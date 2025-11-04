БиржаDEX+
POLAR AI ағымдағы бағасы: 0 USD. Нақты уақыттағы POLAR-ден USD-ге дейінгі баға жаңартуларын, тірі графиктерді, нарықтық капиталды, 24 сағаттық көлемді және тағы басқаларын бақылаңыз. POLAR баға трендін MEXC-де оңай зерттеңіз!POLAR AI ағымдағы бағасы: 0 USD. Нақты уақыттағы POLAR-ден USD-ге дейінгі баға жаңартуларын, тірі графиктерді, нарықтық капиталды, 24 сағаттық көлемді және тағы басқаларын бақылаңыз. POLAR баға трендін MEXC-де оңай зерттеңіз!

POLAR туралы толығырақ

POLAR Баға туралы ақпарат

POLAR деген не

POLAR Ресми веб-сайт

POLAR Токеномикасы

POLAR Баға болжамы

Ақша табу

Эйрдроп+

Жаңалықтар

Блог

Үйрену

POLAR AI Логотип

POLAR AI Баға (POLAR)

Листингтен жойылды

1 POLAR-ден USD-ге нақты уақыттағы баға:

$0.00011852
$0.00011852$0.00011852
-11.20%1D
mexc
Бұл токен деректері үшінші тараптардан алынған. MEXC тек ақпарат агрегаторы ретінде қызмет етеді. MEXC Spot нарығындағы басқа тізімделген токендермен танысыңыз!
USD
POLAR AI (POLAR) Нақты уақыттағы бағалар диаграммасы
POLAR AI (POLAR) Баға ақпараты (USD)

24 сағаттық баға өзгерісі ауқымы:
$ 0
$ 0$ 0
24 сағаттық төмен
$ 0
$ 0$ 0
24 сағаттық жоғары

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

0.00%

-11.22%

-19.46%

-19.46%

POLAR AI (POLAR) нақты уақыттағы баға --. Соңғы 24 сағат ішінде POLAR мен $ 0 аралығында сауда жасалып, ал $ 0 деңгейінде жоғары баға көрсетілді — бұл нарықтың құбылмалылығын көрсетеді. POLAR үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға — $ 0, ал ең төменгісі — $ 0.

Қысқа мерзімді өнімділік тұрғысынан алғанда, POLAR соңғы бір сағатта 0.00% өзгерді, 24 сағат ішінде -11.22%, ал соңғы 7 күнде -19.46% өзгеріс болды. Бұл сізге MEXC платформасындағы соңғы баға трендтері мен нарықтық динамикаға қысқаша шолу ұсынады.

POLAR AI (POLAR) Нарықтық ақпарат

$ 118.52K
$ 118.52K$ 118.52K

--
----

$ 118.52K
$ 118.52K$ 118.52K

1.00B
1.00B 1.00B

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

POLAR AI нарықтық капитализациясы $ 118.52K, тәуліктік сауда көлемі --. POLAR айналымдағы мөлшері 1.00B, жалпы мөлшері 1000000000.0. Толығымен сұйылтылған құны (FDV): $ 118.52K.

POLAR AI (POLAR) Баға тарихы USD

Бүгін, POLAR AI - USD баға өзгерісі $ 0 болды.
Соңғы 30 күнде POLAR AI - USD баға өзгерісі $ 0 болды.
Соңғы 60 күнде POLAR AI - USD баға өзгерісі $ 0 болды.
Соңғы 90 күнде POLAR AI - USD баға өзгерісі $ 0 болды.

КезеңӨзгерту (USD)Өзгерту (%)
Бүгін$ 0-11.22%
30 күн$ 0-43.60%
60 күн$ 0--
90 күн$ 0--

POLAR AI (POLAR) деген не

POLAR AI is a decentralized AI agent ecosystem built on the Berachain blockchain, designed to empower users with intelligent, on-chain analytics and trading insights in the cryptocurrency space. Inspired by advanced AI models like aixbt and powered by the Tedism framework, POLAR AI functions as a specialized bear-themed intelligence tool that excels in "down-only chart analysis"—a methodical approach to identifying undervalued opportunities during market downturns. The project leverages multi-chain data aggregation to monitor real-time metrics such as price action, volume anomalies, RSI momentum, and EMA alignments across assets like $BERA and other tokens. At its core, POLAR AI serves as a utility-driven platform where $POLAR token holders gain access to actionable signals, such as entry/exit recommendations, risk management via ATR-based stop-losses, and sentiment analysis derived from on-chain and social data sources. For instance, the agent scans for bullish structures (e.g., EMA16 > EMA64 > EMA256) and flags high-potential trades, like longing $EDEN at $0.0900 with a take-profit at $0.1019. This democratizes sophisticated trading strategies, making them accessible to retail users without requiring advanced technical expertise. The ecosystem emphasizes community-driven growth, with integrations into Berachain's DeFi primitives like KodiakFi for seamless swaps and liquidity provision. $POLAR tokens facilitate governance votes on agent upgrades, staking for enhanced signal accuracy, and rewards for contributors who validate predictions through Proof-of-Liquidity mechanisms. By focusing on bear-market resilience, POLAR AI addresses a key pain point in crypto: navigating volatility with data-backed conviction rather than hype. As Berachain's native AI layer, it aligns with the chain's proof-of-liquidity consensus, where token utility directly correlates with network participation and yield generation. This creates a symbiotic loop: users provide liquidity to fuel the AI's computations, while the agent optimizes returns to sustain ecosystem health.

MEXC — бүкіл әлемдегі 10 миллионнан астам пайдаланушы сенетін жетекші криптобиржа. Ол ең кең токендер таңдауы, ең жылдам токен листингтері және нарықтағы ең төмен сауда комиссиялары бар ретінде танымал. Нарықтағы ең жоғары деңгейдегі өтімділік пен ең бәсекеге қабілетті комиссияларды алу үшін MEXC биржасына қазір қосылыңыз!

POLAR AI (POLAR) Ресурс

Ресми веб-сайт

POLAR AI Баға болжамы (USD)

POLAR AI (POLAR) ертең, келесі аптада немесе келесі айда қанша USD тұрады? 2025, 2026, 2027, 2028 немесе тіпті 10 не 20 жылдан кейін POLAR AI (POLAR) активіңіз қанша тұруы мүмкін? Қысқа және ұзақ мерзімді болжамдар үшін баға болжау құралымызды қолданып көріңіз: POLAR AI.

Қазір POLAR AI баға болжамын тексеріңіз!

POLAR - жергілікті валюталарға

POLAR AI (POLAR) токеномикасы

POLAR AI (POLAR) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығы мен өсу әлеуетін тереңірек білуге мүмкіндік береді. Токендердің қалай таралуынан бастап, жеткізілімнің қалай басқарылатынына дейін, токеномика жоба экономикасының негізгі құрылымын ашады. POLAR токенінің кең ауқымды токеномикасы туралы қазір біліңіз!

Адамдар мыналарды да сұрайды: POLAR AI (POLAR) туралы басқа сұрақтар

POLAR AI (POLAR) бүгін қанша тұрады?
USD ішіндегі POLAR бағасы — 0 USD, нарық деректерімен нақты уақытта жаңартылып отырады.
POLAR-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға қандай?
POLAR-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға: $ 0. Дәл конвертация үшін MEXC конвертациясын тексеріңіз.
POLAR AI үшін нарықтық капитализация қандай?
POLAR үшін нарықтық капитализация: $ 118.52K USD. Нарықтық капитализация = ағымдағы баға * айналымдағы ұсыныс. Бұл токеннің жалпы нарықтық құнын және рейтингін білдіреді.
POLAR үшін айналымдағы ұсыныс қандай?
POLAR айналымдағы ұсынысы: 1.00B USD.
POLAR үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға қандай болды?
POLAR барлық уақыттағы ең жоғары бағаға 0 USD жетті.
Барлық уақыттағы ең төмен (ATL) POLAR бағасы қандай болды?
POLAR 0 USD ATL бағасына жетті.
POLAR үшін сауда көлемі қандай?
POLAR үшін 24 сағаттық сауда көлемі: -- USD.
Биыл POLAR өседі ме?
POLAR биылғы жылы жобаның дамуымен және нарық жағдайларына байланысты өсуі мүмкін. Толығырақ талдау үшін POLAR баға болжамын қарап көріңіз.
Дисклеймер

Криптовалюта бағалары жоғары нарықтық тәуекелдерге және бағаның құбылмалылығына ұшырайды. Сіз өзіңізге таныс және тәуекелдерді түсінетін жобалар мен өнімдерге инвестициялауыңыз керек. Кез келген инвестицияны жасамас бұрын инвестициялық тәжірибеңізді, қаржылық жағдайыңызды, инвестициялық мақсаттарыңызды және тәуекелге төзімділікті мұқият қарастырып, тәуелсіз қаржылық кеңесшімен кеңесіңіз. Бұл материалды қаржылық кеңес ретінде түсіндіруге болмайды. Өткен өнімділік болашақ өнімділіктің сенімді көрсеткіші емес. Инвестицияларыңыздың құны көтерілуі де, төмендеуі де мүмкін және сіз инвестициялаған соманы қайтара алмауыңыз мүмкін. Инвестициялық шешімдеріңізге тек сіз жауаптысыз. MEXC сіз келтіруі мүмкін кез келген шығындар үшін жауапты емес. Қосымша ақпарат алу үшін пайдалану шарттары мен қауіп туралы ескертуді қараңыз. Мұнда ұсынылған жоғарыда аталған криптовалютаға қатысты деректер (оның ағымдағы тікелей бағасы сияқты) үшінші тарап көздеріне негізделгенін де ескеріңіз. Олар сізге «сол қалпында» негізінде және тек ақпараттық мақсаттар үшін, ешқандай өкілдіксіз немесе кепілдіксіз ұсынылады. Үшінші тарап сайттарына берілген сілтемелер де MEXC бақылауында емес. MEXC мұндай үшінші тарап сайттарының және олардың мазмұнының сенімділігі мен дәлдігі үшін жауап бермейді.

