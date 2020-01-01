Pepek Philippe (PEPEK) токеномикасы
Pepek Philippe (PEPEK) туралы ақпарат
Pepek Philippe is a whimsical meme coin inspired by the lavish lifestyle of billionaire frogs flaunting luxury watches. This project humorously showcases the world of amphibious elites who enjoy opulence, fine dining, private jets, beautiful women, fast cars, mansions, and, of course, top-tier timepieces. The coin celebrates this absurdly rich lifestyle, blending humor with luxury culture to create a fun, engaging crypto experience.
Pepek Philippe (PEPEK) токеномикасы мен бағасын талдау
Pepek Philippe (PEPEK) үшін негізгі токеномика мен баға деректерін, соның ішінде нарық капиталын, қамту мәліметтерін, FDV және баға тарихын зерттеңіз. Токеннің қазіргі құнын және нарықтағы орнын бір қарағанда түсініңіз.
Pepek Philippe (PEPEK) токеномикасы: Түсіндірілген негізгі көрсеткіштер және оларды қолдану мысалдары
Pepek Philippe (PEPEK) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығын, тұрақтылығын және әлеуетін талдау үшін өте маңызды.
Негізгі көрсеткіштер және олар қалай есептеледі:
Жалпы қамтуы:
Жасалған немесе жасалатын PEPEK токендерінің ең көп саны.
Айналымдағы қамту:
Қазіргі уақытта нарықта және көпшіліктің қолында бар токендер саны.
Максимал қамту:
Барлығы қанша PEPEK токені болуы мүмкін деген қатаң шегі.
FDV (Fully Diluted Valuation/Толығымен сұйытылған бағалау):
Қазіргі баға × максимал қамту ретінде есептеледі, егер барлық токендер айналымда болса, жалпы нарық капиталының болжамын береді.
Инфляция деңгейі:
Тапшылық пен ұзақ мерзімді баға қозғалысына әсер ететін жаңа токендердің қаншалықты жылдам енгізілетінін көрсетеді.
Неліктен бұл көрсеткіштер трейдерлер үшін маңызды?
Жоғары айналымдағы қамту = үлкен өтімділік.
Шектеулі максимал қамту + төмен инфляция = бағаның ұзақ мерзімді өсуінің әлеуеті.
Токендердің ашық таралуы = жобаға жақсырақ сенім және орталықтандырылған бақылаудың төмен тәуекелі.
Қазіргі төмен нарық капитализациясы бар жоғары FDV = ықтимал артық бағалау сигналдары.
Енді сіз PEPEK токеномикасын түсінген болсаңыз, PEPEK токенінің нақты бағасымен танысып шығыңыз!
PEPEK бағасының болжамы
PEPEK қайда бет алып жатқанын білгіңіз келе ме? Біздің PEPEK бағасын болжау бетіміз болашаққа көзқарасты қамтамасыз ету үшін нарықтағы жағдайды, тарихи үрдістерді және техникалық көрсеткіштерді біріктіреді.
Неліктен MEXC-ді таңдау керек?
MEXC - әлемдегі миллиондаған пайдаланушылар сенім артқан әлемдегі ең үздік криптовалюта биржаларының бірі. Сіз енді бастаған болсаңыз да, кәсіпқой болсаңыз да, MEXC - криптомен айналысудың ең оңай жолы.
Дисклеймер
Бұл беттегі “Токеномика” деректері үшінші тарап ақпарат көздерінен алынған. MEXC олардың дәлдігіне кепілдік бермейді. Инвестиция жасамас бұрын мұқият танысып шығыңыз.