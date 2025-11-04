БиржаDEX+
Planet Horse V2 ағымдағы бағасы: 0 USD. Нақты уақыттағы PHORSE-ден USD-ге дейінгі баға жаңартуларын, тірі графиктерді, нарықтық капиталды, 24 сағаттық көлемді және тағы басқаларын бақылаңыз. PHORSE баға трендін MEXC-де оңай зерттеңіз!Planet Horse V2 ағымдағы бағасы: 0 USD. Нақты уақыттағы PHORSE-ден USD-ге дейінгі баға жаңартуларын, тірі графиктерді, нарықтық капиталды, 24 сағаттық көлемді және тағы басқаларын бақылаңыз. PHORSE баға трендін MEXC-де оңай зерттеңіз!

PHORSE туралы толығырақ

PHORSE Баға туралы ақпарат

PHORSE деген не

PHORSE Ресми веб-сайт

PHORSE Токеномикасы

PHORSE Баға болжамы

Planet Horse V2 Логотип

Planet Horse V2 Баға (PHORSE)

Листингтен жойылды

1 PHORSE-ден USD-ге нақты уақыттағы баға:

$0.00020925
$0.00020925$0.00020925
0.00%1D
mexc
Бұл токен деректері үшінші тараптардан алынған. MEXC тек ақпарат агрегаторы ретінде қызмет етеді. MEXC Spot нарығындағы басқа тізімделген токендермен танысыңыз!
USD
Planet Horse V2 (PHORSE) Нақты уақыттағы бағалар диаграммасы
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-04 04:47:59 (UTC+8)

Planet Horse V2 (PHORSE) Баға ақпараты (USD)

24 сағаттық баға өзгерісі ауқымы:
$ 0
$ 0$ 0
24 сағаттық төмен
$ 0
$ 0$ 0
24 сағаттық жоғары

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00181314
$ 0.00181314$ 0.00181314

$ 0
$ 0$ 0

--

--

-8.94%

-8.94%

Planet Horse V2 (PHORSE) нақты уақыттағы баға --. Соңғы 24 сағат ішінде PHORSE мен $ 0 аралығында сауда жасалып, ал $ 0 деңгейінде жоғары баға көрсетілді — бұл нарықтың құбылмалылығын көрсетеді. PHORSE үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға — $ 0.00181314, ал ең төменгісі — $ 0.

Қысқа мерзімді өнімділік тұрғысынан алғанда, PHORSE соңғы бір сағатта -- өзгерді, 24 сағат ішінде --, ал соңғы 7 күнде -8.94% өзгеріс болды. Бұл сізге MEXC платформасындағы соңғы баға трендтері мен нарықтық динамикаға қысқаша шолу ұсынады.

Planet Horse V2 (PHORSE) Нарықтық ақпарат

$ 62.78K
$ 62.78K$ 62.78K

--
----

$ 62.78K
$ 62.78K$ 62.78K

300.00M
300.00M 300.00M

300,000,000.0
300,000,000.0 300,000,000.0

Planet Horse V2 нарықтық капитализациясы $ 62.78K, тәуліктік сауда көлемі --. PHORSE айналымдағы мөлшері 300.00M, жалпы мөлшері 300000000.0. Толығымен сұйылтылған құны (FDV): $ 62.78K.

Planet Horse V2 (PHORSE) Баға тарихы USD

Бүгін, Planet Horse V2 - USD баға өзгерісі $ 0 болды.
Соңғы 30 күнде Planet Horse V2 - USD баға өзгерісі $ 0 болды.
Соңғы 60 күнде Planet Horse V2 - USD баға өзгерісі $ 0 болды.
Соңғы 90 күнде Planet Horse V2 - USD баға өзгерісі $ 0 болды.

КезеңӨзгерту (USD)Өзгерту (%)
Бүгін$ 0--
30 күн$ 0-56.07%
60 күн$ 0-73.97%
90 күн$ 0--

Planet Horse V2 (PHORSE) деген не

Planet Horse is a pixel-perfect Play-to-Earn horse racing game built on the Ronin Network, combining strategic gameplay, competitive racing, and digital ownership. Players train, evolve, and race NFT horses to earn $PHORSE and $MEDAL, the core tokens powering upgrades, item trading, and leaderboard

MEXC — бүкіл әлемдегі 10 миллионнан астам пайдаланушы сенетін жетекші криптобиржа. Ол ең кең токендер таңдауы, ең жылдам токен листингтері және нарықтағы ең төмен сауда комиссиялары бар ретінде танымал. Нарықтағы ең жоғары деңгейдегі өтімділік пен ең бәсекеге қабілетті комиссияларды алу үшін MEXC биржасына қазір қосылыңыз!

Planet Horse V2 (PHORSE) Ресурс

Ресми веб-сайт

Planet Horse V2 Баға болжамы (USD)

Planet Horse V2 (PHORSE) ертең, келесі аптада немесе келесі айда қанша USD тұрады? 2025, 2026, 2027, 2028 немесе тіпті 10 не 20 жылдан кейін Planet Horse V2 (PHORSE) активіңіз қанша тұруы мүмкін? Қысқа және ұзақ мерзімді болжамдар үшін баға болжау құралымызды қолданып көріңіз: Planet Horse V2.

Қазір Planet Horse V2 баға болжамын тексеріңіз!

PHORSE - жергілікті валюталарға

Planet Horse V2 (PHORSE) токеномикасы

Planet Horse V2 (PHORSE) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығы мен өсу әлеуетін тереңірек білуге мүмкіндік береді. Токендердің қалай таралуынан бастап, жеткізілімнің қалай басқарылатынына дейін, токеномика жоба экономикасының негізгі құрылымын ашады. PHORSE токенінің кең ауқымды токеномикасы туралы қазір біліңіз!

Адамдар мыналарды да сұрайды: Planet Horse V2 (PHORSE) туралы басқа сұрақтар

Planet Horse V2 (PHORSE) бүгін қанша тұрады?
USD ішіндегі PHORSE бағасы — 0 USD, нарық деректерімен нақты уақытта жаңартылып отырады.
PHORSE-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға қандай?
PHORSE-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға: $ 0. Дәл конвертация үшін MEXC конвертациясын тексеріңіз.
Planet Horse V2 үшін нарықтық капитализация қандай?
PHORSE үшін нарықтық капитализация: $ 62.78K USD. Нарықтық капитализация = ағымдағы баға * айналымдағы ұсыныс. Бұл токеннің жалпы нарықтық құнын және рейтингін білдіреді.
PHORSE үшін айналымдағы ұсыныс қандай?
PHORSE айналымдағы ұсынысы: 300.00M USD.
PHORSE үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға қандай болды?
PHORSE барлық уақыттағы ең жоғары бағаға 0.00181314 USD жетті.
Барлық уақыттағы ең төмен (ATL) PHORSE бағасы қандай болды?
PHORSE 0 USD ATL бағасына жетті.
PHORSE үшін сауда көлемі қандай?
PHORSE үшін 24 сағаттық сауда көлемі: -- USD.
Биыл PHORSE өседі ме?
PHORSE биылғы жылы жобаның дамуымен және нарық жағдайларына байланысты өсуі мүмкін. Толығырақ талдау үшін PHORSE баға болжамын қарап көріңіз.
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-04 04:47:59 (UTC+8)

Дисклеймер

Криптовалюта бағалары жоғары нарықтық тәуекелдерге және бағаның құбылмалылығына ұшырайды. Сіз өзіңізге таныс және тәуекелдерді түсінетін жобалар мен өнімдерге инвестициялауыңыз керек. Кез келген инвестицияны жасамас бұрын инвестициялық тәжірибеңізді, қаржылық жағдайыңызды, инвестициялық мақсаттарыңызды және тәуекелге төзімділікті мұқият қарастырып, тәуелсіз қаржылық кеңесшімен кеңесіңіз. Бұл материалды қаржылық кеңес ретінде түсіндіруге болмайды. Өткен өнімділік болашақ өнімділіктің сенімді көрсеткіші емес. Инвестицияларыңыздың құны көтерілуі де, төмендеуі де мүмкін және сіз инвестициялаған соманы қайтара алмауыңыз мүмкін. Инвестициялық шешімдеріңізге тек сіз жауаптысыз. MEXC сіз келтіруі мүмкін кез келген шығындар үшін жауапты емес. Қосымша ақпарат алу үшін пайдалану шарттары мен қауіп туралы ескертуді қараңыз. Мұнда ұсынылған жоғарыда аталған криптовалютаға қатысты деректер (оның ағымдағы тікелей бағасы сияқты) үшінші тарап көздеріне негізделгенін де ескеріңіз. Олар сізге «сол қалпында» негізінде және тек ақпараттық мақсаттар үшін, ешқандай өкілдіксіз немесе кепілдіксіз ұсынылады. Үшінші тарап сайттарына берілген сілтемелер де MEXC бақылауында емес. MEXC мұндай үшінші тарап сайттарының және олардың мазмұнының сенімділігі мен дәлдігі үшін жауап бермейді.

