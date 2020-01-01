Pepe on Doge (PODGE) токеномикасы

Pepe on Doge (PODGE) токеномикасы

Токен қамтуы, тарату моделі және өзекті нарық деректерін қоса, Pepe on Doge (PODGE) туралы негізгі ақпаратпен танысыңыз.
USD

Pepe on Doge (PODGE) туралы ақпарат

PepeOnDoge (PODGE) is a community-driven meme token built on the Solana and MultiversX blockchain. It combines two iconic meme characters, Pepe the Frog and Doge, aiming to create a fun and engaging platform for its supporters. The token emphasizes humor and simplicity while leveraging the low transaction fees and speed of Solana and MultiversX. PODGE aspires to unite meme enthusiasts and crypto investors in a playful, collaborative environment.

Ресми веб-сайт:
https://pepeondoge.com

Pepe on Doge (PODGE) токеномикасы мен бағасын талдау

Pepe on Doge (PODGE) үшін негізгі токеномика мен баға деректерін, соның ішінде нарық капиталын, қамту мәліметтерін, FDV және баға тарихын зерттеңіз. Токеннің қазіргі құнын және нарықтағы орнын бір қарағанда түсініңіз.

Нарық капитализациясы:
$ 197.63K
$ 197.63K$ 197.63K
Жалпы қамтуы:
$ 999.98M
$ 999.98M$ 999.98M
Айналымдағы қамту:
$ 999.98M
$ 999.98M$ 999.98M
FDV (Fully Diluted Valuation/Толығымен сұйытылған бағалау):
$ 197.63K
$ 197.63K$ 197.63K
Осы уақытқа дейінгі ең жоғары көрсеткіш:
$ 0.00261721
$ 0.00261721$ 0.00261721
Осы уақытқа дейінгі ең төменгі көрсеткіш:
$ 0.00012048
$ 0.00012048$ 0.00012048
Қазіргі баға:
$ 0.00019763
$ 0.00019763$ 0.00019763

Pepe on Doge (PODGE) токеномикасы: Түсіндірілген негізгі көрсеткіштер және оларды қолдану мысалдары

Pepe on Doge (PODGE) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығын, тұрақтылығын және әлеуетін талдау үшін өте маңызды.

Негізгі көрсеткіштер және олар қалай есептеледі:

Жалпы қамтуы:

Жасалған немесе жасалатын PODGE токендерінің ең көп саны.

Айналымдағы қамту:

Қазіргі уақытта нарықта және көпшіліктің қолында бар токендер саны.

Максимал қамту:

Барлығы қанша PODGE токені болуы мүмкін деген қатаң шегі.

FDV (Fully Diluted Valuation/Толығымен сұйытылған бағалау):

Қазіргі баға × максимал қамту ретінде есептеледі, егер барлық токендер айналымда болса, жалпы нарық капиталының болжамын береді.

Инфляция деңгейі:

Тапшылық пен ұзақ мерзімді баға қозғалысына әсер ететін жаңа токендердің қаншалықты жылдам енгізілетінін көрсетеді.

Неліктен бұл көрсеткіштер трейдерлер үшін маңызды?

Жоғары айналымдағы қамту = үлкен өтімділік.

Шектеулі максимал қамту + төмен инфляция = бағаның ұзақ мерзімді өсуінің әлеуеті.

Токендердің ашық таралуы = жобаға жақсырақ сенім және орталықтандырылған бақылаудың төмен тәуекелі.

Қазіргі төмен нарық капитализациясы бар жоғары FDV = ықтимал артық бағалау сигналдары.

Енді сіз PODGE токеномикасын түсінген болсаңыз, PODGE токенінің нақты бағасымен танысып шығыңыз!

PODGE бағасының болжамы

PODGE қайда бет алып жатқанын білгіңіз келе ме? Біздің PODGE бағасын болжау бетіміз болашаққа көзқарасты қамтамасыз ету үшін нарықтағы жағдайды, тарихи үрдістерді және техникалық көрсеткіштерді біріктіреді.

Неліктен MEXC-ді таңдау керек?

MEXC - әлемдегі миллиондаған пайдаланушылар сенім артқан әлемдегі ең үздік криптовалюта биржаларының бірі. Сіз енді бастаған болсаңыз да, кәсіпқой болсаңыз да, MEXC - криптомен айналысудың ең оңай жолы.

Спот және фьючерс нарықтарында 4000-нан астам сауда жұбы бар
CEX-тер арасында ең жылдам токен листингі
Саладағы №1 өтімділік
Тәулік бойы тұтынушыларға қызмет көрсететін ең төменгі комиссиялар
Пайдаланушы қаражаты үшін 100% + токендер резервінің ашықтығы
Кіру кедергілер өте төмен: бар болғаны 1 USDT-мен крипто сатып алыңыз
mc_how_why_title
Бар болғаны 1 USDT-мен крипто сатып алыңыз: Криптоға апарар ең оңай жол!

Дисклеймер

Бұл беттегі “Токеномика” деректері үшінші тарап ақпарат көздерінен алынған. MEXC олардың дәлдігіне кепілдік бермейді. Инвестиция жасамас бұрын мұқият танысып шығыңыз.