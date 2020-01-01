Pixocracy (PIX) токеномикасы
Pixocracy (PIX) туралы ақпарат
Pixocracy is an AI-governed Minecraft village experiment where villagers live under the watchful (and slightly chaotic) leadership of their algorithmic overlord, PIXELBRO.
Using artificial intelligence, PIXELBRO processes real-time statistics and data from the village, allowing him to make informed decisions about resource allocation, economy, and village management. Think of him as an AI mayor who analyzes reports and makes strategic decisions, but never physically exists within the game world
Watch democracy unfold. This is the world's first AI-governed Minecraft village experiment, live-streamed 24/7.
Pixocracy (PIX) токеномикасы мен бағасын талдау
Pixocracy (PIX) үшін негізгі токеномика мен баға деректерін, соның ішінде нарық капиталын, қамту мәліметтерін, FDV және баға тарихын зерттеңіз. Токеннің қазіргі құнын және нарықтағы орнын бір қарағанда түсініңіз.
Pixocracy (PIX) токеномикасы: Түсіндірілген негізгі көрсеткіштер және оларды қолдану мысалдары
Pixocracy (PIX) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығын, тұрақтылығын және әлеуетін талдау үшін өте маңызды.
Негізгі көрсеткіштер және олар қалай есептеледі:
Жалпы қамтуы:
Жасалған немесе жасалатын PIX токендерінің ең көп саны.
Айналымдағы қамту:
Қазіргі уақытта нарықта және көпшіліктің қолында бар токендер саны.
Максимал қамту:
Барлығы қанша PIX токені болуы мүмкін деген қатаң шегі.
FDV (Fully Diluted Valuation/Толығымен сұйытылған бағалау):
Қазіргі баға × максимал қамту ретінде есептеледі, егер барлық токендер айналымда болса, жалпы нарық капиталының болжамын береді.
Инфляция деңгейі:
Тапшылық пен ұзақ мерзімді баға қозғалысына әсер ететін жаңа токендердің қаншалықты жылдам енгізілетінін көрсетеді.
Неліктен бұл көрсеткіштер трейдерлер үшін маңызды?
Жоғары айналымдағы қамту = үлкен өтімділік.
Шектеулі максимал қамту + төмен инфляция = бағаның ұзақ мерзімді өсуінің әлеуеті.
Токендердің ашық таралуы = жобаға жақсырақ сенім және орталықтандырылған бақылаудың төмен тәуекелі.
Қазіргі төмен нарық капитализациясы бар жоғары FDV = ықтимал артық бағалау сигналдары.
Енді сіз PIX токеномикасын түсінген болсаңыз, PIX токенінің нақты бағасымен танысып шығыңыз!
PIX бағасының болжамы
PIX қайда бет алып жатқанын білгіңіз келе ме? Біздің PIX бағасын болжау бетіміз болашаққа көзқарасты қамтамасыз ету үшін нарықтағы жағдайды, тарихи үрдістерді және техникалық көрсеткіштерді біріктіреді.
Неліктен MEXC-ді таңдау керек?
MEXC - әлемдегі миллиондаған пайдаланушылар сенім артқан әлемдегі ең үздік криптовалюта биржаларының бірі. Сіз енді бастаған болсаңыз да, кәсіпқой болсаңыз да, MEXC - криптомен айналысудың ең оңай жолы.
Дисклеймер
Бұл беттегі “Токеномика” деректері үшінші тарап ақпарат көздерінен алынған. MEXC олардың дәлдігіне кепілдік бермейді. Инвестиция жасамас бұрын мұқият танысып шығыңыз.