PepsiCo xStock ағымдағы бағасы: 143.69 USD. Нақты уақыттағы PEPX-ден USD-ге дейінгі баға жаңартуларын, тірі графиктерді, нарықтық капиталды, 24 сағаттық көлемді және тағы басқаларын бақылаңыз. PEPX баға трендін MEXC-де оңай зерттеңіз!PepsiCo xStock ағымдағы бағасы: 143.69 USD. Нақты уақыттағы PEPX-ден USD-ге дейінгі баға жаңартуларын, тірі графиктерді, нарықтық капиталды, 24 сағаттық көлемді және тағы басқаларын бақылаңыз. PEPX баға трендін MEXC-де оңай зерттеңіз!

PEPX туралы толығырақ

PEPX Баға туралы ақпарат

PEPX деген не

PEPX Whitepaper

PEPX Ресми веб-сайт

PEPX Токеномикасы

PEPX Баға болжамы

PepsiCo xStock Логотип

PepsiCo xStock Баға (PEPX)

Листингтен жойылды

1 PEPX-ден USD-ге нақты уақыттағы баға:

$143.74
$143.74$143.74
-1.60%1D
mexc
Бұл токен деректері үшінші тараптардан алынған. MEXC тек ақпарат агрегаторы ретінде қызмет етеді. MEXC Spot нарығындағы басқа тізімделген токендермен танысыңыз!
USD
PepsiCo xStock (PEPX) Нақты уақыттағы бағалар диаграммасы
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-04 04:45:02 (UTC+8)

PepsiCo xStock (PEPX) Баға ақпараты (USD)

24 сағаттық баға өзгерісі ауқымы:
$ 143.32
$ 143.32$ 143.32
24 сағаттық төмен
$ 146.32
$ 146.32$ 146.32
24 сағаттық жоғары

$ 143.32
$ 143.32$ 143.32

$ 146.32
$ 146.32$ 146.32

$ 177.28
$ 177.28$ 177.28

$ 137.74
$ 137.74$ 137.74

-0.13%

-1.74%

-5.86%

-5.86%

PepsiCo xStock (PEPX) нақты уақыттағы баға $143.69. Соңғы 24 сағат ішінде PEPX мен $ 143.32 аралығында сауда жасалып, ал $ 146.32 деңгейінде жоғары баға көрсетілді — бұл нарықтың құбылмалылығын көрсетеді. PEPX үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға — $ 177.28, ал ең төменгісі — $ 137.74.

Қысқа мерзімді өнімділік тұрғысынан алғанда, PEPX соңғы бір сағатта -0.13% өзгерді, 24 сағат ішінде -1.74%, ал соңғы 7 күнде -5.86% өзгеріс болды. Бұл сізге MEXC платформасындағы соңғы баға трендтері мен нарықтық динамикаға қысқаша шолу ұсынады.

PepsiCo xStock (PEPX) Нарықтық ақпарат

$ 182.35K
$ 182.35K$ 182.35K

--
----

$ 3.46M
$ 3.46M$ 3.46M

1.27K
1.27K 1.27K

24,118.33789782
24,118.33789782 24,118.33789782

PepsiCo xStock нарықтық капитализациясы $ 182.35K, тәуліктік сауда көлемі --. PEPX айналымдағы мөлшері 1.27K, жалпы мөлшері 24118.33789782. Толығымен сұйылтылған құны (FDV): $ 3.46M.

PepsiCo xStock (PEPX) Баға тарихы USD

Бүгін, PepsiCo xStock - USD баға өзгерісі $ -2.5557002255495 болды.
Соңғы 30 күнде PepsiCo xStock - USD баға өзгерісі $ +1.8025623120 болды.
Соңғы 60 күнде PepsiCo xStock - USD баға өзгерісі $ -3.3569145180 болды.
Соңғы 90 күнде PepsiCo xStock - USD баға өзгерісі $ +4.304922305573 болды.

КезеңӨзгерту (USD)Өзгерту (%)
Бүгін$ -2.5557002255495-1.74%
30 күн$ +1.8025623120+1.25%
60 күн$ -3.3569145180-2.33%
90 күн$ +4.304922305573+3.09%

PepsiCo xStock (PEPX) деген не

"For too long, investing has come with barriers. Borders. Brokers. Limitations. It’s been complicated, costly, and — for millions — out of reach. xStocks were created to change that.

xStocks are tokenized stocks. They’re backed 1:1 by the underlying assets, composable with DeFi protocols, compliant with EU regulations, accessible to non-US users, and provide a legal claim to the value of the stock.

xStocks enable easy access to 57 US Stocks and ETFs to regular users through top centralized and decentralized exchanges, and can be integrated with other DeFi protocols like any other token."

MEXC — бүкіл әлемдегі 10 миллионнан астам пайдаланушы сенетін жетекші криптобиржа. Ол ең кең токендер таңдауы, ең жылдам токен листингтері және нарықтағы ең төмен сауда комиссиялары бар ретінде танымал. Нарықтағы ең жоғары деңгейдегі өтімділік пен ең бәсекеге қабілетті комиссияларды алу үшін MEXC биржасына қазір қосылыңыз!

PepsiCo xStock (PEPX) Ресурс

Whitepaper
Ресми веб-сайт

PepsiCo xStock Баға болжамы (USD)

PepsiCo xStock (PEPX) ертең, келесі аптада немесе келесі айда қанша USD тұрады? 2025, 2026, 2027, 2028 немесе тіпті 10 не 20 жылдан кейін PepsiCo xStock (PEPX) активіңіз қанша тұруы мүмкін? Қысқа және ұзақ мерзімді болжамдар үшін баға болжау құралымызды қолданып көріңіз: PepsiCo xStock.

Қазір PepsiCo xStock баға болжамын тексеріңіз!

PEPX - жергілікті валюталарға

PepsiCo xStock (PEPX) токеномикасы

PepsiCo xStock (PEPX) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығы мен өсу әлеуетін тереңірек білуге мүмкіндік береді. Токендердің қалай таралуынан бастап, жеткізілімнің қалай басқарылатынына дейін, токеномика жоба экономикасының негізгі құрылымын ашады. PEPX токенінің кең ауқымды токеномикасы туралы қазір біліңіз!

Адамдар мыналарды да сұрайды: PepsiCo xStock (PEPX) туралы басқа сұрақтар

PepsiCo xStock (PEPX) бүгін қанша тұрады?
USD ішіндегі PEPX бағасы — 143.69 USD, нарық деректерімен нақты уақытта жаңартылып отырады.
PEPX-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға қандай?
PEPX-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға: $ 143.69. Дәл конвертация үшін MEXC конвертациясын тексеріңіз.
PepsiCo xStock үшін нарықтық капитализация қандай?
PEPX үшін нарықтық капитализация: $ 182.35K USD. Нарықтық капитализация = ағымдағы баға * айналымдағы ұсыныс. Бұл токеннің жалпы нарықтық құнын және рейтингін білдіреді.
PEPX үшін айналымдағы ұсыныс қандай?
PEPX айналымдағы ұсынысы: 1.27K USD.
PEPX үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға қандай болды?
PEPX барлық уақыттағы ең жоғары бағаға 177.28 USD жетті.
Барлық уақыттағы ең төмен (ATL) PEPX бағасы қандай болды?
PEPX 137.74 USD ATL бағасына жетті.
PEPX үшін сауда көлемі қандай?
PEPX үшін 24 сағаттық сауда көлемі: -- USD.
Биыл PEPX өседі ме?
PEPX биылғы жылы жобаның дамуымен және нарық жағдайларына байланысты өсуі мүмкін. Толығырақ талдау үшін PEPX баға болжамын қарап көріңіз.
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-04 04:45:02 (UTC+8)

PepsiCo xStock (PEPX) Маңызды салалық жаңалықтар

Уақыт (UTC+8)ТүрАқпарат
11-03 17:18:56Сала жаңартулары
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year
11-02 15:42:00Сала жаңартулары
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Сала жаңартулары
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Сала жаңартулары
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Сала жаңартулары
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Сала жаңартулары
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level

Дисклеймер

Криптовалюта бағалары жоғары нарықтық тәуекелдерге және бағаның құбылмалылығына ұшырайды. Сіз өзіңізге таныс және тәуекелдерді түсінетін жобалар мен өнімдерге инвестициялауыңыз керек. Кез келген инвестицияны жасамас бұрын инвестициялық тәжірибеңізді, қаржылық жағдайыңызды, инвестициялық мақсаттарыңызды және тәуекелге төзімділікті мұқият қарастырып, тәуелсіз қаржылық кеңесшімен кеңесіңіз. Бұл материалды қаржылық кеңес ретінде түсіндіруге болмайды. Өткен өнімділік болашақ өнімділіктің сенімді көрсеткіші емес. Инвестицияларыңыздың құны көтерілуі де, төмендеуі де мүмкін және сіз инвестициялаған соманы қайтара алмауыңыз мүмкін. Инвестициялық шешімдеріңізге тек сіз жауаптысыз. MEXC сіз келтіруі мүмкін кез келген шығындар үшін жауапты емес. Қосымша ақпарат алу үшін пайдалану шарттары мен қауіп туралы ескертуді қараңыз. Мұнда ұсынылған жоғарыда аталған криптовалютаға қатысты деректер (оның ағымдағы тікелей бағасы сияқты) үшінші тарап көздеріне негізделгенін де ескеріңіз. Олар сізге «сол қалпында» негізінде және тек ақпараттық мақсаттар үшін, ешқандай өкілдіксіз немесе кепілдіксіз ұсынылады. Үшінші тарап сайттарына берілген сілтемелер де MEXC бақылауында емес. MEXC мұндай үшінші тарап сайттарының және олардың мазмұнының сенімділігі мен дәлдігі үшін жауап бермейді.

