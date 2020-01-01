Phantom Staked SOL (PSOL) токеномикасы

Phantom Staked SOL (PSOL) токеномикасы

Токен қамтуы, тарату моделі және өзекті нарық деректерін қоса, Phantom Staked SOL (PSOL) туралы негізгі ақпаратпен танысыңыз.
Phantom Staked SOL (PSOL) туралы ақпарат

Phantom Liquid Staking Token. Liquid Staking with Phantom Staked Solana - deposit SOL into the Phantom stake pool to get PSOL, which grows with your stake. Redeem your PSOL later for your initial amount + accrued rewards or use it in DeFi. Liquid Staking with Phantom Staked Solana provides higher average rewards versus native Solana staking by sharing in MEV tips and priority fees earned, and leverages the Solana stake pool program, which has been audited 9 times.

Ресми веб-сайт:
https://phantom.com/

Phantom Staked SOL (PSOL) токеномикасы мен бағасын талдау

Phantom Staked SOL (PSOL) үшін негізгі токеномика мен баға деректерін, соның ішінде нарық капиталын, қамту мәліметтерін, FDV және баға тарихын зерттеңіз. Токеннің қазіргі құнын және нарықтағы орнын бір қарағанда түсініңіз.

Нарық капитализациясы:
$ 133.58M
Жалпы қамтуы:
$ 624.29K
Айналымдағы қамту:
$ 624.29K
FDV (Fully Diluted Valuation/Толығымен сұйытылған бағалау):
$ 133.58M
Осы уақытқа дейінгі ең жоғары көрсеткіш:
$ 223.55
Осы уақытқа дейінгі ең төменгі көрсеткіш:
$ 128.71
Қазіргі баға:
$ 214.05
Phantom Staked SOL (PSOL) токеномикасы: Түсіндірілген негізгі көрсеткіштер және оларды қолдану мысалдары

Phantom Staked SOL (PSOL) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығын, тұрақтылығын және әлеуетін талдау үшін өте маңызды.

Негізгі көрсеткіштер және олар қалай есептеледі:

Жалпы қамтуы:

Жасалған немесе жасалатын PSOL токендерінің ең көп саны.

Айналымдағы қамту:

Қазіргі уақытта нарықта және көпшіліктің қолында бар токендер саны.

Максимал қамту:

Барлығы қанша PSOL токені болуы мүмкін деген қатаң шегі.

FDV (Fully Diluted Valuation/Толығымен сұйытылған бағалау):

Қазіргі баға × максимал қамту ретінде есептеледі, егер барлық токендер айналымда болса, жалпы нарық капиталының болжамын береді.

Инфляция деңгейі:

Тапшылық пен ұзақ мерзімді баға қозғалысына әсер ететін жаңа токендердің қаншалықты жылдам енгізілетінін көрсетеді.

Неліктен бұл көрсеткіштер трейдерлер үшін маңызды?

Жоғары айналымдағы қамту = үлкен өтімділік.

Шектеулі максимал қамту + төмен инфляция = бағаның ұзақ мерзімді өсуінің әлеуеті.

Токендердің ашық таралуы = жобаға жақсырақ сенім және орталықтандырылған бақылаудың төмен тәуекелі.

Қазіргі төмен нарық капитализациясы бар жоғары FDV = ықтимал артық бағалау сигналдары.

Енді сіз PSOL токеномикасын түсінген болсаңыз, PSOL токенінің нақты бағасымен танысып шығыңыз!

PSOL бағасының болжамы

PSOL қайда бет алып жатқанын білгіңіз келе ме? Біздің PSOL бағасын болжау бетіміз болашаққа көзқарасты қамтамасыз ету үшін нарықтағы жағдайды, тарихи үрдістерді және техникалық көрсеткіштерді біріктіреді.

mc_how_why_title
Дисклеймер

Бұл беттегі “Токеномика” деректері үшінші тарап ақпарат көздерінен алынған. MEXC олардың дәлдігіне кепілдік бермейді. Инвестиция жасамас бұрын мұқият танысып шығыңыз.