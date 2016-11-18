Pepito (PEPITO) токеномикасы
This project is about Pépito The black Cat whose movements in and out of his home are automatically tracked by a camera linked to his Twitter bot account @PepitoTheCat. The cat has been a trending topic on the platform since 2016, resurfacing in July 2023 as people began to comment as ironic fans of the cat eagerly waiting for his return home or mourning his departure. Pepito has also become the subject of numerous fan art depictions over the years.
The French Clément Storck started the Twitter account @PepitoTheCat on July 2011 after he created an online tool that can send notifications for life events, like when his cat passed through the door, "you can get a notification, send a Tweet, get an email," he explained to Vice in a November 18th, 2016, article.
Pepito (PEPITO) токеномикасы мен бағасын талдау
Pepito (PEPITO) үшін негізгі токеномика мен баға деректерін, соның ішінде нарық капиталын, қамту мәліметтерін, FDV және баға тарихын зерттеңіз. Токеннің қазіргі құнын және нарықтағы орнын бір қарағанда түсініңіз.
Pepito (PEPITO) токеномикасы: Түсіндірілген негізгі көрсеткіштер және оларды қолдану мысалдары
Pepito (PEPITO) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығын, тұрақтылығын және әлеуетін талдау үшін өте маңызды.
Негізгі көрсеткіштер және олар қалай есептеледі:
Жалпы қамтуы:
Жасалған немесе жасалатын PEPITO токендерінің ең көп саны.
Айналымдағы қамту:
Қазіргі уақытта нарықта және көпшіліктің қолында бар токендер саны.
Максимал қамту:
Барлығы қанша PEPITO токені болуы мүмкін деген қатаң шегі.
FDV (Fully Diluted Valuation/Толығымен сұйытылған бағалау):
Қазіргі баға × максимал қамту ретінде есептеледі, егер барлық токендер айналымда болса, жалпы нарық капиталының болжамын береді.
Инфляция деңгейі:
Тапшылық пен ұзақ мерзімді баға қозғалысына әсер ететін жаңа токендердің қаншалықты жылдам енгізілетінін көрсетеді.
Неліктен бұл көрсеткіштер трейдерлер үшін маңызды?
Жоғары айналымдағы қамту = үлкен өтімділік.
Шектеулі максимал қамту + төмен инфляция = бағаның ұзақ мерзімді өсуінің әлеуеті.
Токендердің ашық таралуы = жобаға жақсырақ сенім және орталықтандырылған бақылаудың төмен тәуекелі.
Қазіргі төмен нарық капитализациясы бар жоғары FDV = ықтимал артық бағалау сигналдары.
Енді сіз PEPITO токеномикасын түсінген болсаңыз, PEPITO токенінің нақты бағасымен танысып шығыңыз!
Дисклеймер
Бұл беттегі “Токеномика” деректері үшінші тарап ақпарат көздерінен алынған. MEXC олардың дәлдігіне кепілдік бермейді. Инвестиция жасамас бұрын мұқият танысып шығыңыз.