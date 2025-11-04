БиржаDEX+
Plume Staked ETH ағымдағы бағасы: 3,539.72 USD. Нақты уақыттағы PETH-ден USD-ге дейінгі баға жаңартуларын, тірі графиктерді, нарықтық капиталды, 24 сағаттық көлемді және тағы басқаларын бақылаңыз. PETH баға трендін MEXC-де оңай зерттеңіз!

PETH туралы толығырақ

PETH Баға туралы ақпарат

PETH деген не

PETH Токеномикасы

PETH Баға болжамы

Plume Staked ETH Логотип

Plume Staked ETH Баға (PETH)

Листингтен жойылды

1 PETH-ден USD-ге нақты уақыттағы баға:

$3,539.72
$3,539.72$3,539.72
-6.50%1D
mexc
Бұл токен деректері үшінші тараптардан алынған. MEXC тек ақпарат агрегаторы ретінде қызмет етеді. MEXC Spot нарығындағы басқа тізімделген токендермен танысыңыз!
USD
Plume Staked ETH (PETH) Нақты уақыттағы бағалар диаграммасы
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-04 04:48:19 (UTC+8)

Plume Staked ETH (PETH) Баға ақпараты (USD)

24 сағаттық баға өзгерісі ауқымы:
$ 3,537.98
$ 3,537.98$ 3,537.98
24 сағаттық төмен
$ 3,840.95
$ 3,840.95$ 3,840.95
24 сағаттық жоғары

$ 3,537.98
$ 3,537.98$ 3,537.98

$ 3,840.95
$ 3,840.95$ 3,840.95

$ 4,947.99
$ 4,947.99$ 4,947.99

$ 3,366.9
$ 3,366.9$ 3,366.9

-0.93%

-6.56%

-15.03%

-15.03%

Plume Staked ETH (PETH) нақты уақыттағы баға $3,539.72. Соңғы 24 сағат ішінде PETH мен $ 3,537.98 аралығында сауда жасалып, ал $ 3,840.95 деңгейінде жоғары баға көрсетілді — бұл нарықтың құбылмалылығын көрсетеді. PETH үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға — $ 4,947.99, ал ең төменгісі — $ 3,366.9.

Қысқа мерзімді өнімділік тұрғысынан алғанда, PETH соңғы бір сағатта -0.93% өзгерді, 24 сағат ішінде -6.56%, ал соңғы 7 күнде -15.03% өзгеріс болды. Бұл сізге MEXC платформасындағы соңғы баға трендтері мен нарықтық динамикаға қысқаша шолу ұсынады.

Plume Staked ETH (PETH) Нарықтық ақпарат

$ 176.19K
$ 176.19K$ 176.19K

--
----

$ 176.19K
$ 176.19K$ 176.19K

49.71
49.71 49.71

49.70931639986249
49.70931639986249 49.70931639986249

Plume Staked ETH нарықтық капитализациясы $ 176.19K, тәуліктік сауда көлемі --. PETH айналымдағы мөлшері 49.71, жалпы мөлшері 49.70931639986249. Толығымен сұйылтылған құны (FDV): $ 176.19K.

Plume Staked ETH (PETH) Баға тарихы USD

Бүгін, Plume Staked ETH - USD баға өзгерісі $ -248.756232103561 болды.
Соңғы 30 күнде Plume Staked ETH - USD баға өзгерісі $ -734.1276628120 болды.
Соңғы 60 күнде Plume Staked ETH - USD баға өзгерісі $ -610.0792373280 болды.
Соңғы 90 күнде Plume Staked ETH - USD баға өзгерісі $ -26.118703103837 болды.

КезеңӨзгерту (USD)Өзгерту (%)
Бүгін$ -248.756232103561-6.56%
30 күн$ -734.1276628120-20.73%
60 күн$ -610.0792373280-17.23%
90 күн$ -26.118703103837-0.73%

Plume Staked ETH (PETH) деген не

MEXC — бүкіл әлемдегі 10 миллионнан астам пайдаланушы сенетін жетекші криптобиржа. Ол ең кең токендер таңдауы, ең жылдам токен листингтері және нарықтағы ең төмен сауда комиссиялары бар ретінде танымал. Нарықтағы ең жоғары деңгейдегі өтімділік пен ең бәсекеге қабілетті комиссияларды алу үшін MEXC биржасына қазір қосылыңыз!

Plume Staked ETH Баға болжамы (USD)

Plume Staked ETH (PETH) ертең, келесі аптада немесе келесі айда қанша USD тұрады? 2025, 2026, 2027, 2028 немесе тіпті 10 не 20 жылдан кейін Plume Staked ETH (PETH) активіңіз қанша тұруы мүмкін? Қысқа және ұзақ мерзімді болжамдар үшін баға болжау құралымызды қолданып көріңіз: Plume Staked ETH.

Қазір Plume Staked ETH баға болжамын тексеріңіз!

PETH - жергілікті валюталарға

Plume Staked ETH (PETH) токеномикасы

Plume Staked ETH (PETH) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығы мен өсу әлеуетін тереңірек білуге мүмкіндік береді. Токендердің қалай таралуынан бастап, жеткізілімнің қалай басқарылатынына дейін, токеномика жоба экономикасының негізгі құрылымын ашады. PETH токенінің кең ауқымды токеномикасы туралы қазір біліңіз!

Адамдар мыналарды да сұрайды: Plume Staked ETH (PETH) туралы басқа сұрақтар

Plume Staked ETH (PETH) бүгін қанша тұрады?
USD ішіндегі PETH бағасы — 3,539.72 USD, нарық деректерімен нақты уақытта жаңартылып отырады.
PETH-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға қандай?
PETH-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға: $ 3,539.72. Дәл конвертация үшін MEXC конвертациясын тексеріңіз.
Plume Staked ETH үшін нарықтық капитализация қандай?
PETH үшін нарықтық капитализация: $ 176.19K USD. Нарықтық капитализация = ағымдағы баға * айналымдағы ұсыныс. Бұл токеннің жалпы нарықтық құнын және рейтингін білдіреді.
PETH үшін айналымдағы ұсыныс қандай?
PETH айналымдағы ұсынысы: 49.71 USD.
PETH үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға қандай болды?
PETH барлық уақыттағы ең жоғары бағаға 4,947.99 USD жетті.
Барлық уақыттағы ең төмен (ATL) PETH бағасы қандай болды?
PETH 3,366.9 USD ATL бағасына жетті.
PETH үшін сауда көлемі қандай?
PETH үшін 24 сағаттық сауда көлемі: -- USD.
Биыл PETH өседі ме?
PETH биылғы жылы жобаның дамуымен және нарық жағдайларына байланысты өсуі мүмкін. Толығырақ талдау үшін PETH баға болжамын қарап көріңіз.
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-04 04:48:19 (UTC+8)

Plume Staked ETH (PETH) Маңызды салалық жаңалықтар

Уақыт (UTC+8)ТүрАқпарат
11-03 17:18:56Сала жаңартулары
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year
11-02 15:42:00Сала жаңартулары
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Сала жаңартулары
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Сала жаңартулары
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Сала жаңартулары
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Сала жаңартулары
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level

Дисклеймер

Криптовалюта бағалары жоғары нарықтық тәуекелдерге және бағаның құбылмалылығына ұшырайды. Сіз өзіңізге таныс және тәуекелдерді түсінетін жобалар мен өнімдерге инвестициялауыңыз керек. Кез келген инвестицияны жасамас бұрын инвестициялық тәжірибеңізді, қаржылық жағдайыңызды, инвестициялық мақсаттарыңызды және тәуекелге төзімділікті мұқият қарастырып, тәуелсіз қаржылық кеңесшімен кеңесіңіз. Бұл материалды қаржылық кеңес ретінде түсіндіруге болмайды. Өткен өнімділік болашақ өнімділіктің сенімді көрсеткіші емес. Инвестицияларыңыздың құны көтерілуі де, төмендеуі де мүмкін және сіз инвестициялаған соманы қайтара алмауыңыз мүмкін. Инвестициялық шешімдеріңізге тек сіз жауаптысыз. MEXC сіз келтіруі мүмкін кез келген шығындар үшін жауапты емес. Қосымша ақпарат алу үшін пайдалану шарттары мен қауіп туралы ескертуді қараңыз. Мұнда ұсынылған жоғарыда аталған криптовалютаға қатысты деректер (оның ағымдағы тікелей бағасы сияқты) үшінші тарап көздеріне негізделгенін де ескеріңіз. Олар сізге «сол қалпында» негізінде және тек ақпараттық мақсаттар үшін, ешқандай өкілдіксіз немесе кепілдіксіз ұсынылады. Үшінші тарап сайттарына берілген сілтемелер де MEXC бақылауында емес. MEXC мұндай үшінші тарап сайттарының және олардың мазмұнының сенімділігі мен дәлдігі үшін жауап бермейді.

