Poolz Finance ағымдағы бағасы: 0.222401 USD. Нақты уақыттағы POOLX-ден USD-ге дейінгі баға жаңартуларын, тірі графиктерді, нарықтық капиталды, 24 сағаттық көлемді және тағы басқаларын бақылаңыз. POOLX баға трендін MEXC-де оңай зерттеңіз!

POOLX туралы толығырақ

POOLX Баға туралы ақпарат

POOLX деген не

POOLX Whitepaper

POOLX Ресми веб-сайт

POOLX Токеномикасы

POOLX Баға болжамы

Poolz Finance Логотип

Poolz Finance Баға (POOLX)

Листингтен жойылды

1 POOLX-ден USD-ге нақты уақыттағы баға:

$0.2232
$0.2232$0.2232
-0.10%1D
mexc
Бұл токен деректері үшінші тараптардан алынған. MEXC тек ақпарат агрегаторы ретінде қызмет етеді. MEXC Spot нарығындағы басқа тізімделген токендермен танысыңыз!
USD
Poolz Finance (POOLX) Нақты уақыттағы бағалар диаграммасы
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-04 01:29:13 (UTC+8)

Poolz Finance (POOLX) Баға ақпараты (USD)

24 сағаттық баға өзгерісі ауқымы:
$ 0.218213
$ 0.218213$ 0.218213
24 сағаттық төмен
$ 0.223832
$ 0.223832$ 0.223832
24 сағаттық жоғары

$ 0.218213
$ 0.218213$ 0.218213

$ 0.223832
$ 0.223832$ 0.223832

$ 7.18
$ 7.18$ 7.18

$ 0.155338
$ 0.155338$ 0.155338

+0.05%

-0.60%

-13.83%

-13.83%

Poolz Finance (POOLX) нақты уақыттағы баға $0.222401. Соңғы 24 сағат ішінде POOLX мен $ 0.218213 аралығында сауда жасалып, ал $ 0.223832 деңгейінде жоғары баға көрсетілді — бұл нарықтың құбылмалылығын көрсетеді. POOLX үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға — $ 7.18, ал ең төменгісі — $ 0.155338.

Қысқа мерзімді өнімділік тұрғысынан алғанда, POOLX соңғы бір сағатта +0.05% өзгерді, 24 сағат ішінде -0.60%, ал соңғы 7 күнде -13.83% өзгеріс болды. Бұл сізге MEXC платформасындағы соңғы баға трендтері мен нарықтық динамикаға қысқаша шолу ұсынады.

Poolz Finance (POOLX) Нарықтық ақпарат

$ 1.17M
$ 1.17M$ 1.17M

--
----

$ 1.23M
$ 1.23M$ 1.23M

5.23M
5.23M 5.23M

5,500,000.0
5,500,000.0 5,500,000.0

Poolz Finance нарықтық капитализациясы $ 1.17M, тәуліктік сауда көлемі --. POOLX айналымдағы мөлшері 5.23M, жалпы мөлшері 5500000.0. Толығымен сұйылтылған құны (FDV): $ 1.23M.

Poolz Finance (POOLX) Баға тарихы USD

Бүгін, Poolz Finance - USD баға өзгерісі $ -0.0013645009923398 болды.
Соңғы 30 күнде Poolz Finance - USD баға өзгерісі $ -0.0340112289 болды.
Соңғы 60 күнде Poolz Finance - USD баға өзгерісі $ -0.0117723966 болды.
Соңғы 90 күнде Poolz Finance - USD баға өзгерісі $ +0.02979834198016688 болды.

КезеңӨзгерту (USD)Өзгерту (%)
Бүгін$ -0.0013645009923398-0.60%
30 күн$ -0.0340112289-15.29%
60 күн$ -0.0117723966-5.29%
90 күн$ +0.02979834198016688+15.47%

Poolz Finance (POOLX) деген не

What is the project about? Poolz is a decentralized cross-chain IDO platform built on top of Web 3.0 infrastructure to enable crypto projects to raise funds before listing.

What makes your project unique?

History of your project. The company was established at the end of 2020 and to date has supported more than 130 projects, with 100+ IDOs on the platform

What’s next for your project?

What can your token be used for? Vacation and travel bookings, trading, and eligibility to participate in future IDOs

MEXC — бүкіл әлемдегі 10 миллионнан астам пайдаланушы сенетін жетекші криптобиржа. Ол ең кең токендер таңдауы, ең жылдам токен листингтері және нарықтағы ең төмен сауда комиссиялары бар ретінде танымал. Нарықтағы ең жоғары деңгейдегі өтімділік пен ең бәсекеге қабілетті комиссияларды алу үшін MEXC биржасына қазір қосылыңыз!

Poolz Finance (POOLX) Ресурс

Whitepaper
Ресми веб-сайт

Poolz Finance Баға болжамы (USD)

Poolz Finance (POOLX) ертең, келесі аптада немесе келесі айда қанша USD тұрады? 2025, 2026, 2027, 2028 немесе тіпті 10 не 20 жылдан кейін Poolz Finance (POOLX) активіңіз қанша тұруы мүмкін? Қысқа және ұзақ мерзімді болжамдар үшін баға болжау құралымызды қолданып көріңіз: Poolz Finance.

Қазір Poolz Finance баға болжамын тексеріңіз!

POOLX - жергілікті валюталарға

Poolz Finance (POOLX) токеномикасы

Poolz Finance (POOLX) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығы мен өсу әлеуетін тереңірек білуге мүмкіндік береді. Токендердің қалай таралуынан бастап, жеткізілімнің қалай басқарылатынына дейін, токеномика жоба экономикасының негізгі құрылымын ашады. POOLX токенінің кең ауқымды токеномикасы туралы қазір біліңіз!

Адамдар мыналарды да сұрайды: Poolz Finance (POOLX) туралы басқа сұрақтар

Poolz Finance (POOLX) бүгін қанша тұрады?
USD ішіндегі POOLX бағасы — 0.222401 USD, нарық деректерімен нақты уақытта жаңартылып отырады.
POOLX-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға қандай?
POOLX-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға: $ 0.222401. Дәл конвертация үшін MEXC конвертациясын тексеріңіз.
Poolz Finance үшін нарықтық капитализация қандай?
POOLX үшін нарықтық капитализация: $ 1.17M USD. Нарықтық капитализация = ағымдағы баға * айналымдағы ұсыныс. Бұл токеннің жалпы нарықтық құнын және рейтингін білдіреді.
POOLX үшін айналымдағы ұсыныс қандай?
POOLX айналымдағы ұсынысы: 5.23M USD.
POOLX үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға қандай болды?
POOLX барлық уақыттағы ең жоғары бағаға 7.18 USD жетті.
Барлық уақыттағы ең төмен (ATL) POOLX бағасы қандай болды?
POOLX 0.155338 USD ATL бағасына жетті.
POOLX үшін сауда көлемі қандай?
POOLX үшін 24 сағаттық сауда көлемі: -- USD.
Биыл POOLX өседі ме?
POOLX биылғы жылы жобаның дамуымен және нарық жағдайларына байланысты өсуі мүмкін. Толығырақ талдау үшін POOLX баға болжамын қарап көріңіз.
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-04 01:29:13 (UTC+8)

Poolz Finance (POOLX) Маңызды салалық жаңалықтар

Уақыт (UTC+8)ТүрАқпарат
11-03 17:18:56Сала жаңартулары
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year
11-02 15:42:00Сала жаңартулары
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Сала жаңартулары
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Сала жаңартулары
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Сала жаңартулары
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Сала жаңартулары
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level

Дисклеймер

Криптовалюта бағалары жоғары нарықтық тәуекелдерге және бағаның құбылмалылығына ұшырайды. Сіз өзіңізге таныс және тәуекелдерді түсінетін жобалар мен өнімдерге инвестициялауыңыз керек. Кез келген инвестицияны жасамас бұрын инвестициялық тәжірибеңізді, қаржылық жағдайыңызды, инвестициялық мақсаттарыңызды және тәуекелге төзімділікті мұқият қарастырып, тәуелсіз қаржылық кеңесшімен кеңесіңіз. Бұл материалды қаржылық кеңес ретінде түсіндіруге болмайды. Өткен өнімділік болашақ өнімділіктің сенімді көрсеткіші емес. Инвестицияларыңыздың құны көтерілуі де, төмендеуі де мүмкін және сіз инвестициялаған соманы қайтара алмауыңыз мүмкін. Инвестициялық шешімдеріңізге тек сіз жауаптысыз. MEXC сіз келтіруі мүмкін кез келген шығындар үшін жауапты емес. Қосымша ақпарат алу үшін пайдалану шарттары мен қауіп туралы ескертуді қараңыз. Мұнда ұсынылған жоғарыда аталған криптовалютаға қатысты деректер (оның ағымдағы тікелей бағасы сияқты) үшінші тарап көздеріне негізделгенін де ескеріңіз. Олар сізге «сол қалпында» негізінде және тек ақпараттық мақсаттар үшін, ешқандай өкілдіксіз немесе кепілдіксіз ұсынылады. Үшінші тарап сайттарына берілген сілтемелер де MEXC бақылауында емес. MEXC мұндай үшінші тарап сайттарының және олардың мазмұнының сенімділігі мен дәлдігі үшін жауап бермейді.

