Popo The Cat (POPO) токеномикасы

Токен қамтуы, тарату моделі және өзекті нарық деректерін қоса, Popo The Cat (POPO) туралы негізгі ақпаратпен танысыңыз.
USD

Popo The Cat (POPO) туралы ақпарат

Popo is the first meme coin to launch on SEI V2. Popo is the OG cat of the SEI Network Founder- Jayendra Jog. Popo prides itself on being one of the most popular coins on the Sei Network. A strong organic community has now solidified the token as one of the top-performing assets on Sei. Based memes and a fun-loving community have made Popo the top pick for all new members onboarded to the Sei Network. Don't be afraid, this cat doesn't bite.

Popo In Control!

Ресми веб-сайт:
https://popome.me/

Popo The Cat (POPO) токеномикасы мен бағасын талдау

Popo The Cat (POPO) үшін негізгі токеномика мен баға деректерін, соның ішінде нарық капиталын, қамту мәліметтерін, FDV және баға тарихын зерттеңіз. Токеннің қазіргі құнын және нарықтағы орнын бір қарағанда түсініңіз.

Нарық капитализациясы:
$ 145.91K
$ 145.91K
Жалпы қамтуы:
$ 420.69B
$ 420.69B
Айналымдағы қамту:
$ 420.69B
$ 420.69B
FDV (Fully Diluted Valuation/Толығымен сұйытылған бағалау):
$ 145.91K
$ 145.91K
Осы уақытқа дейінгі ең жоғары көрсеткіш:
$ 0
$ 0
Осы уақытқа дейінгі ең төменгі көрсеткіш:
$ 0
$ 0
Қазіргі баға:
$ 0
$ 0

Popo The Cat (POPO) токеномикасы: Түсіндірілген негізгі көрсеткіштер және оларды қолдану мысалдары

Popo The Cat (POPO) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығын, тұрақтылығын және әлеуетін талдау үшін өте маңызды.

Негізгі көрсеткіштер және олар қалай есептеледі:

Жалпы қамтуы:

Жасалған немесе жасалатын POPO токендерінің ең көп саны.

Айналымдағы қамту:

Қазіргі уақытта нарықта және көпшіліктің қолында бар токендер саны.

Максимал қамту:

Барлығы қанша POPO токені болуы мүмкін деген қатаң шегі.

FDV (Fully Diluted Valuation/Толығымен сұйытылған бағалау):

Қазіргі баға × максимал қамту ретінде есептеледі, егер барлық токендер айналымда болса, жалпы нарық капиталының болжамын береді.

Инфляция деңгейі:

Тапшылық пен ұзақ мерзімді баға қозғалысына әсер ететін жаңа токендердің қаншалықты жылдам енгізілетінін көрсетеді.

Неліктен бұл көрсеткіштер трейдерлер үшін маңызды?

Жоғары айналымдағы қамту = үлкен өтімділік.

Шектеулі максимал қамту + төмен инфляция = бағаның ұзақ мерзімді өсуінің әлеуеті.

Токендердің ашық таралуы = жобаға жақсырақ сенім және орталықтандырылған бақылаудың төмен тәуекелі.

Қазіргі төмен нарық капитализациясы бар жоғары FDV = ықтимал артық бағалау сигналдары.

Енді сіз POPO токеномикасын түсінген болсаңыз, POPO токенінің нақты бағасымен танысып шығыңыз!

POPO бағасының болжамы

POPO қайда бет алып жатқанын білгіңіз келе ме? Біздің POPO бағасын болжау бетіміз болашаққа көзқарасты қамтамасыз ету үшін нарықтағы жағдайды, тарихи үрдістерді және техникалық көрсеткіштерді біріктіреді.

Бар болғаны 1 USDT-мен крипто сатып алыңыз: Криптоға апарар ең оңай жол!

Дисклеймер

Бұл беттегі “Токеномика” деректері үшінші тарап ақпарат көздерінен алынған. MEXC олардың дәлдігіне кепілдік бермейді. Инвестиция жасамас бұрын мұқият танысып шығыңыз.