Polaris Share (POLA) токеномикасы

Polaris Share (POLA) токеномикасы

Токен қамтуы, тарату моделі және өзекті нарық деректерін қоса, Polaris Share (POLA) туралы негізгі ақпаратпен танысыңыз.
USD

Polaris Share (POLA) туралы ақпарат

Polaris service is the distributed trading system of incentive knowledge, the system which connects knowledge producers and users.

This project enables knowledge producers to earn rewards and users to get higher quality knowledge with lower costs by evaluating the value of knowledge and trading knowledge beyond simply document sharing services

Ресми веб-сайт:
https://polarishare.io/
Whitepaper:
https://documents.polarishare.io/whitepaper/eng

Polaris Share (POLA) токеномикасы мен бағасын талдау

Polaris Share (POLA) үшін негізгі токеномика мен баға деректерін, соның ішінде нарық капиталын, қамту мәліметтерін, FDV және баға тарихын зерттеңіз. Токеннің қазіргі құнын және нарықтағы орнын бір қарағанда түсініңіз.

Нарық капитализациясы:
$ 7.63M
$ 7.63M$ 7.63M
Жалпы қамтуы:
$ 4.60B
$ 4.60B$ 4.60B
Айналымдағы қамту:
$ 525.99M
$ 525.99M$ 525.99M
FDV (Fully Diluted Valuation/Толығымен сұйытылған бағалау):
$ 66.74M
$ 66.74M$ 66.74M
Осы уақытқа дейінгі ең жоғары көрсеткіш:
$ 0.522685
$ 0.522685$ 0.522685
Осы уақытқа дейінгі ең төменгі көрсеткіш:
$ 0.00785633
$ 0.00785633$ 0.00785633
Қазіргі баға:
$ 0.01451046
$ 0.01451046$ 0.01451046

Polaris Share (POLA) токеномикасы: Түсіндірілген негізгі көрсеткіштер және оларды қолдану мысалдары

Polaris Share (POLA) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығын, тұрақтылығын және әлеуетін талдау үшін өте маңызды.

Негізгі көрсеткіштер және олар қалай есептеледі:

Жалпы қамтуы:

Жасалған немесе жасалатын POLA токендерінің ең көп саны.

Айналымдағы қамту:

Қазіргі уақытта нарықта және көпшіліктің қолында бар токендер саны.

Максимал қамту:

Барлығы қанша POLA токені болуы мүмкін деген қатаң шегі.

FDV (Fully Diluted Valuation/Толығымен сұйытылған бағалау):

Қазіргі баға × максимал қамту ретінде есептеледі, егер барлық токендер айналымда болса, жалпы нарық капиталының болжамын береді.

Инфляция деңгейі:

Тапшылық пен ұзақ мерзімді баға қозғалысына әсер ететін жаңа токендердің қаншалықты жылдам енгізілетінін көрсетеді.

Неліктен бұл көрсеткіштер трейдерлер үшін маңызды?

Жоғары айналымдағы қамту = үлкен өтімділік.

Шектеулі максимал қамту + төмен инфляция = бағаның ұзақ мерзімді өсуінің әлеуеті.

Токендердің ашық таралуы = жобаға жақсырақ сенім және орталықтандырылған бақылаудың төмен тәуекелі.

Қазіргі төмен нарық капитализациясы бар жоғары FDV = ықтимал артық бағалау сигналдары.

Енді сіз POLA токеномикасын түсінген болсаңыз, POLA токенінің нақты бағасымен танысып шығыңыз!

POLA бағасының болжамы

POLA қайда бет алып жатқанын білгіңіз келе ме? Біздің POLA бағасын болжау бетіміз болашаққа көзқарасты қамтамасыз ету үшін нарықтағы жағдайды, тарихи үрдістерді және техникалық көрсеткіштерді біріктіреді.

Неліктен MEXC-ді таңдау керек?

MEXC - әлемдегі миллиондаған пайдаланушылар сенім артқан әлемдегі ең үздік криптовалюта биржаларының бірі. Сіз енді бастаған болсаңыз да, кәсіпқой болсаңыз да, MEXC - криптомен айналысудың ең оңай жолы.

Спот және фьючерс нарықтарында 4000-нан астам сауда жұбы бар
CEX-тер арасында ең жылдам токен листингі
Саладағы №1 өтімділік
Тәулік бойы тұтынушыларға қызмет көрсететін ең төменгі комиссиялар
Пайдаланушы қаражаты үшін 100% + токендер резервінің ашықтығы
Кіру кедергілер өте төмен: бар болғаны 1 USDT-мен крипто сатып алыңыз
mc_how_why_title
Бар болғаны 1 USDT-мен крипто сатып алыңыз: Криптоға апарар ең оңай жол!

Дисклеймер

Бұл беттегі “Токеномика” деректері үшінші тарап ақпарат көздерінен алынған. MEXC олардың дәлдігіне кепілдік бермейді. Инвестиция жасамас бұрын мұқият танысып шығыңыз.