Phaser Beary ағымдағы бағасы: 0 USD. Нақты уақыттағы PHASER-ден USD-ге дейінгі баға жаңартуларын, тірі графиктерді, нарықтық капиталды, 24 сағаттық көлемді және тағы басқаларын бақылаңыз. PHASER баға трендін MEXC-де оңай зерттеңіз!

PHASER туралы толығырақ

PHASER Баға туралы ақпарат

PHASER деген не

PHASER Ресми веб-сайт

PHASER Токеномикасы

PHASER Баға болжамы

Phaser Beary Логотип

Phaser Beary Баға (PHASER)

Листингтен жойылды

1 PHASER-ден USD-ге нақты уақыттағы баға:

--
----
0.00%1D
mexc
USD
Phaser Beary (PHASER) Нақты уақыттағы бағалар диаграммасы
Phaser Beary (PHASER) Баға ақпараты (USD)

24 сағаттық баға өзгерісі ауқымы:
$ 0
$ 0$ 0
24 сағаттық төмен
$ 0
$ 0$ 0
24 сағаттық жоғары

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

--

--

+171.44%

+171.44%

Phaser Beary (PHASER) нақты уақыттағы баға --. Соңғы 24 сағат ішінде PHASER мен $ 0 аралығында сауда жасалып, ал $ 0 деңгейінде жоғары баға көрсетілді — бұл нарықтың құбылмалылығын көрсетеді. PHASER үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға — $ 0, ал ең төменгісі — $ 0.

Қысқа мерзімді өнімділік тұрғысынан алғанда, PHASER соңғы бір сағатта -- өзгерді, 24 сағат ішінде --, ал соңғы 7 күнде +171.44% өзгеріс болды. Бұл сізге MEXC платформасындағы соңғы баға трендтері мен нарықтық динамикаға қысқаша шолу ұсынады.

Phaser Beary (PHASER) Нарықтық ақпарат

$ 47.16K
$ 47.16K$ 47.16K

--
----

$ 47.16K
$ 47.16K$ 47.16K

1.00B
1.00B 1.00B

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Phaser Beary нарықтық капитализациясы $ 47.16K, тәуліктік сауда көлемі --. PHASER айналымдағы мөлшері 1.00B, жалпы мөлшері 1000000000.0. Толығымен сұйылтылған құны (FDV): $ 47.16K.

Phaser Beary (PHASER) Баға тарихы USD

Бүгін, Phaser Beary - USD баға өзгерісі $ 0 болды.
Соңғы 30 күнде Phaser Beary - USD баға өзгерісі $ 0 болды.
Соңғы 60 күнде Phaser Beary - USD баға өзгерісі $ 0 болды.
Соңғы 90 күнде Phaser Beary - USD баға өзгерісі $ 0 болды.

КезеңӨзгерту (USD)Өзгерту (%)
Бүгін$ 0--
30 күн$ 0-11.25%
60 күн$ 0-38.45%
90 күн$ 0--

Phaser Beary (PHASER) деген не

Meet the Phaser Beary The laziest bear to ever accidentally mint himself into the XRP blockchain. He’s not your average pixel-pumped NFT character. Nope. He’s unbothered, unimpressed, and perpetually halfway between a nap and existential dread. Born from pure indifference and running on low energy (literally and emotionally), Phaser Beary doesn’t chase hype – hype chases him and gives up halfway. With his half-lidded stare and resting “meh” face, this bear is a satirical middle paw to all the try-hard NFT projects flooding your feed. The official meme token of $Phaser Beary, the internet’s most gloriously unmotivated bear. Accidentally minted into the XRP Ledger during what was probably a nap, this bear didn’t set out to make a token… but here it is. Why? Because effort is overrated and utility is a scam (probably). $Phaser Beary isn’t here to pump your bags. He’s here to lie down and mildly exist in digital form – somewhere between hibernation and existential dread. He has no roadmap, no use case, and absolutely no interest in being “the next big thing.“ And that’s exactly why he might be. Forget staking, farming, or whatever buzzword is trending this week. $Phaser runs on vibes and sarcasm – and thanks to the XRP Ledger, it’s fast, cheap, and eco-friendly (because even lazy bears hate paying gas fees).

MEXC — бүкіл әлемдегі 10 миллионнан астам пайдаланушы сенетін жетекші криптобиржа.

Phaser Beary (PHASER) Ресурс

Ресми веб-сайт

Phaser Beary Баға болжамы (USD)

Phaser Beary (PHASER) ертең, келесі аптада немесе келесі айда қанша USD тұрады? 2025, 2026, 2027, 2028 немесе тіпті 10 не 20 жылдан кейін Phaser Beary (PHASER) активіңіз қанша тұруы мүмкін? Қысқа және ұзақ мерзімді болжамдар үшін баға болжау құралымызды қолданып көріңіз: Phaser Beary.

Қазір Phaser Beary баға болжамын тексеріңіз!

PHASER - жергілікті валюталарға

Phaser Beary (PHASER) токеномикасы

Phaser Beary (PHASER) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығы мен өсу әлеуетін тереңірек білуге мүмкіндік береді. Токендердің қалай таралуынан бастап, жеткізілімнің қалай басқарылатынына дейін, токеномика жоба экономикасының негізгі құрылымын ашады. PHASER токенінің кең ауқымды токеномикасы туралы қазір біліңіз!

Адамдар мыналарды да сұрайды: Phaser Beary (PHASER) туралы басқа сұрақтар

Phaser Beary (PHASER) бүгін қанша тұрады?
USD ішіндегі PHASER бағасы — 0 USD, нарық деректерімен нақты уақытта жаңартылып отырады.
PHASER-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға қандай?
PHASER-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға: $ 0. Дәл конвертация үшін MEXC конвертациясын тексеріңіз.
Phaser Beary үшін нарықтық капитализация қандай?
PHASER үшін нарықтық капитализация: $ 47.16K USD. Нарықтық капитализация = ағымдағы баға * айналымдағы ұсыныс. Бұл токеннің жалпы нарықтық құнын және рейтингін білдіреді.
PHASER үшін айналымдағы ұсыныс қандай?
PHASER айналымдағы ұсынысы: 1.00B USD.
PHASER үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға қандай болды?
PHASER барлық уақыттағы ең жоғары бағаға 0 USD жетті.
Барлық уақыттағы ең төмен (ATL) PHASER бағасы қандай болды?
PHASER 0 USD ATL бағасына жетті.
PHASER үшін сауда көлемі қандай?
PHASER үшін 24 сағаттық сауда көлемі: -- USD.
Биыл PHASER өседі ме?
PHASER биылғы жылы жобаның дамуымен және нарық жағдайларына байланысты өсуі мүмкін. Толығырақ талдау үшін PHASER баға болжамын қарап көріңіз.
Phaser Beary (PHASER) Маңызды салалық жаңалықтар

Уақыт (UTC+8)ТүрАқпарат
11-03 17:18:56Сала жаңартулары
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year
11-02 15:42:00Сала жаңартулары
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Сала жаңартулары
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Сала жаңартулары
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Сала жаңартулары
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Сала жаңартулары
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level

Дисклеймер

Криптовалюта бағалары жоғары нарықтық тәуекелдерге және бағаның құбылмалылығына ұшырайды. Сіз өзіңізге таныс және тәуекелдерді түсінетін жобалар мен өнімдерге инвестициялауыңыз керек. Кез келген инвестицияны жасамас бұрын инвестициялық тәжірибеңізді, қаржылық жағдайыңызды, инвестициялық мақсаттарыңызды және тәуекелге төзімділікті мұқият қарастырып, тәуелсіз қаржылық кеңесшімен кеңесіңіз. Бұл материалды қаржылық кеңес ретінде түсіндіруге болмайды. Өткен өнімділік болашақ өнімділіктің сенімді көрсеткіші емес. Инвестицияларыңыздың құны көтерілуі де, төмендеуі де мүмкін және сіз инвестициялаған соманы қайтара алмауыңыз мүмкін. Инвестициялық шешімдеріңізге тек сіз жауаптысыз. MEXC сіз келтіруі мүмкін кез келген шығындар үшін жауапты емес. Қосымша ақпарат алу үшін пайдалану шарттары мен қауіп туралы ескертуді қараңыз. Мұнда ұсынылған жоғарыда аталған криптовалютаға қатысты деректер (оның ағымдағы тікелей бағасы сияқты) үшінші тарап көздеріне негізделгенін де ескеріңіз. Олар сізге «сол қалпында» негізінде және тек ақпараттық мақсаттар үшін, ешқандай өкілдіксіз немесе кепілдіксіз ұсынылады. Үшінші тарап сайттарына берілген сілтемелер де MEXC бақылауында емес. MEXC мұндай үшінші тарап сайттарының және олардың мазмұнының сенімділігі мен дәлдігі үшін жауап бермейді.

