар жоғары FDV = ықтимал артық бағалау сигналдары.
Енді сіз SCI токеномикасын түсінген болсаңыз, SCI токенінің нақты бағасымен танысып шығыңыз!
Дисклеймер
Бұл беттегі “Токеномика” деректері үшінші тарап ақпарат көздерінен алынған. MEXC олардың дәлдігіне кепілдік бермейді. Инвестиция жасамас бұрын мұқият танысып шығыңыз.