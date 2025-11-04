БиржаDEX+
Plazzy the dog ағымдағы бағасы: 0 USD. Нақты уақыттағы PLAZZY-ден USD-ге дейінгі баға жаңартуларын, тірі графиктерді, нарықтық капиталды, 24 сағаттық көлемді және тағы басқаларын бақылаңыз. PLAZZY баға трендін MEXC-де оңай зерттеңіз!

PLAZZY туралы толығырақ

PLAZZY Баға туралы ақпарат

PLAZZY деген не

PLAZZY Ресми веб-сайт

PLAZZY Токеномикасы

PLAZZY Баға болжамы

Plazzy the dog Логотип

Plazzy the dog Баға (PLAZZY)

Листингтен жойылды

1 PLAZZY-ден USD-ге нақты уақыттағы баға:

$0.00064206
0.00%1D
mexc
Бұл токен деректері үшінші тараптардан алынған.
USD
Plazzy the dog (PLAZZY) Нақты уақыттағы бағалар диаграммасы
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-04 04:48:12 (UTC+8)

Plazzy the dog (PLAZZY) Баға ақпараты (USD)

24 сағаттық баға өзгерісі ауқымы:
$ 0
24 сағаттық төмен
$ 0
24 сағаттық жоғары

$ 0
$ 0
$ 0
$ 0
+0.00%

-0.02%

+0.18%

+0.18%

Plazzy the dog (PLAZZY) нақты уақыттағы баға --. Соңғы 24 сағат ішінде PLAZZY мен $ 0 аралығында сауда жасалып, ал $ 0 деңгейінде жоғары баға көрсетілді — бұл нарықтың құбылмалылығын көрсетеді. PLAZZY үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға — $ 0, ал ең төменгісі — $ 0.

Қысқа мерзімді өнімділік тұрғысынан алғанда, PLAZZY соңғы бір сағатта +0.00% өзгерді, 24 сағат ішінде -0.02%, ал соңғы 7 күнде +0.18% өзгеріс болды. Бұл сізге MEXC платформасындағы соңғы баға трендтері мен нарықтық динамикаға қысқаша шолу ұсынады.

Plazzy the dog (PLAZZY) Нарықтық ақпарат

$ 642.06K
--
$ 642.06K
1.00B
1,000,000,000.0
Plazzy the dog нарықтық капитализациясы $ 642.06K, тәуліктік сауда көлемі --. PLAZZY айналымдағы мөлшері 1.00B, жалпы мөлшері 1000000000.0. Толығымен сұйылтылған құны (FDV): $ 642.06K.

Plazzy the dog (PLAZZY) Баға тарихы USD

Бүгін, Plazzy the dog - USD баға өзгерісі $ 0 болды.
Соңғы 30 күнде Plazzy the dog - USD баға өзгерісі $ 0 болды.
Соңғы 60 күнде Plazzy the dog - USD баға өзгерісі $ 0 болды.
Соңғы 90 күнде Plazzy the dog - USD баға өзгерісі $ 0 болды.

КезеңӨзгерту (USD)Өзгерту (%)
Бүгін$ 0-0.02%
30 күн$ 0--
60 күн$ 0--
90 күн$ 0--

Plazzy the dog (PLAZZY) деген не

Plazzy the dog ($PLAZZY) — the first dog born in the Plasma network. A symbol of loyalty to the blockchain and a fun mascot of decentralization. When Plasma was just launching, the network was empty and quiet. But decentralization cannot tolerate loneliness — and the blocks decided to give birth to the first meme dog. Thus, Plazzy was born: a digital dog created from transactions, gas, and memes.

MEXC — бүкіл әлемдегі 10 миллионнан астам пайдаланушы сенетін жетекші криптобиржа. Ол ең кең токендер таңдауы, ең жылдам токен листингтері және нарықтағы ең төмен сауда комиссиялары бар ретінде танымал. Нарықтағы ең жоғары деңгейдегі өтімділік пен ең бәсекеге қабілетті комиссияларды алу үшін MEXC биржасына қазір қосылыңыз!

Plazzy the dog (PLAZZY) Ресурс

Ресми веб-сайт

Plazzy the dog Баға болжамы (USD)

Plazzy the dog (PLAZZY) ертең, келесі аптада немесе келесі айда қанша USD тұрады? 2025, 2026, 2027, 2028 немесе тіпті 10 не 20 жылдан кейін Plazzy the dog (PLAZZY) активіңіз қанша тұруы мүмкін? Қысқа және ұзақ мерзімді болжамдар үшін баға болжау құралымызды қолданып көріңіз: Plazzy the dog.

Қазір Plazzy the dog баға болжамын тексеріңіз!

PLAZZY - жергілікті валюталарға

Plazzy the dog (PLAZZY) токеномикасы

Plazzy the dog (PLAZZY) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығы мен өсу әлеуетін тереңірек білуге мүмкіндік береді. Токендердің қалай таралуынан бастап, жеткізілімнің қалай басқарылатынына дейін, токеномика жоба экономикасының негізгі құрылымын ашады. PLAZZY токенінің кең ауқымды токеномикасы туралы қазір біліңіз!

Адамдар мыналарды да сұрайды: Plazzy the dog (PLAZZY) туралы басқа сұрақтар

Plazzy the dog (PLAZZY) бүгін қанша тұрады?
USD ішіндегі PLAZZY бағасы — 0 USD, нарық деректерімен нақты уақытта жаңартылып отырады.
PLAZZY-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға қандай?
PLAZZY-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға: $ 0. Дәл конвертация үшін MEXC конвертациясын тексеріңіз.
Plazzy the dog үшін нарықтық капитализация қандай?
PLAZZY үшін нарықтық капитализация: $ 642.06K USD. Нарықтық капитализация = ағымдағы баға * айналымдағы ұсыныс. Бұл токеннің жалпы нарықтық құнын және рейтингін білдіреді.
PLAZZY үшін айналымдағы ұсыныс қандай?
PLAZZY айналымдағы ұсынысы: 1.00B USD.
PLAZZY үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға қандай болды?
PLAZZY барлық уақыттағы ең жоғары бағаға 0 USD жетті.
Барлық уақыттағы ең төмен (ATL) PLAZZY бағасы қандай болды?
PLAZZY 0 USD ATL бағасына жетті.
PLAZZY үшін сауда көлемі қандай?
PLAZZY үшін 24 сағаттық сауда көлемі: -- USD.
Биыл PLAZZY өседі ме?
PLAZZY биылғы жылы жобаның дамуымен және нарық жағдайларына байланысты өсуі мүмкін. Толығырақ талдау үшін PLAZZY баға болжамын қарап көріңіз.
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-04 04:48:12 (UTC+8)

Plazzy the dog (PLAZZY) Маңызды салалық жаңалықтар

Уақыт (UTC+8)ТүрАқпарат
11-03 17:18:56Сала жаңартулары
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year
11-02 15:42:00Сала жаңартулары
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Сала жаңартулары
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Сала жаңартулары
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Сала жаңартулары
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Сала жаңартулары
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level

Дисклеймер

Криптовалюта бағалары жоғары нарықтық тәуекелдерге және бағаның құбылмалылығына ұшырайды. Сіз өзіңізге таныс және тәуекелдерді түсінетін жобалар мен өнімдерге инвестициялауыңыз керек. Кез келген инвестицияны жасамас бұрын инвестициялық тәжірибеңізді, қаржылық жағдайыңызды, инвестициялық мақсаттарыңызды және тәуекелге төзімділікті мұқият қарастырып, тәуелсіз қаржылық кеңесшімен кеңесіңіз. Бұл материалды қаржылық кеңес ретінде түсіндіруге болмайды. Өткен өнімділік болашақ өнімділіктің сенімді көрсеткіші емес. Инвестицияларыңыздың құны көтерілуі де, төмендеуі де мүмкін және сіз инвестициялаған соманы қайтара алмауыңыз мүмкін. Инвестициялық шешімдеріңізге тек сіз жауаптысыз. MEXC сіз келтіруі мүмкін кез келген шығындар үшін жауапты емес. Қосымша ақпарат алу үшін пайдалану шарттары мен қауіп туралы ескертуді қараңыз. Мұнда ұсынылған жоғарыда аталған криптовалютаға қатысты деректер (оның ағымдағы тікелей бағасы сияқты) үшінші тарап көздеріне негізделгенін де ескеріңіз. Олар сізге «сол қалпында» негізінде және тек ақпараттық мақсаттар үшін, ешқандай өкілдіксіз немесе кепілдіксіз ұсынылады. Үшінші тарап сайттарына берілген сілтемелер де MEXC бақылауында емес. MEXC мұндай үшінші тарап сайттарының және олардың мазмұнының сенімділігі мен дәлдігі үшін жауап бермейді.

