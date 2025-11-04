БиржаDEX+
PickleCharts Token ағымдағы бағасы: 0.00166784 USD. Нақты уақыттағы PCC-ден USD-ге дейінгі баға жаңартуларын, тірі графиктерді, нарықтық капиталды, 24 сағаттық көлемді және тағы басқаларын бақылаңыз. PCC баға трендін MEXC-де оңай зерттеңіз!PickleCharts Token ағымдағы бағасы: 0.00166784 USD. Нақты уақыттағы PCC-ден USD-ге дейінгі баға жаңартуларын, тірі графиктерді, нарықтық капиталды, 24 сағаттық көлемді және тағы басқаларын бақылаңыз. PCC баға трендін MEXC-де оңай зерттеңіз!

PCC туралы толығырақ

PCC Баға туралы ақпарат

PCC деген не

PCC Whitepaper

PCC Ресми веб-сайт

PCC Токеномикасы

PCC Баға болжамы

PickleCharts Token Логотип

PickleCharts Token Баға (PCC)

1 PCC-ден USD-ге нақты уақыттағы баға:

$0.00166784
0.00%1D
mexc
Бұл токен деректері үшінші тараптардан алынған. MEXC тек ақпарат агрегаторы ретінде қызмет етеді. MEXC Spot нарығындағы басқа тізімделген токендермен танысыңыз!
USD
PickleCharts Token (PCC) Нақты уақыттағы бағалар диаграммасы
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-04 04:46:17 (UTC+8)

PickleCharts Token (PCC) Баға ақпараты (USD)

24 сағаттық баға өзгерісі ауқымы:
$ 0
24 сағаттық төмен
$ 0
24 сағаттық жоғары

$ 0
$ 0
$ 0.00764956
$ 0.00165932
--

--

-12.76%

-12.76%

PickleCharts Token (PCC) нақты уақыттағы баға $0.00166784. Соңғы 24 сағат ішінде PCC мен $ 0 аралығында сауда жасалып, ал $ 0 деңгейінде жоғары баға көрсетілді — бұл нарықтың құбылмалылығын көрсетеді. PCC үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға — $ 0.00764956, ал ең төменгісі — $ 0.00165932.

Қысқа мерзімді өнімділік тұрғысынан алғанда, PCC соңғы бір сағатта -- өзгерді, 24 сағат ішінде --, ал соңғы 7 күнде -12.76% өзгеріс болды. Бұл сізге MEXC платформасындағы соңғы баға трендтері мен нарықтық динамикаға қысқаша шолу ұсынады.

PickleCharts Token (PCC) Нарықтық ақпарат

$ 27.93K
--
$ 32.94K
16.75M
19,748,163.33791203
PickleCharts Token нарықтық капитализациясы $ 27.93K, тәуліктік сауда көлемі --. PCC айналымдағы мөлшері 16.75M, жалпы мөлшері 19748163.33791203. Толығымен сұйылтылған құны (FDV): $ 32.94K.

PickleCharts Token (PCC) Баға тарихы USD

Бүгін, PickleCharts Token - USD баға өзгерісі $ 0 болды.
Соңғы 30 күнде PickleCharts Token - USD баға өзгерісі $ -0.0005459982 болды.
Соңғы 60 күнде PickleCharts Token - USD баға өзгерісі $ -0.0009413374 болды.
Соңғы 90 күнде PickleCharts Token - USD баға өзгерісі $ -0.0059471551714869196 болды.

КезеңӨзгерту (USD)Өзгерту (%)
Бүгін$ 0--
30 күн$ -0.0005459982-32.73%
60 күн$ -0.0009413374-56.44%
90 күн$ -0.0059471551714869196-78.09%

PickleCharts Token (PCC) деген не

PickleCharts Token (PCC) is the native utility token powering Pickle Charts, a revolutionary DeFi trading platform designed to solve critical challenges in decentralized finance. Built on Binance Smart Chain with a fixed supply of 20 million tokens, PCC features enterprise-grade security with a 9.6/10 security score and 98% bot protection effectiveness. The platform combines real-time honeypot detection with 99.7% accuracy, comprehensive token analytics, interactive wallet bubble maps, and advanced security tools. PCC employs a deflationary tokenomics model with a 3% tax on LP sells only, automatically distributing rewards to stakers while burning tokens to reduce supply. The project features professional 2-year team vesting, anti-bot protection mechanisms, and multiple utility layers including premium platform access, enhanced analytics, token promotion opportunities, and roadmap participation for involved users.

MEXC — бүкіл әлемдегі 10 миллионнан астам пайдаланушы сенетін жетекші криптобиржа. Ол ең кең токендер таңдауы, ең жылдам токен листингтері және нарықтағы ең төмен сауда комиссиялары бар ретінде танымал. Нарықтағы ең жоғары деңгейдегі өтімділік пен ең бәсекеге қабілетті комиссияларды алу үшін MEXC биржасына қазір қосылыңыз!

PickleCharts Token (PCC) Ресурс

PickleCharts Token Баға болжамы (USD)

PickleCharts Token (PCC) ертең, келесі аптада немесе келесі айда қанша USD тұрады? 2025, 2026, 2027, 2028 немесе тіпті 10 не 20 жылдан кейін PickleCharts Token (PCC) активіңіз қанша тұруы мүмкін? Қысқа және ұзақ мерзімді болжамдар үшін баға болжау құралымызды қолданып көріңіз: PickleCharts Token.

Қазір PickleCharts Token баға болжамын тексеріңіз!

PCC - жергілікті валюталарға

PickleCharts Token (PCC) токеномикасы

PickleCharts Token (PCC) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығы мен өсу әлеуетін тереңірек білуге мүмкіндік береді. Токендердің қалай таралуынан бастап, жеткізілімнің қалай басқарылатынына дейін, токеномика жоба экономикасының негізгі құрылымын ашады. PCC токенінің кең ауқымды токеномикасы туралы қазір біліңіз!

Адамдар мыналарды да сұрайды: PickleCharts Token (PCC) туралы басқа сұрақтар

PickleCharts Token (PCC) бүгін қанша тұрады?
USD ішіндегі PCC бағасы — 0.00166784 USD, нарық деректерімен нақты уақытта жаңартылып отырады.
PCC-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға қандай?
PCC-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға: $ 0.00166784. Дәл конвертация үшін MEXC конвертациясын тексеріңіз.
PickleCharts Token үшін нарықтық капитализация қандай?
PCC үшін нарықтық капитализация: $ 27.93K USD. Нарықтық капитализация = ағымдағы баға * айналымдағы ұсыныс. Бұл токеннің жалпы нарықтық құнын және рейтингін білдіреді.
PCC үшін айналымдағы ұсыныс қандай?
PCC айналымдағы ұсынысы: 16.75M USD.
PCC үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға қандай болды?
PCC барлық уақыттағы ең жоғары бағаға 0.00764956 USD жетті.
Барлық уақыттағы ең төмен (ATL) PCC бағасы қандай болды?
PCC 0.00165932 USD ATL бағасына жетті.
PCC үшін сауда көлемі қандай?
PCC үшін 24 сағаттық сауда көлемі: -- USD.
Биыл PCC өседі ме?
PCC биылғы жылы жобаның дамуымен және нарық жағдайларына байланысты өсуі мүмкін. Толығырақ талдау үшін PCC баға болжамын қарап көріңіз.
PickleCharts Token (PCC) Маңызды салалық жаңалықтар

Уақыт (UTC+8)ТүрАқпарат
11-03 17:18:56Сала жаңартулары
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year
11-02 15:42:00Сала жаңартулары
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Сала жаңартулары
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Сала жаңартулары
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Сала жаңартулары
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Сала жаңартулары
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level

Дисклеймер

Криптовалюта бағалары жоғары нарықтық тәуекелдерге және бағаның құбылмалылығына ұшырайды. Сіз өзіңізге таныс және тәуекелдерді түсінетін жобалар мен өнімдерге инвестициялауыңыз керек. Кез келген инвестицияны жасамас бұрын инвестициялық тәжірибеңізді, қаржылық жағдайыңызды, инвестициялық мақсаттарыңызды және тәуекелге төзімділікті мұқият қарастырып, тәуелсіз қаржылық кеңесшімен кеңесіңіз. Бұл материалды қаржылық кеңес ретінде түсіндіруге болмайды. Өткен өнімділік болашақ өнімділіктің сенімді көрсеткіші емес. Инвестицияларыңыздың құны көтерілуі де, төмендеуі де мүмкін және сіз инвестициялаған соманы қайтара алмауыңыз мүмкін. Инвестициялық шешімдеріңізге тек сіз жауаптысыз. MEXC сіз келтіруі мүмкін кез келген шығындар үшін жауапты емес. Қосымша ақпарат алу үшін пайдалану шарттары мен қауіп туралы ескертуді қараңыз. Мұнда ұсынылған жоғарыда аталған криптовалютаға қатысты деректер (оның ағымдағы тікелей бағасы сияқты) үшінші тарап көздеріне негізделгенін де ескеріңіз. Олар сізге «сол қалпында» негізінде және тек ақпараттық мақсаттар үшін, ешқандай өкілдіксіз немесе кепілдіксіз ұсынылады. Үшінші тарап сайттарына берілген сілтемелер де MEXC бақылауында емес. MEXC мұндай үшінші тарап сайттарының және олардың мазмұнының сенімділігі мен дәлдігі үшін жауап бермейді.

