Perps DAO ағымдағы бағасы: 0.00031261 USD. Нақты уақыттағы PERPS-ден USD-ге дейінгі баға жаңартуларын, тірі графиктерді, нарықтық капиталды, 24 сағаттық көлемді және тағы басқаларын бақылаңыз. PERPS баға трендін MEXC-де оңай зерттеңіз!

PERPS туралы толығырақ

PERPS Баға туралы ақпарат

PERPS деген не

PERPS Ресми веб-сайт

PERPS Токеномикасы

PERPS Баға болжамы

Perps DAO Логотип

Perps DAO Баға (PERPS)

Листингтен жойылды

Бұл токен деректері үшінші тараптардан алынған.
Perps DAO (PERPS) Нақты уақыттағы бағалар диаграммасы
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-04 04:45:16 (UTC+8)

Perps DAO (PERPS) Баға ақпараты (USD)

Perps DAO (PERPS) нақты уақыттағы баға $0.00031261. Соңғы 24 сағат ішінде PERPS мен $ 0.00031206 аралығында сауда жасалып, ал $ 0.00034287 деңгейінде жоғары баға көрсетілді — бұл нарықтың құбылмалылығын көрсетеді. PERPS үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға — $ 0.00577625, ал ең төменгісі — $ 0.00031244.

Қысқа мерзімді өнімділік тұрғысынан алғанда, PERPS соңғы бір сағатта -0.70% өзгерді, 24 сағат ішінде -7.43%, ал соңғы 7 күнде -23.66% өзгеріс болды. Бұл сізге MEXC платформасындағы соңғы баға трендтері мен нарықтық динамикаға қысқаша шолу ұсынады.

Perps DAO (PERPS) Нарықтық ақпарат

Perps DAO нарықтық капитализациясы $ 312.06K, тәуліктік сауда көлемі --. PERPS айналымдағы мөлшері 1.00B, жалпы мөлшері 1000000000.0. Толығымен сұйылтылған құны (FDV): $ 312.06K.

Perps DAO (PERPS) Баға тарихы USD

Бүгін, Perps DAO - USD баға өзгерісі $ 0 болды.
Соңғы 30 күнде Perps DAO - USD баға өзгерісі $ -0.0001796233 болды.
Соңғы 60 күнде Perps DAO - USD баға өзгерісі $ -0.0002754313 болды.
Соңғы 90 күнде Perps DAO - USD баға өзгерісі $ 0 болды.

КезеңӨзгерту (USD)Өзгерту (%)
Бүгін$ 0-7.43%
30 күн$ -0.0001796233-57.45%
60 күн$ -0.0002754313-88.10%
90 күн$ 0--

Perps DAO (PERPS) деген не

PerpsDAO is a decentralized perpetuals trading platform operating on 12 blockchains, including Arbitrum, Optimism, Base, Mantle, Ethereum, SEI, Morph, Sonic, Story, Abstract, BNB Smart Chain, and Solana. It allocates 93% of trading fees to buy back the $PERPS token, distributing these tokens to active traders as rewards, while the remainder supports the treasury. The platform offers incentives such as volume-based rewards, airdrops, leaderboard bonuses, fee discounts for high-volume and staked traders, and a referral program granting 20% of fees and trading points from referred users.

MEXC — бүкіл әлемдегі 10 миллионнан астам пайдаланушы сенетін жетекші криптобиржа. Ол ең кең токендер таңдауы, ең жылдам токен листингтері және нарықтағы ең төмен сауда комиссиялары бар ретінде танымал. Нарықтағы ең жоғары деңгейдегі өтімділік пен ең бәсекеге қабілетті комиссияларды алу үшін MEXC биржасына қазір қосылыңыз!

Perps DAO (PERPS) Ресурс

Ресми веб-сайт

Perps DAO Баға болжамы (USD)

Perps DAO (PERPS) ертең, келесі аптада немесе келесі айда қанша USD тұрады? 2025, 2026, 2027, 2028 немесе тіпті 10 не 20 жылдан кейін Perps DAO (PERPS) активіңіз қанша тұруы мүмкін? Қысқа және ұзақ мерзімді болжамдар үшін баға болжау құралымызды қолданып көріңіз: Perps DAO.

Қазір Perps DAO баға болжамын тексеріңіз!

Perps DAO (PERPS) токеномикасы

Perps DAO (PERPS) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығы мен өсу әлеуетін тереңірек білуге мүмкіндік береді. Токендердің қалай таралуынан бастап, жеткізілімнің қалай басқарылатынына дейін, токеномика жоба экономикасының негізгі құрылымын ашады. PERPS токенінің кең ауқымды токеномикасы туралы қазір біліңіз!

Адамдар мыналарды да сұрайды: Perps DAO (PERPS) туралы басқа сұрақтар

Perps DAO (PERPS) бүгін қанша тұрады?
USD ішіндегі PERPS бағасы — 0.00031261 USD, нарық деректерімен нақты уақытта жаңартылып отырады.
PERPS-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға қандай?
PERPS-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға: $ 0.00031261. Дәл конвертация үшін MEXC конвертациясын тексеріңіз.
Perps DAO үшін нарықтық капитализация қандай?
PERPS үшін нарықтық капитализация: $ 312.06K USD. Нарықтық капитализация = ағымдағы баға * айналымдағы ұсыныс. Бұл токеннің жалпы нарықтық құнын және рейтингін білдіреді.
PERPS үшін айналымдағы ұсыныс қандай?
PERPS айналымдағы ұсынысы: 1.00B USD.
PERPS үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға қандай болды?
PERPS барлық уақыттағы ең жоғары бағаға 0.00577625 USD жетті.
Барлық уақыттағы ең төмен (ATL) PERPS бағасы қандай болды?
PERPS 0.00031244 USD ATL бағасына жетті.
PERPS үшін сауда көлемі қандай?
PERPS үшін 24 сағаттық сауда көлемі: -- USD.
Биыл PERPS өседі ме?
PERPS биылғы жылы жобаның дамуымен және нарық жағдайларына байланысты өсуі мүмкін. Толығырақ талдау үшін PERPS баға болжамын қарап көріңіз.
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-04 04:45:16 (UTC+8)

Дисклеймер

Криптовалюта бағалары жоғары нарықтық тәуекелдерге және бағаның құбылмалылығына ұшырайды. Сіз өзіңізге таныс және тәуекелдерді түсінетін жобалар мен өнімдерге инвестициялауыңыз керек. Кез келген инвестицияны жасамас бұрын инвестициялық тәжірибеңізді, қаржылық жағдайыңызды, инвестициялық мақсаттарыңызды және тәуекелге төзімділікті мұқият қарастырып, тәуелсіз қаржылық кеңесшімен кеңесіңіз. Бұл материалды қаржылық кеңес ретінде түсіндіруге болмайды. Өткен өнімділік болашақ өнімділіктің сенімді көрсеткіші емес. Инвестицияларыңыздың құны көтерілуі де, төмендеуі де мүмкін және сіз инвестициялаған соманы қайтара алмауыңыз мүмкін. Инвестициялық шешімдеріңізге тек сіз жауаптысыз. MEXC сіз келтіруі мүмкін кез келген шығындар үшін жауапты емес. Қосымша ақпарат алу үшін пайдалану шарттары мен қауіп туралы ескертуді қараңыз. Мұнда ұсынылған жоғарыда аталған криптовалютаға қатысты деректер (оның ағымдағы тікелей бағасы сияқты) үшінші тарап көздеріне негізделгенін де ескеріңіз. Олар сізге «сол қалпында» негізінде және тек ақпараттық мақсаттар үшін, ешқандай өкілдіксіз немесе кепілдіксіз ұсынылады. Үшінші тарап сайттарына берілген сілтемелер де MEXC бақылауында емес. MEXC мұндай үшінші тарап сайттарының және олардың мазмұнының сенімділігі мен дәлдігі үшін жауап бермейді.

