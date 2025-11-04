БиржаDEX+
Крипто сатып алНарықтарСпотФьючерстер500XEarnОқиғалар
Тағы
Blue Chip Blitz
PLYR L1 ағымдағы бағасы: 0 USD. Нақты уақыттағы PLYR-ден USD-ге дейінгі баға жаңартуларын, тірі графиктерді, нарықтық капиталды, 24 сағаттық көлемді және тағы басқаларын бақылаңыз. PLYR баға трендін MEXC-де оңай зерттеңіз!PLYR L1 ағымдағы бағасы: 0 USD. Нақты уақыттағы PLYR-ден USD-ге дейінгі баға жаңартуларын, тірі графиктерді, нарықтық капиталды, 24 сағаттық көлемді және тағы басқаларын бақылаңыз. PLYR баға трендін MEXC-де оңай зерттеңіз!

PLYR туралы толығырақ

PLYR Баға туралы ақпарат

PLYR деген не

PLYR Whitepaper

PLYR Ресми веб-сайт

PLYR Токеномикасы

PLYR Баға болжамы

Ақша табу

Эйрдроп+

Жаңалықтар

Блог

Үйрену

PLYR L1 Логотип

PLYR L1 Баға (PLYR)

Листингтен жойылды

1 PLYR-ден USD-ге нақты уақыттағы баға:

$0.00053648
$0.00053648$0.00053648
-32.70%1D
mexc
Бұл токен деректері үшінші тараптардан алынған. MEXC тек ақпарат агрегаторы ретінде қызмет етеді. MEXC Spot нарығындағы басқа тізімделген токендермен танысыңыз!
USD
PLYR L1 (PLYR) Нақты уақыттағы бағалар диаграммасы
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-04 04:48:34 (UTC+8)

PLYR L1 (PLYR) Баға ақпараты (USD)

24 сағаттық баға өзгерісі ауқымы:
$ 0
$ 0$ 0
24 сағаттық төмен
$ 0
$ 0$ 0
24 сағаттық жоғары

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.02441299
$ 0.02441299$ 0.02441299

$ 0
$ 0$ 0

--

-32.74%

-70.43%

-70.43%

PLYR L1 (PLYR) нақты уақыттағы баға --. Соңғы 24 сағат ішінде PLYR мен $ 0 аралығында сауда жасалып, ал $ 0 деңгейінде жоғары баға көрсетілді — бұл нарықтың құбылмалылығын көрсетеді. PLYR үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға — $ 0.02441299, ал ең төменгісі — $ 0.

Қысқа мерзімді өнімділік тұрғысынан алғанда, PLYR соңғы бір сағатта -- өзгерді, 24 сағат ішінде -32.74%, ал соңғы 7 күнде -70.43% өзгеріс болды. Бұл сізге MEXC платформасындағы соңғы баға трендтері мен нарықтық динамикаға қысқаша шолу ұсынады.

PLYR L1 (PLYR) Нарықтық ақпарат

$ 65.56K
$ 65.56K$ 65.56K

--
----

$ 402.35K
$ 402.35K$ 402.35K

122.21M
122.21M 122.21M

749,980,933.8976548
749,980,933.8976548 749,980,933.8976548

PLYR L1 нарықтық капитализациясы $ 65.56K, тәуліктік сауда көлемі --. PLYR айналымдағы мөлшері 122.21M, жалпы мөлшері 749980933.8976548. Толығымен сұйылтылған құны (FDV): $ 402.35K.

PLYR L1 (PLYR) Баға тарихы USD

Бүгін, PLYR L1 - USD баға өзгерісі $ -0.00026116285675088 болды.
Соңғы 30 күнде PLYR L1 - USD баға өзгерісі $ 0 болды.
Соңғы 60 күнде PLYR L1 - USD баға өзгерісі $ 0 болды.
Соңғы 90 күнде PLYR L1 - USD баға өзгерісі $ 0 болды.

КезеңӨзгерту (USD)Өзгерту (%)
Бүгін$ -0.00026116285675088-32.74%
30 күн$ 0-90.43%
60 күн$ 0-76.11%
90 күн$ 0--

PLYR L1 (PLYR) деген не

PLYR L1 is all about revolutionizing the way we experience gaming and blockchain. Our mission is to merge the thrill of gaming with the power of decentralized finance (DeFi). Whether you’re a player, developer, or just someone who loves innovation, PLYR gives you the tools to earn, stake, and play in a fully decentralized ecosystem. We’ve built an interconnected universe where in-game rewards, NFTs, and digital assets flow seamlessly across games and platforms. PLYR is here to reshape the future of gaming by making blockchain tech accessible, fun, and truly rewarding for everyone involved!

MEXC — бүкіл әлемдегі 10 миллионнан астам пайдаланушы сенетін жетекші криптобиржа. Ол ең кең токендер таңдауы, ең жылдам токен листингтері және нарықтағы ең төмен сауда комиссиялары бар ретінде танымал. Нарықтағы ең жоғары деңгейдегі өтімділік пен ең бәсекеге қабілетті комиссияларды алу үшін MEXC биржасына қазір қосылыңыз!

PLYR L1 (PLYR) Ресурс

Whitepaper
Ресми веб-сайт

PLYR L1 Баға болжамы (USD)

PLYR L1 (PLYR) ертең, келесі аптада немесе келесі айда қанша USD тұрады? 2025, 2026, 2027, 2028 немесе тіпті 10 не 20 жылдан кейін PLYR L1 (PLYR) активіңіз қанша тұруы мүмкін? Қысқа және ұзақ мерзімді болжамдар үшін баға болжау құралымызды қолданып көріңіз: PLYR L1.

Қазір PLYR L1 баға болжамын тексеріңіз!

PLYR - жергілікті валюталарға

PLYR L1 (PLYR) токеномикасы

PLYR L1 (PLYR) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығы мен өсу әлеуетін тереңірек білуге мүмкіндік береді. Токендердің қалай таралуынан бастап, жеткізілімнің қалай басқарылатынына дейін, токеномика жоба экономикасының негізгі құрылымын ашады. PLYR токенінің кең ауқымды токеномикасы туралы қазір біліңіз!

Адамдар мыналарды да сұрайды: PLYR L1 (PLYR) туралы басқа сұрақтар

PLYR L1 (PLYR) бүгін қанша тұрады?
USD ішіндегі PLYR бағасы — 0 USD, нарық деректерімен нақты уақытта жаңартылып отырады.
PLYR-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға қандай?
PLYR-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға: $ 0. Дәл конвертация үшін MEXC конвертациясын тексеріңіз.
PLYR L1 үшін нарықтық капитализация қандай?
PLYR үшін нарықтық капитализация: $ 65.56K USD. Нарықтық капитализация = ағымдағы баға * айналымдағы ұсыныс. Бұл токеннің жалпы нарықтық құнын және рейтингін білдіреді.
PLYR үшін айналымдағы ұсыныс қандай?
PLYR айналымдағы ұсынысы: 122.21M USD.
PLYR үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға қандай болды?
PLYR барлық уақыттағы ең жоғары бағаға 0.02441299 USD жетті.
Барлық уақыттағы ең төмен (ATL) PLYR бағасы қандай болды?
PLYR 0 USD ATL бағасына жетті.
PLYR үшін сауда көлемі қандай?
PLYR үшін 24 сағаттық сауда көлемі: -- USD.
Биыл PLYR өседі ме?
PLYR биылғы жылы жобаның дамуымен және нарық жағдайларына байланысты өсуі мүмкін. Толығырақ талдау үшін PLYR баға болжамын қарап көріңіз.
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-04 04:48:34 (UTC+8)

PLYR L1 (PLYR) Маңызды салалық жаңалықтар

Уақыт (UTC+8)ТүрАқпарат
11-03 17:18:56Сала жаңартулары
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year
11-02 15:42:00Сала жаңартулары
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Сала жаңартулары
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Сала жаңартулары
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Сала жаңартулары
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Сала жаңартулары
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level

Дисклеймер

Криптовалюта бағалары жоғары нарықтық тәуекелдерге және бағаның құбылмалылығына ұшырайды. Сіз өзіңізге таныс және тәуекелдерді түсінетін жобалар мен өнімдерге инвестициялауыңыз керек. Кез келген инвестицияны жасамас бұрын инвестициялық тәжірибеңізді, қаржылық жағдайыңызды, инвестициялық мақсаттарыңызды және тәуекелге төзімділікті мұқият қарастырып, тәуелсіз қаржылық кеңесшімен кеңесіңіз. Бұл материалды қаржылық кеңес ретінде түсіндіруге болмайды. Өткен өнімділік болашақ өнімділіктің сенімді көрсеткіші емес. Инвестицияларыңыздың құны көтерілуі де, төмендеуі де мүмкін және сіз инвестициялаған соманы қайтара алмауыңыз мүмкін. Инвестициялық шешімдеріңізге тек сіз жауаптысыз. MEXC сіз келтіруі мүмкін кез келген шығындар үшін жауапты емес. Қосымша ақпарат алу үшін пайдалану шарттары мен қауіп туралы ескертуді қараңыз. Мұнда ұсынылған жоғарыда аталған криптовалютаға қатысты деректер (оның ағымдағы тікелей бағасы сияқты) үшінші тарап көздеріне негізделгенін де ескеріңіз. Олар сізге «сол қалпында» негізінде және тек ақпараттық мақсаттар үшін, ешқандай өкілдіксіз немесе кепілдіксіз ұсынылады. Үшінші тарап сайттарына берілген сілтемелер де MEXC бақылауында емес. MEXC мұндай үшінші тарап сайттарының және олардың мазмұнының сенімділігі мен дәлдігі үшін жауап бермейді.

ЫСТЫҚ

Қазіргі уақытта нарықта елеулі назар аударылып жатқан трендтегі криптовалюталар

Bitcoin Логотип

Bitcoin

BTC

$106,513.18
$106,513.18$106,513.18

+0.72%

Ethereum Логотип

Ethereum

ETH

$3,593.77
$3,593.77$3,593.77

+0.13%

Solana Логотип

Solana

SOL

$165.02
$165.02$165.02

-1.03%

USDCoin Логотип

USDCoin

USDC

$1.0000
$1.0000$1.0000

+0.01%

Aster Логотип

Aster

ASTER

$0.9326
$0.9326$0.9326

-0.96%

TOP Volume

Ең жоғары сауда көлемі бар криптовалюталар

Bitcoin Логотип

Bitcoin

BTC

$106,513.18
$106,513.18$106,513.18

+0.72%

Ethereum Логотип

Ethereum

ETH

$3,593.77
$3,593.77$3,593.77

+0.13%

Solana Логотип

Solana

SOL

$165.02
$165.02$165.02

-1.03%

XRP Логотип

XRP

XRP

$2.2880
$2.2880$2.2880

-1.67%

Binance Coin Логотип

Binance Coin

BNB

$986.69
$986.69$986.69

+0.66%

Жаңадан қосылған

Саудалауға қолжетімді жақында листингі жасалған криптовалюталардың тізімі

Momentum Логотип

Momentum

MMT

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Play AI Логотип

Play AI

PLAI

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Sentism Логотип

Sentism

SENTIS

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Kite AI Логотип

Kite AI

KITE

$0.0746
$0.0746$0.0746

+49.20%

TeaFi Логотип

TeaFi

TEAFI

$0.2022
$0.2022$0.2022

-32.60%

Үздік табыс иелері

Бүгінгі ең көп өскен криптовалюталар

DramaBits Логотип

DramaBits

DRAMA

$0.000101
$0.000101$0.000101

+359.09%

PlayMindProtocol Логотип

PlayMindProtocol

PMIND

$0.03348
$0.03348$0.03348

+234.80%

OMNILABS Логотип

OMNILABS

OMNILABS

$0.0000000000002198
$0.0000000000002198$0.0000000000002198

+119.80%

Notevia Логотип

Notevia

NVA

$0.0000007500
$0.0000007500$0.0000007500

+88.34%

JUICY Логотип

JUICY

JUICY

$0.1866
$0.1866$0.1866

+101.07%