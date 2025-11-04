БиржаDEX+
PoPi 4i ағымдағы бағасы: 0 USD. Нақты уақыттағы POPI-ден USD-ге дейінгі баға жаңартуларын, тірі графиктерді, нарықтық капиталды, 24 сағаттық көлемді және тағы басқаларын бақылаңыз. POPI баға трендін MEXC-де оңай зерттеңіз!PoPi 4i ағымдағы бағасы: 0 USD. Нақты уақыттағы POPI-ден USD-ге дейінгі баға жаңартуларын, тірі графиктерді, нарықтық капиталды, 24 сағаттық көлемді және тағы басқаларын бақылаңыз. POPI баға трендін MEXC-де оңай зерттеңіз!

POPI туралы толығырақ

POPI Баға туралы ақпарат

POPI деген не

POPI Ресми веб-сайт

POPI Токеномикасы

POPI Баға болжамы

PoPi 4i Логотип

PoPi 4i Баға (POPI)

Листингтен жойылды

1 POPI-ден USD-ге нақты уақыттағы баға:

--
----
-8.90%1D
USD
PoPi 4i (POPI) Нақты уақыттағы бағалар диаграммасы
PoPi 4i (POPI) Баға ақпараты (USD)

24 сағаттық баға өзгерісі ауқымы:
$ 0
$ 0$ 0
24 сағаттық төмен
$ 0
$ 0$ 0
24 сағаттық жоғары

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

--

-8.90%

-31.56%

-31.56%

PoPi 4i (POPI) нақты уақыттағы баға --. Соңғы 24 сағат ішінде POPI мен $ 0 аралығында сауда жасалып, ал $ 0 деңгейінде жоғары баға көрсетілді — бұл нарықтың құбылмалылығын көрсетеді. POPI үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға — $ 0, ал ең төменгісі — $ 0.

Қысқа мерзімді өнімділік тұрғысынан алғанда, POPI соңғы бір сағатта -- өзгерді, 24 сағат ішінде -8.90%, ал соңғы 7 күнде -31.56% өзгеріс болды. Бұл сізге MEXC платформасындағы соңғы баға трендтері мен нарықтық динамикаға қысқаша шолу ұсынады.

PoPi 4i (POPI) Нарықтық ақпарат

$ 9.55K
$ 9.55K$ 9.55K

--
----

$ 11.65K
$ 11.65K$ 11.65K

819.64M
819.64M 819.64M

999,641,994.0341784
999,641,994.0341784 999,641,994.0341784

PoPi 4i нарықтық капитализациясы $ 9.55K, тәуліктік сауда көлемі --. POPI айналымдағы мөлшері 819.64M, жалпы мөлшері 999641994.0341784. Толығымен сұйылтылған құны (FDV): $ 11.65K.

PoPi 4i (POPI) Баға тарихы USD

Бүгін, PoPi 4i - USD баға өзгерісі $ 0 болды.
Соңғы 30 күнде PoPi 4i - USD баға өзгерісі $ 0 болды.
Соңғы 60 күнде PoPi 4i - USD баға өзгерісі $ 0 болды.
Соңғы 90 күнде PoPi 4i - USD баға өзгерісі $ 0 болды.

КезеңӨзгерту (USD)Өзгерту (%)
Бүгін$ 0-8.90%
30 күн$ 0-37.84%
60 күн$ 0-11.47%
90 күн$ 0--

PoPi 4i (POPI) деген не

PoPi is a music type android generating music to encourage happiness and bring victory in combat. By harnessing the power of melodic intelligence, PoPi revolutionizes gameplay with unique sound-based strategies that enhance your gaming experience and provides competitive advantages in the digital battlefield. Maximum supply will be 1 billion PoPi tokens.

[+] Allows for lyric research which could generate bonuses in game Enables minting of exclusive song NFTs based on discovered lyrics Unlock rare musical patterns for enhanced gameplay advantages Expand your influence as the PoPi ecosystem continues to evolve

MEXC — бүкіл әлемдегі 10 миллионнан астам пайдаланушы сенетін жетекші криптобиржа. Ол ең кең токендер таңдауы, ең жылдам токен листингтері және нарықтағы ең төмен сауда комиссиялары бар ретінде танымал. Нарықтағы ең жоғары деңгейдегі өтімділік пен ең бәсекеге қабілетті комиссияларды алу үшін MEXC биржасына қазір қосылыңыз!

PoPi 4i (POPI) Ресурс

Ресми веб-сайт

PoPi 4i Баға болжамы (USD)

PoPi 4i (POPI) ертең, келесі аптада немесе келесі айда қанша USD тұрады? 2025, 2026, 2027, 2028 немесе тіпті 10 не 20 жылдан кейін PoPi 4i (POPI) активіңіз қанша тұруы мүмкін? Қысқа және ұзақ мерзімді болжамдар үшін баға болжау құралымызды қолданып көріңіз: PoPi 4i.

Қазір PoPi 4i баға болжамын тексеріңіз!

POPI - жергілікті валюталарға

PoPi 4i (POPI) токеномикасы

PoPi 4i (POPI) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығы мен өсу әлеуетін тереңірек білуге мүмкіндік береді. Токендердің қалай таралуынан бастап, жеткізілімнің қалай басқарылатынына дейін, токеномика жоба экономикасының негізгі құрылымын ашады. POPI токенінің кең ауқымды токеномикасы туралы қазір біліңіз!

Адамдар мыналарды да сұрайды: PoPi 4i (POPI) туралы басқа сұрақтар

PoPi 4i (POPI) бүгін қанша тұрады?
USD ішіндегі POPI бағасы — 0 USD, нарық деректерімен нақты уақытта жаңартылып отырады.
POPI-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға қандай?
POPI-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға: $ 0. Дәл конвертация үшін MEXC конвертациясын тексеріңіз.
PoPi 4i үшін нарықтық капитализация қандай?
POPI үшін нарықтық капитализация: $ 9.55K USD. Нарықтық капитализация = ағымдағы баға * айналымдағы ұсыныс. Бұл токеннің жалпы нарықтық құнын және рейтингін білдіреді.
POPI үшін айналымдағы ұсыныс қандай?
POPI айналымдағы ұсынысы: 819.64M USD.
POPI үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға қандай болды?
POPI барлық уақыттағы ең жоғары бағаға 0 USD жетті.
Барлық уақыттағы ең төмен (ATL) POPI бағасы қандай болды?
POPI 0 USD ATL бағасына жетті.
POPI үшін сауда көлемі қандай?
POPI үшін 24 сағаттық сауда көлемі: -- USD.
Биыл POPI өседі ме?
POPI биылғы жылы жобаның дамуымен және нарық жағдайларына байланысты өсуі мүмкін. Толығырақ талдау үшін POPI баға болжамын қарап көріңіз.
Дисклеймер

Криптовалюта бағалары жоғары нарықтық тәуекелдерге және бағаның құбылмалылығына ұшырайды. Сіз өзіңізге таныс және тәуекелдерді түсінетін жобалар мен өнімдерге инвестициялауыңыз керек. Кез келген инвестицияны жасамас бұрын инвестициялық тәжірибеңізді, қаржылық жағдайыңызды, инвестициялық мақсаттарыңызды және тәуекелге төзімділікті мұқият қарастырып, тәуелсіз қаржылық кеңесшімен кеңесіңіз. Бұл материалды қаржылық кеңес ретінде түсіндіруге болмайды. Өткен өнімділік болашақ өнімділіктің сенімді көрсеткіші емес. Инвестицияларыңыздың құны көтерілуі де, төмендеуі де мүмкін және сіз инвестициялаған соманы қайтара алмауыңыз мүмкін. Инвестициялық шешімдеріңізге тек сіз жауаптысыз. MEXC сіз келтіруі мүмкін кез келген шығындар үшін жауапты емес. Қосымша ақпарат алу үшін пайдалану шарттары мен қауіп туралы ескертуді қараңыз. Мұнда ұсынылған жоғарыда аталған криптовалютаға қатысты деректер (оның ағымдағы тікелей бағасы сияқты) үшінші тарап көздеріне негізделгенін де ескеріңіз. Олар сізге «сол қалпында» негізінде және тек ақпараттық мақсаттар үшін, ешқандай өкілдіксіз немесе кепілдіксіз ұсынылады. Үшінші тарап сайттарына берілген сілтемелер де MEXC бақылауында емес. MEXC мұндай үшінші тарап сайттарының және олардың мазмұнының сенімділігі мен дәлдігі үшін жауап бермейді.

