POPEYE (POPEYE) токеномикасы
POPEYE (POPEYE) туралы ақпарат
The $POPEYE project is a fair-launch meme coin built on the Internet Computer Protocol (ICP) blockchain, celebrating the iconic and timeless character Popeye, who is now in the public domain as of January 1, 2025. By embracing the public domain Popeye, the project seeks to embody his values of strength, resilience, and community spirit in a modern, decentralized cryptocurrency ecosystem.
The $POPEYE ecosystem focuses on:
Public-Domain Legacy: Leveraging the Popeye character in ways that align with his public usage rights, ensuring a respectful and creative homage to the beloved figure. Popeyetonomics: A transparent and community-driven approach to tokenomics, fostering fair distribution and long-term sustainability. Community Empowerment: Offering exclusive token-gated perks, such as channels in the POPEYE OpenChat community, to reward active participation and encourage a strong community bond. Fair Launch Commitment: Ensuring equitable access for everyone, with no private sales or preferential treatment. As the first major meme coin on the ICP blockchain to celebrate a public-domain icon, $POPEYE combines humour, nostalgia, and decentralized innovation to create a unique and engaging cryptocurrency project for all.
POPEYE (POPEYE) токеномикасы мен бағасын талдау
POPEYE (POPEYE) үшін негізгі токеномика мен баға деректерін, соның ішінде нарық капиталын, қамту мәліметтерін, FDV және баға тарихын зерттеңіз. Токеннің қазіргі құнын және нарықтағы орнын бір қарағанда түсініңіз.
POPEYE (POPEYE) токеномикасы: Түсіндірілген негізгі көрсеткіштер және оларды қолдану мысалдары
POPEYE (POPEYE) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығын, тұрақтылығын және әлеуетін талдау үшін өте маңызды.
Негізгі көрсеткіштер және олар қалай есептеледі:
Жалпы қамтуы:
Жасалған немесе жасалатын POPEYE токендерінің ең көп саны.
Айналымдағы қамту:
Қазіргі уақытта нарықта және көпшіліктің қолында бар токендер саны.
Максимал қамту:
Барлығы қанша POPEYE токені болуы мүмкін деген қатаң шегі.
FDV (Fully Diluted Valuation/Толығымен сұйытылған бағалау):
Қазіргі баға × максимал қамту ретінде есептеледі, егер барлық токендер айналымда болса, жалпы нарық капиталының болжамын береді.
Инфляция деңгейі:
Тапшылық пен ұзақ мерзімді баға қозғалысына әсер ететін жаңа токендердің қаншалықты жылдам енгізілетінін көрсетеді.
Неліктен бұл көрсеткіштер трейдерлер үшін маңызды?
Жоғары айналымдағы қамту = үлкен өтімділік.
Шектеулі максимал қамту + төмен инфляция = бағаның ұзақ мерзімді өсуінің әлеуеті.
Токендердің ашық таралуы = жобаға жақсырақ сенім және орталықтандырылған бақылаудың төмен тәуекелі.
Қазіргі төмен нарық капитализациясы бар жоғары FDV = ықтимал артық бағалау сигналдары.
Енді сіз POPEYE токеномикасын түсінген болсаңыз, POPEYE токенінің нақты бағасымен танысып шығыңыз!
Дисклеймер
Бұл беттегі “Токеномика” деректері үшінші тарап ақпарат көздерінен алынған. MEXC олардың дәлдігіне кепілдік бермейді. Инвестиция жасамас бұрын мұқият танысып шығыңыз.