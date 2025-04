PixelRealm (NFTB) деген не

NFTb is an NFT Marketplace built for speed and affordability on the Binance Smart Chain (BSC) and expanding to multi-chain support with subsequent product updates. Users anywhere around the world can join the platform and create, sell and trade digital art at a fraction of the cost of other platforms.

MEXC — бүкіл әлемдегі 10 миллионнан астам пайдаланушы сенетін жетекші криптобиржа. Ол ең кең токендер таңдауы, ең жылдам токен листингтері және нарықтағы ең төмен сауда комиссиялары бар ретінде танымал. Нарықтағы ең жоғары деңгейдегі өтімділік пен ең бәсекеге қабілетті комиссияларды алу үшін MEXC биржасына қазір қосылыңыз!

PixelRealm (NFTB) Ресурс Ресми веб-сайт