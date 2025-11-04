БиржаDEX+
PokPok Agent Brain by Virtuals ағымдағы бағасы: 0.00245253 USD. Нақты уақыттағы CTDA-ден USD-ге дейінгі баға жаңартуларын, тірі графиктерді, нарықтық капиталды, 24 сағаттық көлемді және тағы басқаларын бақылаңыз. CTDA баға трендін MEXC-де оңай зерттеңіз!

CTDA туралы толығырақ

CTDA Баға туралы ақпарат

CTDA деген не

CTDA Ресми веб-сайт

CTDA Токеномикасы

CTDA Баға болжамы

PokPok Agent Brain by Virtuals Логотип

PokPok Agent Brain by Virtuals Баға (CTDA)

Листингтен жойылды

1 CTDA-ден USD-ге нақты уақыттағы баға:

$0.00245253
-12.70%1D
mexc
Бұл токен деректері үшінші тараптардан алынған. MEXC тек ақпарат агрегаторы ретінде қызмет етеді. MEXC Spot нарығындағы басқа тізімделген токендермен танысыңыз!
USD
PokPok Agent Brain by Virtuals (CTDA) Нақты уақыттағы бағалар диаграммасы
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-04 04:48:55 (UTC+8)

PokPok Agent Brain by Virtuals (CTDA) Баға ақпараты (USD)

24 сағаттық баға өзгерісі ауқымы:
$ 0.00230463
24 сағаттық төмен
$ 0.00291582
24 сағаттық жоғары

$ 0.00230463
$ 0.00291582
$ 0.01343034
$ 0.00120611
-0.58%

-12.78%

-4.67%

-4.67%

PokPok Agent Brain by Virtuals (CTDA) нақты уақыттағы баға $0.00245253. Соңғы 24 сағат ішінде CTDA мен $ 0.00230463 аралығында сауда жасалып, ал $ 0.00291582 деңгейінде жоғары баға көрсетілді — бұл нарықтың құбылмалылығын көрсетеді. CTDA үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға — $ 0.01343034, ал ең төменгісі — $ 0.00120611.

Қысқа мерзімді өнімділік тұрғысынан алғанда, CTDA соңғы бір сағатта -0.58% өзгерді, 24 сағат ішінде -12.78%, ал соңғы 7 күнде -4.67% өзгеріс болды. Бұл сізге MEXC платформасындағы соңғы баға трендтері мен нарықтық динамикаға қысқаша шолу ұсынады.

PokPok Agent Brain by Virtuals (CTDA) Нарықтық ақпарат

$ 396.37K
--
$ 2.45M
161.53M
1,000,000,000.0
PokPok Agent Brain by Virtuals нарықтық капитализациясы $ 396.37K, тәуліктік сауда көлемі --. CTDA айналымдағы мөлшері 161.53M, жалпы мөлшері 1000000000.0. Толығымен сұйылтылған құны (FDV): $ 2.45M.

PokPok Agent Brain by Virtuals (CTDA) Баға тарихы USD

Бүгін, PokPok Agent Brain by Virtuals - USD баға өзгерісі $ -0.000359466600937093 болды.
Соңғы 30 күнде PokPok Agent Brain by Virtuals - USD баға өзгерісі $ -0.0011274783 болды.
Соңғы 60 күнде PokPok Agent Brain by Virtuals - USD баға өзгерісі $ -0.0013470668 болды.
Соңғы 90 күнде PokPok Agent Brain by Virtuals - USD баға өзгерісі $ 0 болды.

КезеңӨзгерту (USD)Өзгерту (%)
Бүгін$ -0.000359466600937093-12.78%
30 күн$ -0.0011274783-45.97%
60 күн$ -0.0013470668-54.92%
90 күн$ 0--

PokPok Agent Brain by Virtuals (CTDA) деген не

PokPok makes options trading easy & fun through gamification & automation.

Our AI Options Vaults fully automate trading, providing a hands-off way to earn passive income.

At the heart of each vault lies the Agent Brain aka Central Trading Decision Agent (CTDA).

The CTDA is the central artificial intelligence layer that coordinates and governs all vault operations, ensuring intelligent and adaptive strategy execution.

PokPok's Agentic network is a combination of 8 agents that flawlessly work together to analyse markets, on-chain sentiment, evaluate optimal trading strategy & autonomously execute trades.

MEXC — бүкіл әлемдегі 10 миллионнан астам пайдаланушы сенетін жетекші криптобиржа. Ол ең кең токендер таңдауы, ең жылдам токен листингтері және нарықтағы ең төмен сауда комиссиялары бар ретінде танымал. Нарықтағы ең жоғары деңгейдегі өтімділік пен ең бәсекеге қабілетті комиссияларды алу үшін MEXC биржасына қазір қосылыңыз!

PokPok Agent Brain by Virtuals (CTDA) Ресурс

Ресми веб-сайт

PokPok Agent Brain by Virtuals Баға болжамы (USD)

PokPok Agent Brain by Virtuals (CTDA) ертең, келесі аптада немесе келесі айда қанша USD тұрады? 2025, 2026, 2027, 2028 немесе тіпті 10 не 20 жылдан кейін PokPok Agent Brain by Virtuals (CTDA) активіңіз қанша тұруы мүмкін? Қысқа және ұзақ мерзімді болжамдар үшін баға болжау құралымызды қолданып көріңіз: PokPok Agent Brain by Virtuals.

Қазір PokPok Agent Brain by Virtuals баға болжамын тексеріңіз!

CTDA - жергілікті валюталарға

PokPok Agent Brain by Virtuals (CTDA) токеномикасы

PokPok Agent Brain by Virtuals (CTDA) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығы мен өсу әлеуетін тереңірек білуге мүмкіндік береді. Токендердің қалай таралуынан бастап, жеткізілімнің қалай басқарылатынына дейін, токеномика жоба экономикасының негізгі құрылымын ашады. CTDA токенінің кең ауқымды токеномикасы туралы қазір біліңіз!

Адамдар мыналарды да сұрайды: PokPok Agent Brain by Virtuals (CTDA) туралы басқа сұрақтар

PokPok Agent Brain by Virtuals (CTDA) бүгін қанша тұрады?
USD ішіндегі CTDA бағасы — 0.00245253 USD, нарық деректерімен нақты уақытта жаңартылып отырады.
CTDA-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға қандай?
CTDA-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға: $ 0.00245253. Дәл конвертация үшін MEXC конвертациясын тексеріңіз.
PokPok Agent Brain by Virtuals үшін нарықтық капитализация қандай?
CTDA үшін нарықтық капитализация: $ 396.37K USD. Нарықтық капитализация = ағымдағы баға * айналымдағы ұсыныс. Бұл токеннің жалпы нарықтық құнын және рейтингін білдіреді.
CTDA үшін айналымдағы ұсыныс қандай?
CTDA айналымдағы ұсынысы: 161.53M USD.
CTDA үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға қандай болды?
CTDA барлық уақыттағы ең жоғары бағаға 0.01343034 USD жетті.
Барлық уақыттағы ең төмен (ATL) CTDA бағасы қандай болды?
CTDA 0.00120611 USD ATL бағасына жетті.
CTDA үшін сауда көлемі қандай?
CTDA үшін 24 сағаттық сауда көлемі: -- USD.
Биыл CTDA өседі ме?
CTDA биылғы жылы жобаның дамуымен және нарық жағдайларына байланысты өсуі мүмкін. Толығырақ талдау үшін CTDA баға болжамын қарап көріңіз.
PokPok Agent Brain by Virtuals (CTDA) Маңызды салалық жаңалықтар

Уақыт (UTC+8)ТүрАқпарат
11-03 17:18:56Сала жаңартулары
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year
11-02 15:42:00Сала жаңартулары
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Сала жаңартулары
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Сала жаңартулары
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Сала жаңартулары
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Сала жаңартулары
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level

Дисклеймер

Криптовалюта бағалары жоғары нарықтық тәуекелдерге және бағаның құбылмалылығына ұшырайды. Сіз өзіңізге таныс және тәуекелдерді түсінетін жобалар мен өнімдерге инвестициялауыңыз керек. Кез келген инвестицияны жасамас бұрын инвестициялық тәжірибеңізді, қаржылық жағдайыңызды, инвестициялық мақсаттарыңызды және тәуекелге төзімділікті мұқият қарастырып, тәуелсіз қаржылық кеңесшімен кеңесіңіз. Бұл материалды қаржылық кеңес ретінде түсіндіруге болмайды. Өткен өнімділік болашақ өнімділіктің сенімді көрсеткіші емес. Инвестицияларыңыздың құны көтерілуі де, төмендеуі де мүмкін және сіз инвестициялаған соманы қайтара алмауыңыз мүмкін. Инвестициялық шешімдеріңізге тек сіз жауаптысыз. MEXC сіз келтіруі мүмкін кез келген шығындар үшін жауапты емес. Қосымша ақпарат алу үшін пайдалану шарттары мен қауіп туралы ескертуді қараңыз. Мұнда ұсынылған жоғарыда аталған криптовалютаға қатысты деректер (оның ағымдағы тікелей бағасы сияқты) үшінші тарап көздеріне негізделгенін де ескеріңіз. Олар сізге «сол қалпында» негізінде және тек ақпараттық мақсаттар үшін, ешқандай өкілдіксіз немесе кепілдіксіз ұсынылады. Үшінші тарап сайттарына берілген сілтемелер де MEXC бақылауында емес. MEXC мұндай үшінші тарап сайттарының және олардың мазмұнының сенімділігі мен дәлдігі үшін жауап бермейді.

