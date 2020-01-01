pig wif hat (PIGWIF) токеномикасы
pig wif hat (PIGWIF) туралы ақпарат
Pigwif is a decentralized, community-driven memecoin on the Solana blockchain. Originally launched through a fair process, the project experienced a major shift when the initial developer exited around a $3 million market cap. Following the decline to approximately $200k, the community organized a CTO (Community Takeover) to rebuild the project from the ground up.
Pigwif seeks to revive the early days of crypto, emphasizing collaboration and transparency over the competitive "PvP rug race" culture prevalent in the current memecoin landscape. It promotes a “PvE” (player vs. environment) mindset — where the community works together against external challenges rather than turning on each other.
With no central developer or team in control, Pigwif's direction is shaped entirely by its holders. Through grassroots engagement, organic growth, and a strong focus on sustainability, the project aims to establish itself as a long-term presence in the Solana ecosystem.
pig wif hat (PIGWIF) токеномикасы мен бағасын талдау
pig wif hat (PIGWIF) үшін негізгі токеномика мен баға деректерін, соның ішінде нарық капиталын, қамту мәліметтерін, FDV және баға тарихын зерттеңіз. Токеннің қазіргі құнын және нарықтағы орнын бір қарағанда түсініңіз.
pig wif hat (PIGWIF) токеномикасы: Түсіндірілген негізгі көрсеткіштер және оларды қолдану мысалдары
pig wif hat (PIGWIF) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығын, тұрақтылығын және әлеуетін талдау үшін өте маңызды.
Негізгі көрсеткіштер және олар қалай есептеледі:
Жалпы қамтуы:
Жасалған немесе жасалатын PIGWIF токендерінің ең көп саны.
Айналымдағы қамту:
Қазіргі уақытта нарықта және көпшіліктің қолында бар токендер саны.
Максимал қамту:
Барлығы қанша PIGWIF токені болуы мүмкін деген қатаң шегі.
FDV (Fully Diluted Valuation/Толығымен сұйытылған бағалау):
Қазіргі баға × максимал қамту ретінде есептеледі, егер барлық токендер айналымда болса, жалпы нарық капиталының болжамын береді.
Инфляция деңгейі:
Тапшылық пен ұзақ мерзімді баға қозғалысына әсер ететін жаңа токендердің қаншалықты жылдам енгізілетінін көрсетеді.
Неліктен бұл көрсеткіштер трейдерлер үшін маңызды?
Жоғары айналымдағы қамту = үлкен өтімділік.
Шектеулі максимал қамту + төмен инфляция = бағаның ұзақ мерзімді өсуінің әлеуеті.
Токендердің ашық таралуы = жобаға жақсырақ сенім және орталықтандырылған бақылаудың төмен тәуекелі.
Қазіргі төмен нарық капитализациясы бар жоғары FDV = ықтимал артық бағалау сигналдары.
Енді сіз PIGWIF токеномикасын түсінген болсаңыз, PIGWIF токенінің нақты бағасымен танысып шығыңыз!
Дисклеймер
Бұл беттегі “Токеномика” деректері үшінші тарап ақпарат көздерінен алынған. MEXC олардың дәлдігіне кепілдік бермейді. Инвестиция жасамас бұрын мұқият танысып шығыңыз.