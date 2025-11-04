БиржаDEX+
Polypump ағымдағы бағасы: 0 USD. Нақты уақыттағы POLYPUMP-ден USD-ге дейінгі баға жаңартуларын, тірі графиктерді, нарықтық капиталды, 24 сағаттық көлемді және тағы басқаларын бақылаңыз. POLYPUMP баға трендін MEXC-де оңай зерттеңіз!

Polypump Логотип

Polypump Баға (POLYPUMP)

Листингтен жойылды

1 POLYPUMP-ден USD-ге нақты уақыттағы баға:

--
----
-11.10%1D
mexc
Бұл токен деректері үшінші тараптардан алынған. MEXC тек ақпарат агрегаторы ретінде қызмет етеді. MEXC Spot нарығындағы басқа тізімделген токендермен танысыңыз!
USD
Polypump (POLYPUMP) Нақты уақыттағы бағалар диаграммасы
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-04 04:49:27 (UTC+8)

Polypump (POLYPUMP) Баға ақпараты (USD)

24 сағаттық баға өзгерісі ауқымы:
$ 0
$ 0$ 0
24 сағаттық төмен
$ 0
$ 0$ 0
24 сағаттық жоғары

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

-2.43%

-7.36%

-36.36%

-36.36%

Polypump (POLYPUMP) нақты уақыттағы баға --. Соңғы 24 сағат ішінде POLYPUMP мен $ 0 аралығында сауда жасалып, ал $ 0 деңгейінде жоғары баға көрсетілді — бұл нарықтың құбылмалылығын көрсетеді. POLYPUMP үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға — $ 0, ал ең төменгісі — $ 0.

Қысқа мерзімді өнімділік тұрғысынан алғанда, POLYPUMP соңғы бір сағатта -2.43% өзгерді, 24 сағат ішінде -7.36%, ал соңғы 7 күнде -36.36% өзгеріс болды. Бұл сізге MEXC платформасындағы соңғы баға трендтері мен нарықтық динамикаға қысқаша шолу ұсынады.

Polypump (POLYPUMP) Нарықтық ақпарат

$ 7.57K
$ 7.57K$ 7.57K

--
----

$ 7.57K
$ 7.57K$ 7.57K

1.00B
1.00B 1.00B

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Polypump нарықтық капитализациясы $ 7.57K, тәуліктік сауда көлемі --. POLYPUMP айналымдағы мөлшері 1.00B, жалпы мөлшері 1000000000.0. Толығымен сұйылтылған құны (FDV): $ 7.57K.

Polypump (POLYPUMP) Баға тарихы USD

Бүгін, Polypump - USD баға өзгерісі $ 0 болды.
Соңғы 30 күнде Polypump - USD баға өзгерісі $ 0 болды.
Соңғы 60 күнде Polypump - USD баға өзгерісі $ 0 болды.
Соңғы 90 күнде Polypump - USD баға өзгерісі $ 0 болды.

КезеңӨзгерту (USD)Өзгерту (%)
Бүгін$ 0-7.36%
30 күн$ 0-96.07%
60 күн$ 0--
90 күн$ 0--

Polypump (POLYPUMP) деген не

Polypump is a prediction market platform built on Solana where users can create and trade on outcome markets with real SOL. The goal is to make decentralized betting simple, transparent, and fast. Users connect their wallet, place a bet, and see odds and volume update in real time. Settlement is handled through on-chain escrow and mirrored into a clean database for profiles, leaderboards, and market stats. We focus on correctness, fair settlement, and usability instead of chasing high-frequency matching engines. In beta we use devnet SOL and a simple escrow flow, and we are preparing to move the system to mainnet for the official release. Polypump aims to give communities a reliable tool to express beliefs, hedge risks, or simply participate in fun market narratives, while keeping the infrastructure lean, secure, and user-friendly.

MEXC — бүкіл әлемдегі 10 миллионнан астам пайдаланушы сенетін жетекші криптобиржа. Ол ең кең токендер таңдауы, ең жылдам токен листингтері және нарықтағы ең төмен сауда комиссиялары бар ретінде танымал. Нарықтағы ең жоғары деңгейдегі өтімділік пен ең бәсекеге қабілетті комиссияларды алу үшін MEXC биржасына қазір қосылыңыз!

Polypump (POLYPUMP) Ресурс

Whitepaper
Ресми веб-сайт

Polypump Баға болжамы (USD)

Polypump (POLYPUMP) ертең, келесі аптада немесе келесі айда қанша USD тұрады? 2025, 2026, 2027, 2028 немесе тіпті 10 не 20 жылдан кейін Polypump (POLYPUMP) активіңіз қанша тұруы мүмкін? Қысқа және ұзақ мерзімді болжамдар үшін баға болжау құралымызды қолданып көріңіз: Polypump.

Қазір Polypump баға болжамын тексеріңіз!

POLYPUMP - жергілікті валюталарға

Polypump (POLYPUMP) токеномикасы

Polypump (POLYPUMP) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығы мен өсу әлеуетін тереңірек білуге мүмкіндік береді. Токендердің қалай таралуынан бастап, жеткізілімнің қалай басқарылатынына дейін, токеномика жоба экономикасының негізгі құрылымын ашады. POLYPUMP токенінің кең ауқымды токеномикасы туралы қазір біліңіз!

Адамдар мыналарды да сұрайды: Polypump (POLYPUMP) туралы басқа сұрақтар

Polypump (POLYPUMP) бүгін қанша тұрады?
USD ішіндегі POLYPUMP бағасы — 0 USD, нарық деректерімен нақты уақытта жаңартылып отырады.
POLYPUMP-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға қандай?
POLYPUMP-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға: $ 0. Дәл конвертация үшін MEXC конвертациясын тексеріңіз.
Polypump үшін нарықтық капитализация қандай?
POLYPUMP үшін нарықтық капитализация: $ 7.57K USD. Нарықтық капитализация = ағымдағы баға * айналымдағы ұсыныс. Бұл токеннің жалпы нарықтық құнын және рейтингін білдіреді.
POLYPUMP үшін айналымдағы ұсыныс қандай?
POLYPUMP айналымдағы ұсынысы: 1.00B USD.
POLYPUMP үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға қандай болды?
POLYPUMP барлық уақыттағы ең жоғары бағаға 0 USD жетті.
Барлық уақыттағы ең төмен (ATL) POLYPUMP бағасы қандай болды?
POLYPUMP 0 USD ATL бағасына жетті.
POLYPUMP үшін сауда көлемі қандай?
POLYPUMP үшін 24 сағаттық сауда көлемі: -- USD.
Биыл POLYPUMP өседі ме?
POLYPUMP биылғы жылы жобаның дамуымен және нарық жағдайларына байланысты өсуі мүмкін. Толығырақ талдау үшін POLYPUMP баға болжамын қарап көріңіз.
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-04 04:49:27 (UTC+8)

Дисклеймер

Криптовалюта бағалары жоғары нарықтық тәуекелдерге және бағаның құбылмалылығына ұшырайды. Сіз өзіңізге таныс және тәуекелдерді түсінетін жобалар мен өнімдерге инвестициялауыңыз керек. Кез келген инвестицияны жасамас бұрын инвестициялық тәжірибеңізді, қаржылық жағдайыңызды, инвестициялық мақсаттарыңызды және тәуекелге төзімділікті мұқият қарастырып, тәуелсіз қаржылық кеңесшімен кеңесіңіз. Бұл материалды қаржылық кеңес ретінде түсіндіруге болмайды. Өткен өнімділік болашақ өнімділіктің сенімді көрсеткіші емес. Инвестицияларыңыздың құны көтерілуі де, төмендеуі де мүмкін және сіз инвестициялаған соманы қайтара алмауыңыз мүмкін. Инвестициялық шешімдеріңізге тек сіз жауаптысыз. MEXC сіз келтіруі мүмкін кез келген шығындар үшін жауапты емес. Қосымша ақпарат алу үшін пайдалану шарттары мен қауіп туралы ескертуді қараңыз. Мұнда ұсынылған жоғарыда аталған криптовалютаға қатысты деректер (оның ағымдағы тікелей бағасы сияқты) үшінші тарап көздеріне негізделгенін де ескеріңіз. Олар сізге «сол қалпында» негізінде және тек ақпараттық мақсаттар үшін, ешқандай өкілдіксіз немесе кепілдіксіз ұсынылады. Үшінші тарап сайттарына берілген сілтемелер де MEXC бақылауында емес. MEXC мұндай үшінші тарап сайттарының және олардың мазмұнының сенімділігі мен дәлдігі үшін жауап бермейді.

