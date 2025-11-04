БиржаDEX+
POKI ағымдағы бағасы: 0 USD. Нақты уақыттағы POKI-ден USD-ге дейінгі баға жаңартуларын, тірі графиктерді, нарықтық капиталды, 24 сағаттық көлемді және тағы басқаларын бақылаңыз. POKI баға трендін MEXC-де оңай зерттеңіз!

POKI туралы толығырақ

POKI Баға туралы ақпарат

POKI деген не

POKI Ресми веб-сайт

POKI Токеномикасы

POKI Баға болжамы

POKI Логотип

POKI Баға (POKI)

Листингтен жойылды

1 POKI-ден USD-ге нақты уақыттағы баға:

--
----
-9.80%1D
mexc
Бұл токен деректері үшінші тараптардан алынған. MEXC тек ақпарат агрегаторы ретінде қызмет етеді. MEXC Spot нарығындағы басқа тізімделген токендермен танысыңыз!
USD
POKI (POKI) Нақты уақыттағы бағалар диаграммасы
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-04 04:48:46 (UTC+8)

POKI (POKI) Баға ақпараты (USD)

24 сағаттық баға өзгерісі ауқымы:
$ 0
$ 0$ 0
24 сағаттық төмен
$ 0
$ 0$ 0
24 сағаттық жоғары

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00106015
$ 0.00106015$ 0.00106015

$ 0
$ 0$ 0

-0.08%

-9.83%

-22.18%

-22.18%

POKI (POKI) нақты уақыттағы баға --. Соңғы 24 сағат ішінде POKI мен $ 0 аралығында сауда жасалып, ал $ 0 деңгейінде жоғары баға көрсетілді — бұл нарықтың құбылмалылығын көрсетеді. POKI үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға — $ 0.00106015, ал ең төменгісі — $ 0.

Қысқа мерзімді өнімділік тұрғысынан алғанда, POKI соңғы бір сағатта -0.08% өзгерді, 24 сағат ішінде -9.83%, ал соңғы 7 күнде -22.18% өзгеріс болды. Бұл сізге MEXC платформасындағы соңғы баға трендтері мен нарықтық динамикаға қысқаша шолу ұсынады.

POKI (POKI) Нарықтық ақпарат

$ 14.35K
$ 14.35K$ 14.35K

--
----

$ 14.58K
$ 14.58K$ 14.58K

984.07M
984.07M 984.07M

999,856,212.609428
999,856,212.609428 999,856,212.609428

POKI нарықтық капитализациясы $ 14.35K, тәуліктік сауда көлемі --. POKI айналымдағы мөлшері 984.07M, жалпы мөлшері 999856212.609428. Толығымен сұйылтылған құны (FDV): $ 14.58K.

POKI (POKI) Баға тарихы USD

Бүгін, POKI - USD баға өзгерісі $ 0 болды.
Соңғы 30 күнде POKI - USD баға өзгерісі $ 0 болды.
Соңғы 60 күнде POKI - USD баға өзгерісі $ 0 болды.
Соңғы 90 күнде POKI - USD баға өзгерісі $ 0 болды.

КезеңӨзгерту (USD)Өзгерту (%)
Бүгін$ 0-9.83%
30 күн$ 0-47.92%
60 күн$ 0--
90 күн$ 0--

POKI (POKI) деген не

In the fast-moving world of Solana, traders, builders, and communities are always on the lookout for something that blends fun, utility, and excitement. That’s where POKI comes in. More than just a token, POKI is your entry pass to a thrilling journey across the Solana ecosystem, delivering both entertainment and opportunity in one sweet package.

POKI isn’t just about speculation—it’s about creating a culture where holding a token feels like being part of an adventure. Imagine every chart movement, every pump, and every dip becoming part of a storyline that the community builds together. With its lighthearted spirit and bold vision, POKI transforms trading into an experience rather than a chore. Holding POKI is like strapping yourself in for a roller coaster—there are ups, downs, and surprises, but the ride is always unforgettable.

On Solana, speed and low fees set the stage for innovation, and POKI embraces that environment fully. Transactions are fast, communities form quickly, and momentum builds in real time. POKI’s mission is to harness that energy and channel it into a growing movement. It’s not just another token sitting idly on the blockchain—it’s alive, moving with the market, and designed to bring people together.

What makes POKI special is its dual identity: it’s both a meme and a mission. As a meme, it brings the fun, the culture, and the virality that crypto loves. As a mission, it provides structure, plans, and goals that keep the community anchored. A portion of supply is carefully allocated, strategies are transparent, and the roadmap is guided by the principle of sustainability. The balance between hype and long-term vision is what gives POKI its unique flavor.

Whether you’re a casual trader looking for excitement, a Solana degen chasing the next big play, or a believer in community-driven projects, POKI welcomes you. This is not just a ticket you hold—it’s a pass that grants you access to moments, memes, and milestones that will define your crypto journey.

The sweetest ride isn’t about the destination—it’s about the thrill of being on board. With POKI, you’re not just buying a token, you’re joining a movement that’s ready to light up Solana with energy, laughter, and growth. So buckle up, because the ride has just begun.

MEXC — бүкіл әлемдегі 10 миллионнан астам пайдаланушы сенетін жетекші криптобиржа. Ол ең кең токендер таңдауы, ең жылдам токен листингтері және нарықтағы ең төмен сауда комиссиялары бар ретінде танымал. Нарықтағы ең жоғары деңгейдегі өтімділік пен ең бәсекеге қабілетті комиссияларды алу үшін MEXC биржасына қазір қосылыңыз!

POKI (POKI) Ресурс

Ресми веб-сайт

POKI Баға болжамы (USD)

POKI (POKI) ертең, келесі аптада немесе келесі айда қанша USD тұрады? 2025, 2026, 2027, 2028 немесе тіпті 10 не 20 жылдан кейін POKI (POKI) активіңіз қанша тұруы мүмкін? Қысқа және ұзақ мерзімді болжамдар үшін баға болжау құралымызды қолданып көріңіз: POKI.

Қазір POKI баға болжамын тексеріңіз!

POKI - жергілікті валюталарға

POKI (POKI) токеномикасы

POKI (POKI) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығы мен өсу әлеуетін тереңірек білуге мүмкіндік береді. Токендердің қалай таралуынан бастап, жеткізілімнің қалай басқарылатынына дейін, токеномика жоба экономикасының негізгі құрылымын ашады. POKI токенінің кең ауқымды токеномикасы туралы қазір біліңіз!

Адамдар мыналарды да сұрайды: POKI (POKI) туралы басқа сұрақтар

POKI (POKI) бүгін қанша тұрады?
USD ішіндегі POKI бағасы — 0 USD, нарық деректерімен нақты уақытта жаңартылып отырады.
POKI-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға қандай?
POKI-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға: $ 0. Дәл конвертация үшін MEXC конвертациясын тексеріңіз.
POKI үшін нарықтық капитализация қандай?
POKI үшін нарықтық капитализация: $ 14.35K USD. Нарықтық капитализация = ағымдағы баға * айналымдағы ұсыныс. Бұл токеннің жалпы нарықтық құнын және рейтингін білдіреді.
POKI үшін айналымдағы ұсыныс қандай?
POKI айналымдағы ұсынысы: 984.07M USD.
POKI үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға қандай болды?
POKI барлық уақыттағы ең жоғары бағаға 0.00106015 USD жетті.
Барлық уақыттағы ең төмен (ATL) POKI бағасы қандай болды?
POKI 0 USD ATL бағасына жетті.
POKI үшін сауда көлемі қандай?
POKI үшін 24 сағаттық сауда көлемі: -- USD.
Биыл POKI өседі ме?
POKI биылғы жылы жобаның дамуымен және нарық жағдайларына байланысты өсуі мүмкін. Толығырақ талдау үшін POKI баға болжамын қарап көріңіз.
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-04 04:48:46 (UTC+8)

POKI (POKI) Маңызды салалық жаңалықтар

Уақыт (UTC+8)ТүрАқпарат
11-03 17:18:56Сала жаңартулары
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year
11-02 15:42:00Сала жаңартулары
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Сала жаңартулары
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Сала жаңартулары
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Сала жаңартулары
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Сала жаңартулары
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level

Дисклеймер

Криптовалюта бағалары жоғары нарықтық тәуекелдерге және бағаның құбылмалылығына ұшырайды. Сіз өзіңізге таныс және тәуекелдерді түсінетін жобалар мен өнімдерге инвестициялауыңыз керек. Кез келген инвестицияны жасамас бұрын инвестициялық тәжірибеңізді, қаржылық жағдайыңызды, инвестициялық мақсаттарыңызды және тәуекелге төзімділікті мұқият қарастырып, тәуелсіз қаржылық кеңесшімен кеңесіңіз. Бұл материалды қаржылық кеңес ретінде түсіндіруге болмайды. Өткен өнімділік болашақ өнімділіктің сенімді көрсеткіші емес. Инвестицияларыңыздың құны көтерілуі де, төмендеуі де мүмкін және сіз инвестициялаған соманы қайтара алмауыңыз мүмкін. Инвестициялық шешімдеріңізге тек сіз жауаптысыз. MEXC сіз келтіруі мүмкін кез келген шығындар үшін жауапты емес. Қосымша ақпарат алу үшін пайдалану шарттары мен қауіп туралы ескертуді қараңыз. Мұнда ұсынылған жоғарыда аталған криптовалютаға қатысты деректер (оның ағымдағы тікелей бағасы сияқты) үшінші тарап көздеріне негізделгенін де ескеріңіз. Олар сізге «сол қалпында» негізінде және тек ақпараттық мақсаттар үшін, ешқандай өкілдіксіз немесе кепілдіксіз ұсынылады. Үшінші тарап сайттарына берілген сілтемелер де MEXC бақылауында емес. MEXC мұндай үшінші тарап сайттарының және олардың мазмұнының сенімділігі мен дәлдігі үшін жауап бермейді.

